Кто должен выиграть чемпионат мира? Отвечает статистика

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Команд - 32, победитель только один. Кто выиграет чемпионат мира и поднимет кубок в Москве 15 июля, мы не знаем, но можем спрогнозировать на основе результатов прошлых первенств.

BBC Sport проанализировала статистику и закономерности предыдущих чемпионатов и определила, какие две команды выйдут в финал - и кто победит.

Вот что нужно сделать сборным, чтобы выиграть ЧМ-2018.

Успешно отобраться

С тех пор, как с 1998 года к чемпионату мира допустили 32 команды, победителем неизменно становилась сборная, попавшая в первую "корзину" перед жеребьевкой. В нее определяют семь команд с наиболее высоким рейтингом по версии ФИФА и страну-хозяйку чемпионата. Последний раз команда не из этой "корзины" побеждала на ЧМ в 1986 году: это была Аргентина с голом Диего Марадоны и его "рукой Бога".

Одним махом мы избавляемся от 24 команд и остаемся с восемью, включая Россию.

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Не принимать ЧМ

Россия попала в первую "корзину" на жеребьевке, но только благодаря тому, что принимает чемпионат мира. Российская сборная находится на 66-м месте в рейтинге ФИФА, и иначе попасть в число восьми сильнейших не могла.

Если посмотреть в прошлое, то у команды-хозяйки чемпионата мира особых шансов на победу в первенстве нет. За первые 11 чемпионатов в период с 1930 по 1978 годы хозяева побеждали пять раз, но затем, на последних девяти чемпионатах только Франция в 1998 году стала лучшей сборной мира.

Когда чемпионаты проходили в США, Японии, Южной Корее и ЮАР, никто всерьез на победу хозяев не рассчитывал. Зато Италия в 1990-м, Германия в 2006-м и Бразилия четыре года назад, принимавшие ЧМ, вполне претендовали на медали.

На этой стадии отсекаем Россию.

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Не пропускать

На чемпионатах с 32 командами ни один из пяти чемпионов мира не пропускал больше четырех голов за все семь матчей. У Польши среди оставшихся семи команд в нашем прогнозе самая слабая защита, команда пропускает 1,4 мяча за игру.

Германия и Португалия пропускают по 0,4 гола за матч, Бельгия и Франция - по 0,6. Бразилия пропускает 0,61 мяча, Аргентина - 0,88.

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Быть европейской страной

Чемпионаты мира выигрывали только страны из Европы и Южной Америки. До недавнего времени европейские команды побеждали только на родном континенте, но победы Испании в ЮАР и Германии в Бразилии нарушили тренд.

Из 10 чемпионатов, которые проходили в Европе, девять выиграли европейские команды. Только в 1958 году в Швеции победила Бразилия. Согласно статистике, она выбывает из претендентов в нашем прогнозе.

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Воспитать лучшего вратаря

Кажется, что чемпионаты мира выигрывают забивные нападающие, но с 1982 года только дважды обладатель "Золотой бутсы", забивший больше всех на ЧМ, становился еще и чемпионом. Это случилось с бразильцем Рональдо в 2002 году и с испанским футболистом Давидом Вильей в 2010-м.

Чемпионаты выигрывают те, у кого надежнее вратарь. На четырех из последних пяти ЧМ "Золотую перчатку" получал голкипер команды, выигравшей первенство.

Из оставшихся четырех команд наш прогноз покидает Португалия. Сложно представить, чтобы португальский вратарь Руй Патрисиу получил "Золотую перчатку", зато на нее будут претендовать и немец Мануэль Нойер, и француз Уго Льорис, и бельгиец Тибо Куртуа.

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Набраться опыта

С тех пор, как в чемпионатах мира с 1998 года стали принимать участие 32 команды, побеждать стали наиболее опытные сборные.

Так, в среднем футболисты сборной Франции, выигравшие чемпионат в 1998 году, провели каждый по 22,77 матча на международном уровне. У Германии, выигравшей четыре года назад, этот показатель составлял 42,21 матча. Футболисты Бразилии, победившей в 2002 году, в среднем провели 28,04 матча на международном уровне, итальянцы (чемпионы 2006 года) - 32,91 матча, испанцы (победа в ЧМ-2010) в среднем сыграли по 38,3 матча за сборную.

Из трех оставшихся команд самый большой опыт международных встреч у футболистов Германии и Бельгии: по 43,26 и 45,13 матча соответственно. Франция со средним показателем в 24,56 матча за сборную из прогноза вылетает.

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Не защищать титул

Только однажды в истории чемпионатов мира одна и та же команда выигрывала титул два раза подряд - Бразилия в 1958 и 1962 годах.

С тех пор только два чемпиона мира, защищавших титул, прошли дальше четвертьфиналов. Это были Аргентина в 1990-м и Бразилия в 1998 году. Бразилия еще в 1974 году, защищая титул, заняла четвертое место, но тогда турнир проводился в формате двух групповых этапов и финала, без матчей на вылет. На последних четырех турнирах защищающие титул чемпионы трижды не вышли из группы.

У Германии прекрасное прошлое на чемпионатах мира. На последних девяти турнирах немцы дважды победили, трижды играли в финалах и еще два раза занимали третье место. Но на чемпионате мира в России история играет против Германии - они защищают титул, выигранный в Бразилии.

Таким образом, чемпионат мира выиграет Бельгия. Если верить статистике.

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Иллюстрации: Кэти Мозес, Эндрю Парк, BBC Sport