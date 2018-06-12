Каспийский газ подбирается к Европе. Стоит ли опасаться "Газпрому"?
Азербайджан и Турция тянут в Европу газопровод, призванный составить конкуренцию поставкам "Газпрома" и перекроить энергетическую карту Старого Света.
Во вторник они ввели в строй центральный участок трубопроводной системы общей стоимостью 40 млрд долларов, и теперь им остается построить чуть меньше 1000 км до Италии.
Они планируют сделать это к 2020 году. Угрожает ли этот проект "Газпрому", который сейчас обеспечивает более 40% газового импорта 28 стран-членов ЕС?
Праздник в День России
Европа поддерживает проект кредитами и льготами, а США лоббируют его на политическом уровне. Запад надеется, что он снизит зависимость Евросоюза от поставок из России.
Вот как выглядел газовый рынок Евросоюза в прошлом году:
Скоро на нем должен появиться новый игрок. Шаг к этому был сделан во вторник в турецком Эскишехире.
Там при большом стечении президентов инаугурировали Трансанатолийский газопровод TANAP. Дата церемонии совпала с Днем России - главным государственным праздником страны-конкурента нового газопровода.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собрал масштабную церемонию. Символический вентиль вместе с ним откручивали, среди прочих, президенты Азербайджана Гейдар Алиев и Украины Петр Порошенко.
Украина, конфликтующая с "Газпромом", надеется, что сможет покупать азербайджанский газ, когда он дойдет через Турцию в Болгарию и Румынию.
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Газополитика
"Газпром" тем временем строит за 25 млн долларов два новых газопровода в Европу общей мощностью 70 млрд кубометров в год - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Большая часть этой мощности рассчитана на сокращение транзита через Украину до 10-15 млрд кубометров в год с примерно 90 млрд сейчас.
Новая труба от восточной до западной границ Турции протяженностью почти 2000 км - центральная часть большого газопровода, получившего название Южный газовый коридор. По нему Азербайджан и его партнеры, включая BP и "Лукойл", собираются продавать в Турцию и Европу газ с каспийского месторождения Шах-Дениз.
Первый его отрезок - из Азербайджана через Грузию в Турцию - действует уже 10 лет, а завершающий третий участок - из Турции в Италию - должен быть построен в 2020 году.
С этого времени партнеры рассчитывают продавать 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд - в Европу, остальное - в Турцию. Еще через шесть лет они готовы будут удвоить его мощность.
Европа же надеется, что это только начало. Если в будущем к трубе смогут подключиться другие производители - Туркменистан, Иран, Ирак, Израиль и Кипр - поставки потенциально вырастут до 80-100 млрд кубометров в год.
Это уже будет ощутимо: сейчас Евросоюз импортирует 360 млрд кубометров, из которых около 160 млрд приходится на российский газ. Экспорт "Газпрома" с учетом Турции и европейских стран, не входящих в ЕС, еще больше - почти 200 млрд кубометров в год.
И потребности Европы будут расти, несмотря на стагнирующий спрос, поскольку собственная добыча газа там неуклонно падает.
Однако для этого необходимы серьезные перемены в нестабильных регионах и урегулирование застарелых проблем: статуса Каспия, кипрского конфликта, санкций против Ирана и безопасности в Ираке.
Удар в спину
Первая часть $40-миллиардного проекта - Южнокавказский трубопровод (SCP) из Азербайджана через Грузию в Турцию - уже больше десятилетия прокачивает газ с первой фазы Шах-Дениза.
Гигантское месторождение разрабатывает британский нефтегазовый гигант BP с партнерами, среди которых - российский "Лукойл", малайзийская Petronas и иранская NIOC.
Второй участок, TANAP, и третий - Трансадриатический газопровод TAP - рассчитаны на вторую фазу разработки Шах-Дениза и выход азербайджанского газа на европейской рынок.
TANAP в цифрах:
1 850 км
протяженность
$8,5 млрд
стоимость
-
6 млрд куб.м в год поставки в Турцию
-
10 млрд куб.м в год поставки в Европу после 2020 года
-
У BP доли от 12% до 28% в каждом из трех участков большого газопровода. Ее главные партнеры - все те же нефтегазовые госкомпании Азербайджана и Турции.
И российские чиновники, и руководство "Газпрома" неоднократно говорили, что не видят угрозы продажам российского газа в Европу со стороны будущего азербайджанского газопровода, и даже допускали сотрудничество и поставки по нему некоторых объемов газпромовского газа.
С запуском второй очереди - газопровода TANAP - проект продвинулся вперед, однако тут же получил удар в спину. Министр экологии правительства Италии, радикально обновленного после победы популистов на недавних выборах, сказал Reuters на прошлой неделе, что строительство третьей фазы - газопровода TAP - "на сегодняшний день выглядит бессмысленным".