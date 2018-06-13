Пресса Британии: Иран должен последовать примеру КНДР

В обзоре британской прессы за 13 июня:

Ирану нужно последовать примеру КНДР

Многие британские издания подводят итоги саммита между США и КНДР и размышляют, как встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может отразиться на мировой политике.

Северокорейский лидер продемонстрировал, что, в отличие от иранского режима, он готов покончить с конфронтацией, пишет обозреватель Daily Telegraph Кон Кохлин.

Теперь, когда Дональд Трамп согласился на - если можно так выразиться - сделку с Ким Чен Ыном, американскому президенту остается лишь решить другую насущную проблему - иранскую. В плане военной мощи из двух стран-изгоев именно Северная Корея представляла наибольшую угрозу.

КНДР разработала несколько ядерных боеголовок, тогда как Ирану, насколько известно, пока не удалось добиться технологического прорыва, необходимого для создания ядерного оружия, пишет автор.

Также, судя по недавним испытаниям, ракетная система Северной Кореи продвинулась намного дальше. Однако, конечно же, были достоверные сведения о том, что Пхеньян и Тегеран достаточно долгое время тесно взаимодействовали в вопросах развития своих ядерной и ракетной программ, поэтому вполне вероятно и то, что Иран может обладать примерно теми же технологиями, что и Северная Корея. Разница может быть лишь в том, что иранцам удается скрывать свои достижения от мира, полагает обозреватель.

Огромная разница между двумя режимами заключается в том, что во главе Северной Кореи находится руководство, которое, судя по всему, по-настоящему готово мирными средствами положить конец конфронтации с Вашингтоном. Как сказал Ким Чен Ын на встрече с Трампом: "Мы решили оставить прошлое позади".

К сожалению, в том, что касается Ирана, справедливо обратное. Первая проблема заключается в том, что западные руководители не до конца понимают, кто на самом деле управляет страной. Следует ли вести дела с аятоллой Али Хаменеи или демократически избранным президентом Хасаном Рухани?

Однако главный вопрос - есть ли кто-либо в Тегеране, кто готов урегулировать разногласия с США и их союзниками? Злополучная ядерная сделка, в которую бывший президент Барак Обама вложил столько политических сил, должна была заложить основание для новой эры международного сотрудничества иранцев. Однако вместо этого иранский режим увидел в сделке возможность расширить свое пагубное влияние на арабский мир, отмечает Кохлин.

Также Тегеран не показал, что он настроен на взаимодействие с администрацией Трампа после того, как президент заявил о выходе из сделки. Наоборот, режим лишь усилил антиамериканскую риторику, а Хаменеи недавно заявил, что Иран начнет увеличивать мощность по обогащению урана в специальных центрифугах.

Помимо этого, Иран прикладывает все большие усилия в формировании глобальной террористической сети. Об этом на встрече с арабскими дипломатами в Лондоне рассказал бывший глава отдела специальных операций министерства юстиции США Дерек Мальтц. По его словам, поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла" вовлечена в глобальную сеть контрабанды наркотиков, а значительная часть доходов затем поступает на финансирование террористических операций в арабском мире и за его пределами, пишет автор.

Так не ведет себя страна, заинтересованная в налаживании отношений с Западом. Такое поведение не останется незамеченным среди таких политических ястребов в окружении Трампа, как советник по национальной безопасности Джон Болтон, которым не терпится преподать урок аятолле.

Пожалуй, единственным способом избежать серьезной конфронтации между США и Ираном могли бы стать совместные усилия других стран, участвовавших в подписании сделки - Британии, Франции и Германии, чтобы убедить Вашингтон занять более взвешенную позицию по этому вопросу.

Вероятность этого крайне мала, учитывая то, что происходило на саммите "Большой семерки" в Квебеке, где Трамп и европейские лидеры расходились во мнениях относительно множества вопросов - от торговых тарифов до финансирования НАТО, отмечает Daily Telegraph.

Очевидно, что этот президент не готов выслушивать лекции от кого бы то ни было, будь то традиционные европейские союзники или давние враги в Иране. И окрыленный успехом саммита в Сингапуре, Трамп с еще большим энтузиазмом постарается навсегда закрыть для себя этот вопрос.

Это говорит лишь о том, что мяч сейчас на иранской стороне. Тегеран может продолжать провоцировать Вашингтон угрозами о расширении ядерной программы, при этом продолжая финансировать террористическую деятельность. Либо он может поступить мудро и последовать примеру Ким Чен Ына для деэскалации отношений с Америкой.

Иранцы уже оказывались в подобной ситуации, когда после свержения Саддама Хусейна в 2003 году они без лишнего шума свернули свою программу ядерного оружия. Подобное решение им стоит принять и сейчас, либо столкнуться с последствиями, резюмирует автор.

Москва - это не медведи на улицах и балалайки

В преддверии чемпионата мира по футболу в России корреспондент Guardian Шон Уокер поделился своими впечатлениями от Москвы, где состоится церемония открытия первенства.

Около десяти марокканцев, размахивая флагами, гуляли по рядам ГУМа и отлично пели в унисон. Семья россиян фотографировалась у стен собора Василия Блаженного с группой мексиканцев в огромных сомбреро. Три перуанца в цветах сборной своей команды выделялись в толпе местных жителей, гулявших по парку Зарядье в центре столицы.

"Здесь гораздо проще добираться с места на место, чем мы предполагали", - говорит 39-летний Карлос, приехавший из Нью-Йорка поболеть за Перу, которой удалось попасть на турнир в первые с 1982 года.

На первый матч Перу в Саранске он поедет на ночном автобусе - на поезд или самолетов билетов уже не было. Но он отметил, что перемещаться по Москве с помощью сервиса заказа такси Uber и метро было на удивление легко, пишет автор.

На стадионе "Лужники" состоится первый матч чемпионата, и там же спустя месяц состоится финал. Всего в Москве пройдут 10 игр, которые примут "Лужники" и стадион "Спартак". Это первое спортивное состязание такого масштаба с момента Олимпиады 1980 года.

Большое внимание будет приковано к небольшим неизвестным для иностранцев российским городам, у которых нет опыта проведения крупных мероприятий. Но у Москвы также есть шанс показать себя современной европейской столицей, преобразившейся благодаря программам реновации и городского планирования, проводившимся в последние несколько лет.

"Это возможность показать, что Москва - это не медведи на улицах и балалайки", - говорит директор научно-исследовательского и проектного института городского транспорта Москвы Александр Поляков. Он уверен, что опасения иностранцев вызваны несправедливыми предрассудками и невежеством, а не поведением России на мировой арене, замечает Уокер.

Это правда, что многие из тех, кто приедет в Москву, не ожидают увидеть современный мегаполис с приятным центром города. Под руководством мэра Сергея Собянина город за последние несколько лет изменился, пожалуй, больше любого европейского города.

Десятки улиц сделали полностью пешеходными; тротуары расширили, чтобы добавить велосипедные дорожки; парки привели в порядок. Да, значительная часть реновации была сделана без консультаций с жителями на фоне скандалов об использовании средств не по назначению. Но результатом стал городской центр, который абсолютно не похож на Москву 10-летней давности.

Архитектура времен Сталина и монументы по-прежнему кажутся внушительными, но на уровне земли все стало более человечным. Поменялась ситуация с кафе и ресторанами. Сейчас можно чаще увидеть кафетерии для хипстеров и уникальные кофейни, нежели столовые советского периода.

Власти города всеми силами пытаются поведать, какой гостеприимной будет российская столица для иностранных гостей во время чемпионата мира. Было запущено приложение на шести языках в помощь гостям, а 5 тысяч водителей такси прошли базовые курсы английского языка.

Хотя российские власти смягчили визовый режим для болельщиков, купивших билеты, система регистрации в полиции для иностранных посетителей осталась. Это простая формальность для тех, кто будет жить в гостинице, но для тех, кто будет снимать частное жилье, это может стать кошмаром.

Также есть опасения о вероятности проявления расизма и хулиганстве. Однако, по первым впечатлениям болельщиков, проблемы с местными возникают редко.

"Все здесь очень дружелюбны, и со мной абсолютно везде фотографируются. Подумываю, может начать брать за это деньги", - цитирует Уокер перуанского болельщика Карлоса.

Поменьше гаджетов в Россию

Продолжая тему ЧМ, Daily Mail рассказывает, что Центр правительственной связи Британии провел инструктаж с английскими футболистами о том, как обезопасить свою личную информацию и вещи во время пребывания в России.

Игрокам, например, рассказали, как спрятать свои вещи в гостиничной комнате. Сначала им хотели раздать одноразовые мобильные телефоны, но в итоге было решено установить приложения, обеспечивающие защиту, которые будут удалены с устройств после возвращения на родину.

Специалисты посоветовали не пользоваться онлайн-сервисами банков, а также не заниматься в интернете чем-то таким, за что может быть стыдно.

Футбольная ассоциация Англии попросила Центр правительственной связи Британии проверить все устройства членов команды перед отъездом в Россию.

Предупреждение сохранять бдительность распространяется не только на футболистов, а также и на болельщиков. Им рекомендуется брать с собой как можно меньше гаджетов, а также не пользоваться сетями Wi-Fi в гостиницах и публичных местах.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com