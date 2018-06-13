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Саммит Ким Чен Ына и Дональда Трампа стал первой встречей действующих лидеров Северной Кореи и США. Снимки их рукопожатия облетели мир. Но почему этот простой жест демонстрации дружбы настолько примечателен?

Не каждое пожимание рук высокопоставленных лиц становится знаковым, но некоторые из них действительно ознаменовали поворотные моменты в истории.

Би-би-си собрала 10 самых знаменательных рукопожатий.

1. Чемберлен и Гитлер

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые рукопожатия вошли в историю, как "неосмотрительные"

22 сентября 1938 года немецкий диктатор Адольф Гитлер жмет руку британскому премьер-министру Невиллу Чемберлену в гостинице Годесберг недалеко от немецкого города Бонн.

Гитлер и Чемберлен встретились обсудить немецкую оккупацию Судетов, часть территории которых тогда входила в состав Чехословакии. Чемберлен вернулся в Британию в полной уверенности, что добился мира. Через год началась Вторая мировая война.

2. Черчилль, Трумэн и Сталин

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рукопожатие втроем в Постдаме

23 июля 1945 года президент США Гарри Трумэн (в центре) обменивается рукопожатиями с британским премьером Уинстоном Черчиллем (слева) и советским лидером Иосифом Сталиным на Потсдамской конференции.

Трое лидеров встретились, чтобы обсудить судьбу Европы - и Германии в частности - после окончания Второй мировой войны. Президента Франции Шарля Де Голля на эту встречу не пригласили.

3. Джонсон и Лютер Кинг

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент США Линдон Б. Джонсон пожимает руку доктору Мартину Лютеру Кингу в Белом доме

2 июля 1964 года президент США Линдон Б. Джонсон пожал руку доктору Мартину Лютеру Кингу во время подписания закона о гражданских правах в Белом доме в Вашингтоне.

Этот закон запретил сегрегацию в общественных местах и дискриминацию на работе из-за расы, цвета кожи, религии, пола и этнического происхождения.

4. Мао и Никсон

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Визит Никсона в Китай считался одним из важнейших достижений его администрации

21 февраля 1972 года лидер коммунистического Китая председатель ЦК КП Мао Цзэдун пожимает руку в Пекине президенту США Ричарду Никсону.

Это произошло во время первого визита Никсона в Китай - спустя 23 года после разрыва отношений между двумя государствами. Новые контакты не только положили конец годам вражды и недоверия, но и открыли дорогу десятилетиям торговых отношений между странами.

5. Горбачев и Рейган

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лидеры СССР и США в предверии окончания холодной войны

В ноябре 1985 года председатель президиума Верховного совета СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган шагают навстречу друг другу во время первого саммита между лидерами двух государств в швейцарской столице Женеве.

Холодная война приближалась к концу.

6. Тэтчер и Мандэла

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мандела встретился с Тэтчер во время второго визита в Великобританию

4 июля 1990 года премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер пожимает руку президенту Африканского национального конгресса Нельсону Манделе на ступеньках своей резиденции в Лондоне на Даунинг-стрит, 10.

В прошлом Тэтчер назвала АНК Манделы "типичной террористической организацией".

Спустя четыре года Нельсон Мандела стал президентом ЮАР.

7. Рабин и Арафат

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Надежда на мир на Ближнем Востоке после соглашений в Осло теплилась недолго

13 сентября 1993 года палестинский лидер Ясир Арафат и премьер-министр Израиля Ицхак Рабин пожимают друг другу руки на лужайке Белого Дома в Вашингтоне.

Многолетние политические противники встретились на подписании "Декларации о принципах" между Израилем и Организацией освобождения Палестины. Подписание декларации ознаменовало завершение переговоров под эгидой Норвегии, известных как "соглашения в Осло".

Целью соглашений было мирное урегулирование на Ближнем Востоке. Документ подписали в присутствии президента США Билла Клинтона, а после подписания Арафат и Рабин пожали друг другу руки.

8. Королева и лидер ИРА

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мало кому верилось, что королева Елизавета ІІ и один из лидеров ИРА однажды смогут пожать друг другу руки

27 июня 2012 во время визита в Северную Ирландию королева Великобритании Елизавета ІІ пожала руку Мартину Макгиннессу - заместителю первого министра Северной Ирландии.

Макгиннесс был членом партии, выступавшей за отделение Северной Ирландии от Британии. Кроме того, ранее он был одним из лидеров Ирландской республиканской армии (ИРА), которая вела террористическую борьбу против британских силовых ведомств.

Рукопожатие в Белфасте длилось всего несколько секунд, но сам факт того, что оно состоялось, имел большое значение.

Впоследствии Макгиннесс отметил, что эта встреча была возможностью очертить "новые отношения между Британией и Ирландией, и между самыми ирландцами".

9. Обама и Кастро

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Визит Барака Обамы стал первой поездкой президента США на Кубу за 88 лет

21 марта 2016 года пожали руки президенты США и Кубы - Барак Обама и Рауль Кастро встретились во Дворце революции в кубинской столице Гаване.

Это был первый за почти столетие визит президента США в эту коммунистическую страну - предыдущий состоялся в 1928 году, когда Кубу посетил Калвин Кулидж.

Визит Обамы ознаменовал собой поворот в американо-кубинских отношениях, в том числе частичное снятие санкций.

Встреча прошла в теплой дружеской обстановке, однако президент Кастро подчеркнул свое несогласие с долгосрочной экономической блокадой Кубы, проводимой США. Кубинский лидер заявил, что для нормализации отношений между странами, блокада должна прекратиться.

10. Сантос и Тимоченко

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Конец самого затяжного вооруженного конфликта в Латинской Америке

23 июня 2016 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос пожал руку лидеру повстанческой группировки ФАРК, известному под псевдонимом Тимоченко.

Сантос и Тимоченко подписали мирное соглашение в кубинской Гаване в присутствии президента Кубы Рауля Кастро.

Окончательное перемирие стало одним из важнейших шагов на пути к завершению вооруженного конфликта длиной в полвека. Этот 52-летний кризис был одной из самых долгих гражданских войн в истории Латинской Америки.