ЧМ-2018: неизвестные факты об известных футболистах

Кажется, о звездах футбола известно все. Скорее всего, вы знаете, что Лионель Месси в детстве проходил лечение из-за дефицита гормона роста, а Роналду провел в тренажерном зале огромное количество часов, чтобы выглядеть так, как он выглядит сейчас.

Мы нашли несколько историй об известных футболистах, выступающих на ЧМ-2018, которых вы, скорее всего, никогда не слышали.

Криштиану Роналду (Португалия): благодарность другу

Image caption 12-летний Роналду (третий слева) в числе игроков молодежной сборной португальского региона Мадейра

Криштиану Роналду уже не один год остается лучшим футболистом в мире - по многим параметрам. Но он охотно признает, что многим обязан своему близкому другу Альберту Фантрау, с которым они в юности играли в одной команде.

Однажды в клуб, где играл Фантрау и Роналду, пришел агент из лиссабонского "Спортинга", он пообещал юным футболистам взять только того игрока, который забьет во время матча больше всего голов.

Тот матч команда Роналду и Фантрау выиграла у соперников со счетом 3:0. Роналду и Фантрау уже забили по мячу, когда Альберт вышел один на один с вратарем и обыграл его; ему оставалось только забить мяч в пустые ворота, но вместо этого он... отдал пас Роналду, который не мог упустить шанс и забил гол. Так Роналду благодаря другу получил место в молодежной академии "Спортинга".

Когда Роналду спросил друга, почему он так поступил, Фантрау ответил: "Ты лучше меня".

Футбольная карьера Фантрау вскоре закончилась, какое-то время он был без работы. Но журналист, писавший об этой истории, обнаружил, что Фантрау живет в большом роскошном доме и водит дорогой спортивный автомобиль.

"Откуда у тебя все это?" - спросил журналист. "Это от Криштиану", - ответил Фантрау.

Лионель Месси (Аргентина): контракт на бумажной салфетке

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Когда Месси был еще подростком, он оказался запертым в ванной этого дома, из-за чего опоздал на матч. Однако Месси удалось выбраться, и его команда одержала побед

Об упорстве и целеустремленности Лионеля Месси знают многие его фанаты.

Бывший товарищ Мессии по команде Хуан Мануэль Легисамон вспоминает об одном случае, произошедшем с Месси в юности, когда тот еще жил в Аргентине.

Команде юного Месси предстоял ответственный матч: призом за победу был велосипед, но Месси почему-то не появился к началу игры.

"После первого тайма мы проигрывали со счетом 1:0. И вдруг появился Месси. Как оказалось, он был заперт в ванной своего дома, и ему пришлось разбить дверное стекло, чтобы выбраться и успеть на матч. Мы выиграли матч со счетом 3:1, все три гола забил Леонель", - вспоминает Хуан Мануэль Легисамон.

Месси в юности был большим любителем кока-колы. Когда он 13-летним подростком приехал в молодежную академию "Барселоны", он выпивал столько кока-колы, что руководству академии пришлось убрать все автоматы по продаже газированных напитков.

Первый контракт Месси с "Барселоной" был подписан на бумажной салфетке - представитель клуба был настолько уверен, что он хочет подписать контракт с Месси прямо здесь и прямо сейчас, что он настоял на подписании контракта, несмотря на то что они не смогли найти даже листа бумаги.

Мохаммед Салах (Египет): звездная скромность

Правообладатель иллюстрации MOHAMED EL-SHAHED Image caption Мохаммед Салах в своей родной деревне Нагриг

Мохаммед Салах - возможно, самая яркая звезда в футболе сегодня, но он не позволяет себе витать в облаках.

В октябре прошлого года сборная Египта по футболу завоевала путевку на чемпионат мира - впервые с 1990 года. Квалификацию египтянам обеспечила победа над национальной командой Конго, оба мяча в ворота противника забил Салах.

После этого матча один из богатых египетских бизнесменов предложил Салаху роскошную виллу в качестве благодарности. Но Салах, будучи очень скромным человеком, отказался от такого подарка и попросил бизнесмена сделать пожертвование для его родной деревни Нагриг в мухафазе Гарбия.

Неймар (Бразилия): из грязи в князи

Правообладатель иллюстрации MAURICIO LIMA Image caption Детство Неймара прошло в бедности

В детстве Неймар совсем не хотел быть футболистом, он мечтал стать "могучим рейнджером".

Сейчас трансфер Неймара может оказаться одним из самых дорогих в истории футбола. В детстве он даже не мог и мечтать об этом.

Детство футболиста прошло в такой бедности в Бразилии, что однажды его отец сказал, что его сыну "пришлось начинать не с нуля, а с минус пяти".

Вся семья футболиста тогда спала на одном матрасе в доме его дедушки, а дом освещался в основном свечами, так как довольно часто отключалось электричество.

По словам отца Неймара, он сам редко смотрел матчи, в которых принимал участие его сын, так как ему приходилось работать на трех работах, чтобы хоть как-то прокормить семью.

Антуан Гризманн (Франция): футбольный писатель для детей

Правообладатель иллюстрации Amazon Image caption В первой своей книге Гризманн рассказывает о том, как он стал футболистом

Антуан Гризманн - не только нападающий, он еще и автор книг для детей. В октябре прошлого года вышла первая книга Гризманна из серии "Гол!", в которой он рассказывает, как он стал футболистом.

"Чтобы стать профессиональным спортсменом, мне пришлось преодолеть множество препятствий, и мой путь никогда не был легким. Сейчас я отец маленькой Мии, и я хочу поделиться своими представлениями о жизни и спорте с детьми. Когда я был ребенком, я любил читать про Бекхэма и Зидана, поэтому я и решил выпустить серию книг "Гол!" - сказал Гризманн.

Иван Рактич (Хорватия): добиться свидания сложнее, чем выиграть Лигу чемпионов

Правообладатель иллюстрации LLUIS GENE Image caption Спойлер: все закончилось хорошо, они поженились

По словам хорватского полузащитника Ивана Рактича, ему долго пришлось ухаживать за своей женой Ракель.

Впервые он увидел ее после того, как подписал контракт с "Севильей", куда он перешел из немецкого "Шальке 04". Но он не мог даже пригласить ее на свидание, так как совсем не говорил по-испански.

Ради того, чтобы у него была возможность общаться с ней, он засел за учебники испанского. Он слушал испанское радио и смотрел испанские телеканалы.

Когда, наконец, он освоил язык настолько, что мог говорить довольно бегло, он попробовал пригласить ее на свидание, однако она ответила отказом. Он приглашал ее 20 или 30 раз, но все время получал отказ.

"Ты футболист. Ты можешь переехать в другую страну в следующем году. Извини, но нет", - говорила она.

Такой ответ заставил Рактича позаботиться о том, чтобы закрепить за собой место в "Севилье". Через семь месяцев его друг по секрету сообщил ему, что Ракель остановилась в одном местном отеле. Раткич отправился туда и занял место в ресторане напротив Ракель.

"Я сказал ей: "Ты сейчас не на работе. Наконец-то у тебя есть время пообедать со мной", - вспоминает Рактич. На следующий день они встретились за ланчем, и с тех пор не расстаются уже шесть лет. Сейчас Раткич с женой воспитывают двух дочерей.

По словам Раткича, уговорить Ракель на свидание было самой сложной задачей в жизни.

"Это было сложнее, чем выиграть Лигу чемпионов", - говорит Рактич.

Габриэл Жезус (Бразилия): из уличного художника в футболисты

Правообладатель иллюстрации Gabriel Jesus - Twitter Image caption Габриэл Жезус и его друзья хотели украсить улицу перед ЧМ-2014 в Бразилии

Нападающий клуба "Манчестер Сити" Габриэл Жезус играл в бразильском клубе, когда была сделана эта фотография.

Он разрисовывал улицы перед чемпионатом мира 2014 года. Эту фотографию он опубликовал в прошлом году в "Твиттере".

Габриэл и его друзья хотели украсить улицы города перед чемпионатом.

В том сезоне, когда была сделана эта фотография, Габриэл Жезус забил 37 голов в 22 играх, выступая в юношеском чемпионате за бразильский "Палмейрас".

Кевин Де Брейне (Бельгия): человек-план

Правообладатель иллюстрации EMMANUEL DUNAND Image caption "Да, парни. Мне наплевать"

У Кевина Де Брейне есть прозвище - "сушильный барабан". Все дело в том, что он очень сухо и коротко отвечает друзьям в переписке в WhatsApp.

В 11 лет он внезапно объявил своей маме о своем жизненном плане: "Я хочу два года учить латинский, потом я пойду в спортивную школу, а когда мне будет 18 лет, я полностью сосредоточусь на футболе". Надо сказать, что он полностью выполнил этот план.

Кажется, из него вышел футболист, у которого вместо крови в венах лед.

Большую часть времени он остается самым тихим и покладистым человеком. По его собственным словам, он полностью расслаблен 99% времени.

Как пишет Guardian, анализы слюны спортсмена, которые делают врачи клуба "Манчестер Сити", показывают, что накануне матчей спортсмен спокоен, а уровень стресса у него даже не нулевой, а отрицательный.

Садио Мане (Сенегал): везде бегом

Правообладатель иллюстрации SEYLLOU Image caption Мане везде где можно переходит на бег

Одно из ценных качеств Мане - его "электрическая" скорость.

Мане удалось развить свои способности в беге благодаря тому, что он никогда не ездит на велосипеде или автомобиле, а всегда передвигается бегом. Везде.

Если он идет на поле, то никогда не берет сумку, которая бы мешала ему идти так быстро, как он может. Обычно он берет кроссовки в руки и идет, точнее, бежит на поле.

Славомир Пешко (Польша): четыре почки

Правообладатель иллюстрации LOIC VENANCE Image caption "Запасные органы" у Славомира Пешко обнаружились только в 2011 году

Вероятно, у Доктора Кто есть два сердца, а у полузащитника гданьского клуба "Лехия" Славомира Пешко совершенно точно - от рождения четыре почки.

"Запасные органы" обнаружились, когда он проходил медосмотр при переходе в 2011 году в немецкий "Кельн".

Его мама никогда не думала, что с сыном что-то не в порядке, просто, по ее словам, он ходил в туалет чаще, чем остальные.

Алекс Ивоби (Нигерия): советы дяди

Правообладатель иллюстрации Matthew Lewis Image caption Алекс Ивоби прислушивается к советам своего знаменитого дяди - Джей-Джей Окоча

Дядя Алекса - Джей-Джей Окоча - был одним из самых известных футболистов Нигерии.

Алекс Ивоби в восемь лет пришёл в "Арсенал", после чего представлял лондонский клуб во всех возрастных категориях. Также он играл за сборную Англии по футболу для игроков до 16 лет, затем - за сборную Англии для игроков до 17 и до 18 лет. Однако, казалось, в дальнейшем карьерном росте Ивоби сборная была не заинтересована.

Тогда Ивоби последовал совету своего знаменитого дяди - он сказал, что очень бы хотел играть за сборную Англии и перешел в сборную Нигерии. С тех пор Ивоби использовал возможность дать ответ обидчику и забить в ворота сборной Англии гол.

Окоча продолжает давать советы своему племяннику - они созваниваются раз в две недели. "Он дает советы по поводу того, как вести дела и что делать с моей собственностью. Он помогает мне оставаться рассудительным и планировать мое будущее после завершения карьеры футболиста", - говорит Ивоби.

Ашкан Дежага (Иран): "личные причины"

Правообладатель иллюстрации Bongarts Image caption Ашкан Дежага в 2007 году отказался от участия в матче против Израиля - по личным причинам

Дежага живет в Берлине с раннего детства - его семья переехала в столицу Германии, когда будущему футболисту исполнился год. Дежага играл в сборной Германии по футболу для игроков до 21 года. В 2007 году он отказался от участия в матче против Израиля. Он сказал, что отказывается от участия в этой игре по "глубоко личным причинам".

Этот отказ вызвал большой резонанс в Германии. Ряд политиков и СМИ требовали, чтобы Дежага покинул сборную страны, так как считали, что его решение связано с его антисемитскими взглядами.

Позже Дежага выступил с заявлением, в котором объяснил, что отказался от участия в матче из опасений, что его участие в игре может поставить под удар его семью и родственников в Иране.

Дело в том, что Тегеран запретил своим спортсменам участвовать в соревнованиях, где принимает участие Израиль. Этот запрет действует до сих пор и создает ряд сложностей при согласовании списка участников на различных международных спортивных соревнованиях.

Сыграв за Германию в 21 год, Ашкан Дежага по правилам ФИФА потерял возможность играть за сборную Ирана. В июле 2009 года ФИФА приняла поправки в свои правила, и Ашкан получил возможность играть за Иран. Дежага выступает в составе сборной Ирана с 2012 года.

Хамес Родригес (Колумбия): чтение вслух

Правообладатель иллюстрации CRIS BOURONCLE Image caption Хамес Родригес был настолько стеснительным, что его товарищи почти никогда не слышали его голос

Когда Хамесу Родригесу было 13 лет, он был настолько стеснительным, что многие игроки его клуба никогда не слышали его голоса. Те, кто слышал, как говорит юный футболист, знали, что он сильно заикается.

Стеснительность Хамеса Родригеса настолько мешала работе, что клуб пригласил психолога, чтобы помочь игроку.

Когда Родригес переехал в Аргентину, он начал упражняться в чтении книг вслух, чтобы перестать заикаться.

Джейми Варди (Англия): при чем тут Меган Маркл

Правообладатель иллюстрации Jan Kruger Image caption Джейми и Ребека Варди: пара из сказки

О том, как Варди из Второй лиги дорос до победы в Премьер-лиге в составе "Лестер Сити", можно снимать кино. Собственно, о нем уже собрались снимать фильм. Однако два года спустя фильм так и не вышел. Почему?

Дело в том, что актрисой, которая должна была играть роль жены Варди - телезвезды Ребеки Варди - оказалась Меган Маркл. Однако вскоре после того, как ее кандидатура на роль в фильме была согласована, жизнь Меган Маркл дала крутой поворот, заставив актрису отказаться от этой роли.

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