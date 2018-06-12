Пресса Британии: саммит Трампа и Кима - всего лишь шоу?

В обзоре британских газет:

Как мы расплатимся за Трампа и Кима

Guardian публикует редакционную статью, посвященную саммиту между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, под заголовком "Не называйте это дипломатией. Это шоу, за которое мы все расплатимся".

Само собой, статья была написана еще до встречи обоих лидеров.

Газета подчеркивает еще раз: это не дипломатия. Трамп не понимает значения этого слова.

Это не переговоры, продолжает газета. Трамп понимает только две вещи - либо агрессивное поведение, либо лесть.

Даже если на этой встрече будут достигнуты какие-то конкретные договоренности, не следует забывать, что у нас на глазах разыгрывается спектакль.

Да, президент США совершает исторический жест, сев рядом с лидером Северной Кореи.

Но историческим этот жест можно назвать лишь в самом конкретном значении этого слова: до него ни один американский президент не пошел на такой шаг.

Трампом движут лишь его эготизм и тривиальные идеи - этого недостаточно для достижения реального прогресса.

Не случайно никто из его предшественников на посту президента США не встречался с северокорейскими лидерами.

Да, серьезные переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном должны были начаться уже давно. Разговаривать с вражеской державой сложно, но это необходимо. Однако делать это следует, основываясь на реальности, с разработанной стратегией и ясными целями.

Именно так и ведет себя Северная Корея - Пхеньян десятилетиями готовился к подобной встрече.

Дональд Трамп к ней не готовился: он даже заявил, что не видит никаких причин этого делать. Кабинет министров США не обсуждал этот саммит, как это обычно делается перед столь знаковым событием.

После того как все журналисты разойдутся по домам, обе стороны заявят о реальных достижениях.

У Северной Кореи есть несколько конкретных целей: быть признанной серьезной державой, с которой следует разговаривать на равных (эта цель была достигнута самим фактом проведения саммита). Кроме того, Пхеньян хочет начать "новую эпоху" в отношениях с США, что даст ему больше веса в отношениях с Китаем.

Но северокорейский режим убежден, что его физическое выживание зависит от его ядерного потенциала, и это убеждение вряд ли изменится.

Другими словами, саммит не разрешит проблемы ядерной программы Северной Кореи: этого не удалось предыдущим, более подготовленным администрациям в Белом доме.

Более того, в долгосрочной перспективе этот саммит может обострить ситуацию, так как если стороны не достигнут того, чего они хотят, то взаимное недоверие может лишь возрасти.

Так что наслаждайтесь развернувшимся шоу. И будьте готовы за это расплатиться, пишет Guardian.

Трамп и будущее НАТО

Times пишет, что президент Трамп угрожает будущему НАТО. Как пишет газета, президент уже создал проблемы для июльского саммита НАТО, так как он одновременно недоволен тем, что европейские союзники тратят слишком мало на свою собственную оборону, а также европейской торговой политикой, и увязывает эти два вопроса вместе.

Трамп взбудоражил как ЕС, так и НАТО, пишет газета, публично напомнив о том, что торговый профицит ЕС с США достигает 151 млрд долларов, а страны Европы не выполняют взятых на себя обязательств по финансированию нужд обороны.

Покинув саммит "Большой семерки" в Квебеке, Трамп сразу же написал в "Твиттере", что "США оплачивают практически все расходы на НАТО - защищая те же страны, которые наживаются на торговле с нами".

Страны НАТО обязались тратить не менее 2% своего ВВП на нужды обороны, но лишь немногие выполняют это обещание.

Великобритания - одна из стран, выполняющих это обязательство.

Германия, страна с крупнейшей экономикой в Европе, тратит всего 1,2% ВВП на оборону и обещает поднять этот уровень до 1,3% в следующем году.

При этом положительный торговый баланс Германии с США достигает 64 млрд долларов.

В то время как возрастает угроза со стороны России, отмечает газета, НАТО полагается на США в том, что касается численности войск, достаточного числа боевых самолетов, подводных лодок и так далее.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже сказала другим лидерам европейских стран, что она больше обеспокоена судьбой НАТО и альянса стран Запада, чем тем, как новые американские таможенные пошлины отразятся на германской экономике.

Германия надеется начать тратить 2% ВВП на оборону к 2039 году - на шесть лет позже обещанного, отмечает Times.

Хакеры угрожают футболистам

Daily Telegraph пишет, что британские спецслужбы предупредили Футбольную ассоциацию Англии, что российские хакеры могут попытаться украсть тактические планы национальной сборной, приехавшей на чемпионат мира.

Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), который отвечает за ведение радиоэлектронной разведки и защиту органов информации правительства и вооруженных сил, призвал Футбольную ассоциацию внимательно следить за всеми электронными устройствами игроков, отправляющихся в Россию.

Английская сборная вылетает в Россию сегодня и будет базироваться в Репино, неподалеку от Петербурга.

GCHQ считает, что всем английским футболистам следует выдать новые ноутбуки, новые смартфоны и игровые приставки, так как их личные девайсы могут стать мишенью для российских хакеров.

Сама Футбольная ассоциация Англии никак не комментирует эти сообщения, пишет газета. Но при этом Daily Telegraph цитирует неназванный источник, согласно которому тренеров национальной сборной Англии предупредили, что хакеры в России, вероятно, попробуют раздобыть информацию о планируемой тактике команды, а также данные о здоровье игроков.

Как пишет газета, представители GCHQ встретились с руководством Футбольной ассоциации в мае, чтобы рассказать им, как лучше вести себя в России.

Кроме того, отмечает газета, хакеры могут получить личную информацию об английских футболистах, которую затем можно будет использовать для шантажа.

Компромат, пишет Daily Telegraph, используя при этом именно это русское слово, отсутствующее в английском языке, считается важной информацией как для российских спецслужб, так и для российских же хакеров.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com