Марсоход "Оппортьюнити" накрыло пылевым штормом. Работа ровера под угрозой

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Пыль на солнечных панелях "Оппортьюнити"

На Марсе в Долине Настойчивости (Perseverance Valley) уже неделю бушует пылевая буря, которая мешает проникновению солнечных лучей и лишает марсоход "Оппортьюнити" источника энергии для работы. Пока "Оппортьюнити" держится, но 14-летнему роверу угрожает переохлаждение, все научные эксперименты прекращены.

Пылевая буря в Долине Настойчивости (кратер Индевор) началась 1 июня. Как только Марсианский разведывательный спутник НАСА на орбите Марса заметил бурю, команда "Оппортьюнити" начала готовиться к последствиям.

Пылевые бури особенно опасны для ровера, поскольку в зоне шторма существенно понижается температура, а марсоход лишается доступа к главному источнику энергии - солнечным лучам. Низкая температура (сейчас в зоне шторма около -30 по Цельсию) снижает эффективность аккумуляторов "Оппортьюнити", и сохраняется угроза, что он полностью разрядится и потеряет связь с Землей.

Основная задача инженеров НАСА сейчас - таким образом управлять ровером, чтобы он тратил достаточно энергии на обогрев себя, но смог бы продержаться на заряде батарей до окончания бури.

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"Оппортьюнити" 6 июня был переведен в режим сохранения работы. Все научные эксперименты на марсоходе прекращены. 10 июня шторм усилился и охватил территорию, превышающую по площади Северную Америку.

К счастью, усиление пылевой бури привело к тому, что видимость значительно улучшилась и теперь сравнима с очень туманным днем на Земле. В воскресенье ровер вышел на связь. Тем не менее, угроза прекращения работы марсохода сохраняется в случае, если ему придется слишком долго ждать ясной погоды.

"Оппортьюнити" уже попадал в пылевую бурю - и с трудом ее пережил

В 2007 году почти всю поверхность Марса охватила пылевая буря. "Оппортьюнити" балансировал на грани отключения, две недели провел в режиме сохранения энергии и даже на несколько дней перестал принимать сигналы с Земли. Тогда ему удалось пережить бурю, хотя в НАСА уже приготовились к утере марсохода.

"Спирит", брат-близнец "Оппортьюнити", тоже пережил бурю 2007 года, но с более серьезными потерями. Его солнечные батареи оказались засыпаны пылью и песком, "Спирит" стал вырабатывать почти в семь-десять раз меньше энергии, чем в нормальном состоянии. Попытки вернуть ровер в рабочее состояние продолжались два с лишним года, потом он застрял и в конце концов был признан утерянным.

Роверы-близнецы прибыли на Марс в 2004 году и по плану должны были проработать всего лишь три месяца. "Спирит" в итоге занимался научной работой на Марсе больше шести лет, а срок работы "Оппортьюнити" превышает 14 лет.

Ни "Спирит", ни "Оппортьюнити" не были приспособлены ни к условиям низких температур, ни к пылевым бурям, которые на Марсе могут продолжаться неделями. "Спирит" прошел по территории Марса около восьми километров, "Оппортьюнити" - больше 45.

Кроме "Оппортьюнити" на Марсе сейчас есть только один действующий ровер - "Кьюриосити", который начал работу в 2012 году.