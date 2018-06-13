СМИ России: политический потенциал ЧМ-2018 не сработал

В обзоре российских газет за 13 июня:

"Ведомости": в России ждут высоких гостей и перекрытия улиц

Официальные лица большинства стран-участниц чемпионата мира по футболу едут в Россию посмотреть на игры своих сборных. Политического бойкота не вышло, пишут "Ведомости", значит, будет перекрытие улиц.

В соответствии с протоколом, для делегаций будут перекрывать дороги, но о графике московская полиция пока не предупреждает. Издание пишет, что в Москве до 28 июня (групповой этап чемпионата) пройдут восемь матчей, и присутствия видных иностранных лидеров можно ожидать только на матче открытия 14 июня Россия - Саудовская Аравия.

Ожидаются визиты наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, а также президентов Южной Кореи (Мун Чже Ина), Сербии (Милорада Додика), Хорватии (Колинды Грабар-Китарович), Швейцарской Конфедерации (Алена Берсе), Панамы (Хуана Карлоса Варелы) и Португалии (Марселу Ребелу ди Соуза). Возможен и визит президента Нигерии Мухаммаду Бухари.

В зависимости от того, как сыграют сборные, на финальных матчах можно ожидать глав государств Германии, Аргентины, Франции и Польши.

Издание напоминает, что призывы к политическому бойкоту чемпионата раздавались всю весну. В мае бойкотировать ЧМ в связи с ситуацией в Сирии призвала Human Rights Watch. В марте бойкот ЧМ в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, позиция не изменилась.

Некоторые руководители стран - участниц ЧМ рассчитывают совместить визит на турнир со встречей с президентом Путиным: речь, в частности, о президентах Южной Кореи и Панамы. У Путина запланировано несколько встреч на высшем уровне во время ЧМ, говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Неприезд кого-либо из официальных лиц не может считаться бойкотом чемпионата; бойкот - это неявка спортсменов, а об этом речи нет, комментирует политолог Федор Лукьянов. "Конечно, для политиков [отказаться от поездки на ЧМ] было прекрасной возможностью заявить позицию и стать в красивую позу. Неприезд официальных лиц - демонстрация позиции, но без серьезного ущерба мероприятию", - считает он.

В то же время в нынешней политической обстановке ни одно крупное международное мероприятие такого рода никакого политического позитива России не приносит. Поскольку рассчитывали на другое начиная с Олимпиады в Сочи. По факту это работает ровно наоборот, сетует Лукьянов: политический потенциал такого рода событий раньше всегда закладывали как одно из преимуществ, теперь его нет.

"Ведомости": пиар-успех Трампа

В редакционном комментарии "Ведомости" обсуждают встречу американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Внешняя политика США и Трампа отдаляется от традиционной дипломатии, считает редакция.

Личное участие американского президента в международных и двусторонних встречах чаще оборачивается громкими акциями, эффектными с точки зрения пиара и выдающимися как шоу, но не имеющими реального содержания или неоднозначными по последствиям.

Издание критикует подписанное во вторник в Сингапуре на встрече Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына короткое соглашение о нормализации двусторонних отношений и обстановки на Корейском полуострове. Документ расплывчат и "оставляет простор для интерпретаций".

Пока главным бенефициаром саммита можно назвать Ким Чен Ына, прорвавшего международную изоляцию страны и впервые в истории КНДР добившегося встречи с президентом США, отмечает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Положительный результат для Белого дома менее очевиден, считает эксперт по международным отношениям Владимир Фролов. Снижение напряженности на Корейском полуострове - это хорошо, но во всех четырех пунктах соглашения обязанности сторон прописаны крайне неконкретно, в них нет хотя бы приблизительных дат начала и вероятного завершения урегулирования в Корее, говорит Фролов.

Встречи, подобные сингапурскому саммиту, и преподносимые его окружением "успехи" односторонних шагов укрепляют самоуверенность Трампа, его завышенную самооценку себя как выдающегося переговорщика, нежелание слушать профессионалов.

Однако это одновременно повышает риски манипуляции президентом США со стороны партнеров на переговорах: немного лести могут позволить им добиваться таких соглашений, где положительный эффект для США ограничивается красивыми словами, а реального результата добиваются его оппоненты, говорит Фролов.

От обсуждения результатов саммита в Сингапуре зависит и вероятность личной встречи Трампа с Владимиром Путиным и нормализации российско-американских отношений, считает Кортунов.

Не исключено, что Трамп внушит себе мысль о сингапурском триумфе и попытается повторить "большую сделку" с другим "трудным парнем". Сама вероятность таких переговоров и их подготовка будут использованы российскими пропагандистами для демонстрации внешнеполитических успехов России и раскола на Западе.

"Коммерсант": тарифы банков ограничат законом

Бизнес обеспокоен участившейся практикой пересмотра банками тарифов на обслуживание, от которой особенно страдают малые и средние предприятия (МСП), на это "Опора России" пожаловалась в ЦБ.

Кредитные организации сначала предлагают МСП льготное или даже бесплатное расчетно-кассовое обслуживание (РКО), но довольно быстро тарифы становятся неподъемными. "Коммерсант" пишет, что "Опора России" предложила для урегулирования ситуации ввести для микробизнеса базовые счета, тарифы на которые будут едины во всех банках.

"Сейчас банки довольно часто в рамках различных маркетинговых акций предлагают малым и средним предприятиям бесплатное расчетно-кассовое обслуживание, а потом через какое-то время устанавливают неподъемные тарифы, чем бизнес крайне недоволен", - рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Глава службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Михаил Мамута подтвердил, что жалобы поступают. И предположил что тарифы могут быть отрегулированы, но не для всего малого бизнеса, а лишь для микропредприятий (с годовой выручкой до 120 млн рублей и численностью сотрудников до 15 человек).

Однако банкиры выступают категорически против какого-либо принудительного регулирования тарифов на РКО. По словам главы ФК "Открытие" Михаила Задорнова, искусственное ограничение тарифов недопустимо. Единые тарифы просто убьют конкуренцию, добавляет исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев.

Привести тарифы к единому знаменателю будет сложно и технически. Как показывают итоги конкурса на лучшую банковскую программу для МСП, который проводила Торгово-промышленная палата, в каждом пакете есть позиции, которыми банки клиента привлекают, и те, на которых зарабатывают.

В то же время не исключено, что в том или ином виде базовые счета появятся, отмечают эксперты, так как сама политика государства сейчас направлена на максимальную поддержку микробизнеса. И такое регулирование тарифов существенного влияния на устойчивость банков не окажет, уверены аналитики. По мнению директора группы банковских рейтингов и финансовых институтов АКРА Александра Проклова, возможно, сложнее будет отдельным банкам, которые специализируются именно на обслуживании МСБ.

РБК: слабые банки уйдут с рынка

Только 21% российских банков способен самостоятельно генерировать капитал, заключили аналитики рейтингового агентства АКРА. Единственный источник финансирования в этих условиях - государство, и на горизонте трех-пяти лет ситуация не изменится, пишет РБК.

А 62,5% банков (46% активов) за последние три года хотя бы раз находились в критической зоне по своей способности наращивать капитал, подсчитали в АКРА.

Авторы исследования считают, что такие показатели свидетельствуют о нестабильной операционной эффективности, а также указывают на потребность сектора во внешних вливаниях.

Основной вклад в показатели прибыльности и генерации капитала, по мнению авторов исследования, до конца 2021 года по-прежнему будут вносить крупнейшие банки с государственным участием. Речь в первую очередь о Сбербанке, а также о ряде крупных частных игроков и дочерних иностранных банков с высоким уровнем кредитоспособности.

Ужесточение регулирования со стороны ЦБ в части досоздания резервов по проблемным активам и борьба за клиента снижают интерес собственников к банковскому бизнесу, полагают аналитики АКРА. "Доминирование госбанков и низкий экономический потенциал также снижают инвестиционный интерес к банковскому бизнесу", - считают эксперты.

Тенденция потери интереса собственников к банковскому бизнесу действительно есть, согласен ведущий методолог "Эксперт РА" Юрий Беликов. Однако, по его мнению, причина не в ужесточении регулирования, а в неспособности отдельных игроков работать на рыночных условиях.

Старший директор Fitch Александр Данилов придерживается схожего мнения. "Для России такое количество банков избыточно, и нет ничего удивительного, что в сегодняшней более жесткой конкурентной среде вперед выходят те из них, у кого есть рабочая бизнес-модель и реальный бизнес", - поясняет Данилов. Более же слабые игроки, по его мнению, будут "потихоньку" сходить с дистанции.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си