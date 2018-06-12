Крушение катамарана на Волге. Что известно на данный момент

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При столкновении баржи и катамарана на Волге в Волгограде погибли 11 человек. Тело последней погибшей обнаружено и поднято на берег, сообщили в МЧС. Поисково-спасательная операция завершена.

Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно о происшествии на данный момент.

Столкновение произошло в понедельник около 22:00

Инцидент произошел в 250 метрах от берега рядом с грузовым портом Ворошиловского района Волгограда.

По данным Росморречфлота, прогулочное судно врезалось в одну из двух барж, которые буксировал теплоход "Капитан Вечеркин".

Как рассказали ТАСС в экстренных службах, катамаран "Елань" "лоб в лоб" столкнулся с баржей, которая "подмяла его под себя".

В момент столкновения на катамаране находились 16 человек

Среди погибших числится одна несовершеннолетняя - семнадцатилетняя девушка, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе Волгограда.

Пять пассажиров катамарана были спасены. Трое из них - две женщины и мужчина - были госпитализированы, еще двое отказались от медицинской помощи.

Состояние госпитализированных пассажиров удовлетворительное, сообщила ТАСС главврач больницы скорой помощи №25 Волгограда Наталья Ляхова. Она уточнила, что у всех пострадавших было отмечено переохлаждение, а у одной женщины - ушиб легкого. Возраст пострадавших - от 33 до 39 лет.

Катамаран поднят автокраном из Волги на берег

Поврежденный полузатонувший катамаран, который находился в воде в перевернутом положении, с помощью автокрана поднят на берег, сообщил начальник пресс-службы областного управления МЧС Дмитрий Уланов.

На борту катамарана была обнаружена последняя, одиннадцатая жертва ЧП - женщина, которая числилась пропавшей без вести.

Катамаран двигался без опознавательных огней

Агентство ТАСС со ссылкой на Росморречфлот сообщает, что катамаран, столкнувшийся с баржей, не имел необходимых документов и опознавательных огней.

Анонимный источник агентства в экстренных службах региона сообщил, что катамаран двигался перпендикулярно судовому ходу: "Cухогруз вдоль реки плыл по судовому ходу, а катамаран - перпендикулярно судовому ходу, то есть от одного берега к другому пересекал. Двигался [катамаран] без ходовых огней, и не был замечен".

Источник Интерфакса в службе транспортного надзора региона, в свою очередь, сообщил, что катамаран не был оборудован необходимыми средствами спасения.

"По предварительным данным, на борту катамарана не имелось достаточного количества спасательных жилетов, а пассажиры их и вовсе не надевали", - сказал он.

Катамаран был рассчитан не на 16, а на 12 мест

В администрации Волгоградской области сообщили ТАСС, что катамаран был рассчитан на 12 мест.

О том, что на судне должны были находиться не более 12 человек, заявил также Александр Борщов, бывший директор судостроительной компании "Фрам", где был построен катамаран.

Борщов также сообщил, что судно было предназначено для того, чтобы ходить только в дневное время

За штурвалом катамарана находился его собственник?

Агентства ТАСС и Интерфакс со ссылкой на осведомленные источники сообщают, что катамараном управлял его собственник - бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев.

По предварительным данным, он погиб в результате происшествия.

Известно, что в 2009 году Хахалев был приговорен к четырем годам лишения свободы по пяти статьям Уголовного кодекса ("Насильственные действия сексуального характера", "Хулиганство, совершенное с применением оружия", "Оскорбление представителя власти", "Причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений" и "Нанесение побоев из хулиганских побуждений").

Основной эпизод дела был связан с изнасилованием и пьяным дебошем, который чиновник устроил на базе отдыха под Волгоградом, писал "Коммерсант".

По информации источников издания, в настоящее время следствие проверяет информацию о том, находился ли Хахалев за штурвалом судна.

Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 263 УК России ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц").

В настоящее время на извлеченном из воды катамаране проводятся следственные действия.

Инцидент произошел в преддверии чемпионата мира по футболу

Волгоград - один из городов, где уже на следующей неделе стартуют игры чемпионата мира по футболу. Матчи пройдут 18, 22, 25 и 28 июня.

В дни проведения матчей в акваториях городов-хозяев чемпионата запрещается движение маломерных судов.