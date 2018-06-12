Гастродипломатия: о чем рассказало меню обеда Трампа и Кима
"Салат-керабу из зеленого манго с медово-лаймовой заправкой и свежим осьминогом"; "Фаршированные огурцы по-корейски"; Томленная в соевом соусе треска с редисом и азиатскими овощами" - меню на саммите в Сингапуре не могло не озадачить Трампа, который не раз говорил, что больше всего на свете любит прожаренный стейк с кетчупом.
Наблюдающие за саммитом твиттеряне наперебой спорили, будет ли есть Трамп осьминога и каламбурили про названия блюд.
Меню удивило даже самых искушенных гурманов и знатоков корейской кухни.
Огурцы, начиненные говядиной, картошкой и яйцом - традиционное блюдо, появившееся во времена династии Ли, правившей Великим Чосоном (так тогда называлась современная Корея) с 1392 по 1897 год.
- Трамп и Ким подписали соглашение. О чем в нем говорится?
- "Не поругались - уже хорошо". Эксперт по КНДР Ричард Вайц о встрече Трампа и Кима
- Трамп встретился с Ким Чен Ыном. Это первый в истории саммит США-КНДР
Это блюдо любили члены королевской семьи.
Представьте себе британского премьер-министра, закусывающего жареным лебедем - одним из любимых блюд Генриха VIII - с высокопоставленным гостем.
Неудивительно, что молодые корейцы тоже были озадачены президентским меню.
Некоторые - и их можно понять - ошибочно приняли блюдо за "Ои собаги"- Кимчи из огурцов, часть ежедневного рациона корейца.
"Интересно, какое оно на вкус?" - написал пользователь "Твиттера" из Южной Кореи.
Другое блюдо "Дэгу джорим" должно быть более привычно обычным корейцам. Это мясо, рыбы или овощи, которые тушатся в соевом бульоне.
В ходе обычного корейского обеда это блюдо подавалось бы на одной из маленьких тарелочек.
Хотя на столе и не было холодной лапши по-пхеньянски (именно этим блюдом Ким угостил своего коллегу из Южной Кореи, когда пересек границу КНДР в первый раз в апреле) сингапурские хозяева сделали все, чтобы Ким чувствовал себя как дома.
Будучи мудрыми и опытными дипломатами, они не забыли и о Трампе. Похоже, что меню было составлено таким образом, чтобы Трамп мог собрать себе ланч, который выглядел бы уместно в богатом Нью-Йоркском ресторане.
В качестве аперитива он мог выбрать "традиционный коктейль из креветок с салатом авокадо". На второе - "говяжьи ребрышки-конфи с картофельным гратеном дофинуа и брокколини на пару". А на десерт - "ванильное мороженое Häagen-Dazs с вишневым кули".
И если есть сомнения в том, что ребрышки предназначались Трампу, вот подсказка: к стейку полагался соус из красного вина, но мясо не полили им сверху, а подавали соус на тарелке рядом. Трамп, как известно, не пьет.
И все же сингапурцы, которые потратили на проведение саммита 15 миллионов долларов, не упустили шанса угостить знаменитых гостей и своей кухней. Сингапурская кухня известна тем, что сочетает черты индийских, китайских и малайских блюд (в соответствии с тремя основными этническими группами).
Помимо конфи, на второе гостям предлагали "сочетание кисло-сладкой хрустящей свинины, жареного риса по-янчжоуски с домашним соусом чили XO", - такое блюдо вполне можно встретить в китайском ресторане Сингапура.
Соус XO делается из хорошего коньяка (выдержанного в течение не менее шести лет - отсюда аббревиатура XO), сушеных гребешков и креветок, чеснока и чили.
Некоторые сингапурцы думают, что это блюдо - часть их национальной кухни, но на самом деле считается, что оно зародилось в Гонконге в 1980-х годах. В подаче риса по-янчжоуски можно усмотреть реверавнс в адрес Китая, который незримо присутствовал на переговорах.
Стоит отметить, что это блюдо также часто подается в китайских ресторанах в США. Возможно, оно было намеком на то, что Китаю и США нужно договориться в отношении Северной Кореи. С другой стороны, возможно, это слишком сложная интерпретация.
Еще одним "местным" блюдом в меню лидеров был малайский "Салат-керабу из зеленого манго с медово-лаймовой заправкой и свежим осьминогом".
Керабу - это тип салата, как правило в него добавляют заправку из сока лайма, сахара и чили.
Итак, в этом тщательно составленном меню есть отсылки ко всем ключевым игрокам - США, Западу (можно ли сказать, что шоколадный ганаш был реверансом в сторону ЕС?), обеим Кореям, Китаю, и, конечно, сингапурским хозяевам.
Япония и Россия, может быть, остались в стороне, но таковы законы кулинарной дипломатии.
Меню полностью
Аперитив
Традиционный коктейль из креветок с салатом из авокадо
Салат-керабу из зеленого манго с медово-лаймовой заправкой и свежим осьминогом
"Оисеон" - фаршированные огурцы по-корейски
Основные блюда
Говяжьи ребрышки-конфи с картофельным гратеном дофинуа и брокколини на пару, соус из красного вина
Сочетание кисло-сладкой хрустящей свинины и жареного риса по-янчжоуски с домашним соусом чили XO Дэгу джорим - томленная в соевом соусе треска с редисом и азиатскими овощами
Десерты
Шоколадный ганаш с тарталеткой
Ванильное мороженое Häagen-Dazs с вишневым кули
Тарт Тропезьен