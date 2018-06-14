Их ответ "Армате": Германия и Франция вместе разработали новый танк

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Новый танк показали на выставке Eurosatory во Франции

Две крупные европейские оборонные компании - французская и немецкая - представили новый танк совместной разработки. Это первый новый танк, созданный в Западной Европе за последние несколько десятков лет.

Новую боевую машину под названием EMBT (European Main Battle Tank - европейский основной боевой танк) показали на выставке вооружений Eurosatory.

Его разработкой занималась компания KNDS Group - совместное предприятие французской Nexter Defense Systems и немецкой Krauss-Maffei Wegmann. Оно было образовано три года назад именно с целью создания нового европейского танка.

EMBT был создан путем "скрещивания" двух танков - французского Leclerc и немецкого Leopard 2. От немецкого танка был взят корпус, шасси, двигатель и трансмиссия. Leclerc "пожертвовал" новому танку башню с пушкой, системой управления огнем, автоматом заряжания и прочим оборудованием и вооружением на ней.

Это решение объясняется тем, что французский Leclerc - единственный среди современных серийных западных танков, оснащенный автоматом заряжания.

В свою очередь моторно-трансмиссионная группа и шасси немецкого Leopard 2 знамениты своей надежностью. В ходе создания нового танка шасси "Леопарда" было адаптировано под более легкую и компактную башню "Леклерка".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сейчас Leclerc вооружен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой с автоматом заряжания

Министерства обороны Германии и Франции объявили о решении разрабатывать совместно новый танк, который в перспективе придет на замену французскому Leclerc и немецкому Leopard 2, несколько лет назад.

Тогда специалисты высоко оценивали шансы на реализацию, но первых результатов ожидали не ранее чем в следующем десятилетии.

Новое поколение

KNDS group в своем пресс-релизе отмечает, что решение фактически просто объединить в одном танке узлы и агрегаты двух уже существующих боевых машин - "попытка в короткие сроки отреагировать на оперативную потребность рынка в высокоэффективном боевом танке".

Новые основные боевые танки (ОБТ) сейчас разрабатывают во многих странах. Самый заметный проект - российский танк Т-14, созданный в рамках проекта "Армата".

Image caption Танк Т-14 проекта "Армата"

Появление этого танка на параде 9 мая 2015 года произвело впечатление на танкостроителей - прежде всего своей необычной компоновкой с необитаемой башней.

На Западе разработчики тяжелой бронетехники тоже рассматривали этот вариант, однако пока только Россия надеется в перспективе запускать танк с подобной компоновкой в серию.

Иностранные государства занялись, либо модернизацией существующих танков, как Великобритания или Германия, либо созданием "компиляции" из двух машин, как поступила KNDS Group.

Однако некоторые решились вложить довольно большие средства в разработку нового танка. Так поступила, например, Польша.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Шасси Leopard 2 очень надежное и проверенное временем

Удачное решение

По мнению украинского эксперта в области бронетехники Андрея Тарасенко, плод совместной работы NDS и KMW должен получиться удачным, поскольку от двух знаменитых европейских танков взяли самое лучшее - прежде всего, автомат заряжания из "Леклерка" и двигатель "Леопарда".

По словам Тарасенко, они доказали, что "очень дешевыми средствами, практически ничего не делая, можно сделать конкурента "Арматы" из имеющегося задела".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Башня Leclerc более удобна для размещения новой пушки большего калибра

Получившийся гибрид в перспективе будет доработан, считает эксперт. Прежде всего это касается вооружения.

"В танке Leclerc уже отработан вариант, не требующий большого вмешательства в конструкцию, установки 140-миллиметровой пушки", - пояснил Тарасенко.

По его словам, что для перевооружения Leopard 2 пришлось бы вносить в конструкцию башни слишком большие изменения, а также разрабатывать для нее автомат заряжания - выстрелы к 140-миллиметровой пушке слишком тяжелые, чтобы ее можно было заряжать вручную.

Сейчас Leclerc вооружен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой с автоматом заряжания.

Однако, считает Тарасенко, хотя EMBT и можно считать довольно удачным решением, он все равно будет нуждаться в перекомпоновке - система хранения выстрелов для пушки, позаимствованная у Leopard 2, слишком опасна для его экипажа. В случае поражения танка снаряды могут возгореться или сдетонировать.

С появлением новой пушки, по мнению эксперта, будет изменена и боеукладка, которая станет более безопасной для танкистов.

Скакун или мул?

Российский эксперт в области бронетехники Виктор Мураховский считает представленный на выставке танк не более чем выставочным образцом, задача которого - продемонстрировать возможность сотрудничества Nexter Defense Systems и Krauss-Maffei Wegmann.

Как считает Мураховский, этот танк не будет производиться серийно, поскольку "нельзя так просто механически скрестить два танка немножко разных концепций". По его словам, подобное скрещивание с бронетехнике приводит к появлению "мула, а не скакуна".

По мнению Мураховского, KNDS Group сможет реализовать проект нового танка к 2030 году, но это будет совершенная другая машина, а не представленная сейчас модель.

"Это будет машина новой компоновки. В принципе тенденцию российская "Армата", танк Т-14 задал. В этом направлении, я уверен, будут и остальные следовать", - считает он.