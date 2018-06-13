Биохакинг и изучение возможностей человека всё более занимает общественность. Работающая с Би-би-си анатом Элис Робертс решила создать себе модель идеального тела, учитывая последние достижения в исследованиях человеческой анатомии.

С помощью создателей виртуальных 3D-скульптур Скотта Итона и Сангита Прабхакера Элис выполнила модель идеального человеческого тела в натуральную величину, которую представят в лондонском Музее науки.

В ходе исследований Робертс более всего вдохновили шимпанзе, лебеди, головоногие моллюски, собаки, кошки и рыбы.

"У моей модели лучше работает сердце, у которого больше артерий, лучше работают легкие, глаза без слепых пятен, уши, которые тоньше улавливают звук, более работоспособные ноги и кожа рептилии, которая быстро блокирует ультрафиолетовые лучи", - объясняет исследовательница в интервью британскому изданию.

По ее словам, с точки зрения эволюции, люди - жертвы собственного успеха.

"Все, что требуется, чтобы выиграть эволюцию, - выжить, чтобы передать свои гены потомкам. Если у вас есть потомство - эволюции вы уже не интересны. И это означает, что у нас, у людей, сохраняются несовершенства, от которых мы уже не можем избавиться", - рассказывает Робертс.

В итоге, по словам ученого, многие слабости человеческого организма начинают проявляться только к старости. "Например, боль в спине появляется обычно у тех, кому за 50 или 60, когда большинство из нас уже произвело потомство", - поясняет анатом.

Научное совершенство

Элис Робертс неутомимо ищет самые эффективные механизмы адаптации, которые предлагает природный мир. Ученый также пытается найти способы использовать их для устранения недостатков в анатомии человека.

Image caption Робертс несколько лет вела научно-популярную программу Digging for Britain ("Раскопки для Британии")

Робертс узнала у ведущих медиков и зоологов, в чём состоят ограничения анатомии человека и как их вдохновляет мир животных.

Используя передовую трёхмерную графику, анатом демонстрирует, как можно радикально ускорить тысячелетия человеческой эволюции.

В фильме Би-би-си "Может ли наука сделать меня совершенной"? (Can Science Make Me Perfect?) она впервые представляет на публике модель "совершенной себя" и бросает вызов привычным представлениям об "идеальном теле".

Впрочем, не все люди могут захотеть примерить на себя "идеальное тело". В 2016 году, например, австралийский штат Виктория представил публике "Грэма" - манекена, идеально приспособленного для выживания в ДТП.

У существа всюду жир, шеи у него нет, а голова увеличена и "амортизирована" - всё той же жировой тканью.