Что изменилось после встречи Кима и Трампа? Объясняем в 300 словах

Media playback is unsupported on your device Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына за 60 секунд

Президент США встретился с лидером Южной Кореи. Прошедшие прямые переговоры - первые в истории - закончились подписанием соглашения, в котором не говорится о том, как КНДР будет избавляться от ядерного оружия. Ситуация на корейском полуострове остается сложной.

Мы максимально коротко - в 300 словах - отвечаем на основные вопросы о кризисе вокруг КНДР, ее ядерного оружия, и результатах прошедшей встречи.

Зачем Северной Корее нужно ядерное оружие?

Корейский полуостров оказался расколот вскоре после окончания Второй мировой войны, и коммунистический север создал авторитарную систему сталинского типа.

Страна оказалась в международной изоляции и настаивает на том, что ядерное оружие остается единственной сдерживающей силой, мешающей внешнему миру ее уничтожить. При этом в последние годы Пхеньян регулярно проводил ядерные испытания.

Чем могла закончиться встреча Кима и Трампа?

США хотели, чтобы КНДР передала ядерные боеголовки третьей стороне и свернула ядерную программу, после чего обещали снять с Северной Кореи международные санкции. Лидер КНДР в этом году сделал несколько миролюбивых заявлений.

Встреча могла завершиться подписанием соглашения, перечисляющим меры, которые КНДР предпримет для ядерного разоружения, прописывающим временные рамки для этого и предусматривающим допуск международных инспекторов на испытательные полигоны.

США такое соглашение могло бы обязать снять санкции после получения заключений международных инспекторов.

Чем закончилась встреча?

Была подписана декларация, в которой страны подтвердили приверженность миру. Северная Корея обязалась добиваться освобождения Корейского полуострова от ядерного оружия. Это может значить, что КНДР потребует аналогичных шагов со стороны южного соседа.

Конкретных временных рамок в ней не приводится. Не говорится в документе и о международных санкциях. Представители обеих стран буду конкретизировать соглашение, и только тогда станет ясно, насколько КНДР действительно готова его соблюдать, сказал Трамп после встречи.

Устранена ли ядерная угроза со стороны КНДР?

Дональд Трамп утверждает, что да. Вернувшись из Сингапура он написал об этом в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2018 г.

"Ядерная угроза КНДР устранена", - написал американский президент.

Корея накануне переговоров демонтировала основной ядерный полигон в Пунгери, пригласив наблюдать за демонтажом группу международных журналистов, но международных экспертов не допустили. Помимо свидетельств журналистов и заявления Трампа об изменениях в ядерной программе КНДР ничего не известно.