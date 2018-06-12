Гастродипломатия: о чем рассказало меню обеда Трампа и Кима

Правообладатель иллюстрации whitewish Image caption Корейская кухня преобладала в меню, но была не единственной

"Салат-керабу из зеленого манго с медово-лаймовой заправкой и свежим осьминогом"; "Фаршированные огурцы по-корейски"; Томленная в соевом соусе треска с редисом и азиатскими овощами" - меню на саммите в Сингапуре не могло не озадачить Трампа, который не раз говорил, что больше всего на свете любит прожаренный стейк с кетчупом.

Наблюдающие за саммитом твиттеряне наперебой спорили, будет ли есть Трамп осьминога и каламбурили про названия блюд.

Меню удивило даже самых искушенных гурманов и знатоков корейской кухни.

Огурцы, начиненные говядиной, картошкой и яйцом - традиционное блюдо, появившееся во времена династии Ли, правившей Великим Чосоном (так тогда называлась современная Корея) с 1392 по 1897 год.

Это блюдо любили члены королевской семьи.

Представьте себе британского премьер-министра, закусывающего жареным лебедем - одним из любимых блюд Генриха VIII - с высокопоставленным гостем.

Неудивительно, что молодые корейцы тоже были озадачены президентским меню.

Некоторые - и их можно понять - ошибочно приняли блюдо за "Ои собаги"- Кимчи из огурцов, часть ежедневного рациона корейца.

"Интересно, какое оно на вкус?" - написал пользователь "Твиттера" из Южной Кореи.

Другое блюдо "Дэгу джорим" должно быть более привычно обычным корейцам. Это мясо, рыбы или овощи, которые тушатся в соевом бульоне.

В ходе обычного корейского обеда это блюдо подавалось бы на одной из маленьких тарелочек.

Хотя на столе и не было холодной лапши по-пхеньянски (именно этим блюдом Ким угостил своего коллегу из Южной Кореи, когда пересек границу КНДР в первый раз в апреле) сингапурские хозяева сделали все, чтобы Ким чувствовал себя как дома.

Будучи мудрыми и опытными дипломатами, они не забыли и о Трампе. Похоже, что меню было составлено таким образом, чтобы Трамп мог собрать себе ланч, который выглядел бы уместно в богатом Нью-Йоркском ресторане.

В качестве аперитива он мог выбрать "традиционный коктейль из креветок с салатом авокадо". На второе - "говяжьи ребрышки-конфи с картофельным гратеном дофинуа и брокколини на пару". А на десерт - "ванильное мороженое Häagen-Dazs с вишневым кули".

И если есть сомнения в том, что ребрышки предназначались Трампу, вот подсказка: к стейку полагался соус из красного вина, но мясо не полили им сверху, а подавали соус на тарелке рядом. Трамп, как известно, не пьет.

И все же сингапурцы, которые потратили на проведение саммита 15 миллионов долларов, не упустили шанса угостить знаменитых гостей и своей кухней. Сингапурская кухня известна тем, что сочетает черты индийских, китайских и малайских блюд (в соответствии с тремя основными этническими группами).

Помимо конфи, на второе гостям предлагали "сочетание кисло-сладкой хрустящей свинины, жареного риса по-янчжоуски с домашним соусом чили XO", - такое блюдо вполне можно встретить в китайском ресторане Сингапура.

Соус XO делается из хорошего коньяка (выдержанного в течение не менее шести лет - отсюда аббревиатура XO), сушеных гребешков и креветок, чеснока и чили.

Некоторые сингапурцы думают, что это блюдо - часть их национальной кухни, но на самом деле считается, что оно зародилось в Гонконге в 1980-х годах. В подаче риса по-янчжоуски можно усмотреть реверавнс в адрес Китая, который незримо присутствовал на переговорах.

Стоит отметить, что это блюдо также часто подается в китайских ресторанах в США. Возможно, оно было намеком на то, что Китаю и США нужно договориться в отношении Северной Кореи. С другой стороны, возможно, это слишком сложная интерпретация.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рис по-янчжоуски - отсылка к Китаю?

Еще одним "местным" блюдом в меню лидеров был малайский "Салат-керабу из зеленого манго с медово-лаймовой заправкой и свежим осьминогом".

Керабу - это тип салата, как правило в него добавляют заправку из сока лайма, сахара и чили.

Итак, в этом тщательно составленном меню есть отсылки ко всем ключевым игрокам - США, Западу (можно ли сказать, что шоколадный ганаш был реверансом в сторону ЕС?), обеим Кореям, Китаю, и, конечно, сингапурским хозяевам.

Япония и Россия, может быть, остались в стороне, но таковы законы кулинарной дипломатии.

Меню полностью

Аперитив

Традиционный коктейль из креветок с салатом из авокадо

Салат-керабу из зеленого манго с медово-лаймовой заправкой и свежим осьминогом

"Оисеон" - фаршированные огурцы по-корейски

Основные блюда

Говяжьи ребрышки-конфи с картофельным гратеном дофинуа и брокколини на пару, соус из красного вина

Сочетание кисло-сладкой хрустящей свинины и жареного риса по-янчжоуски с домашним соусом чили XO Дэгу джорим - томленная в соевом соусе треска с редисом и азиатскими овощами

Десерты

Шоколадный ганаш с тарталеткой

Ванильное мороженое Häagen-Dazs с вишневым кули

Тарт Тропезьен