Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В 2016 году Пол Манафорт был главой предвыборного штаба Дональда Трампа

Суд в Вашингтоне отправил бывшего руководителя избирательной кампании Трампа за решетку за нарушение условий пребывания под домашним арестом. Против бывшего руководителя кампании Трампа выдвинуты новые обвинения - в давлении на свидетелей по его делу, которым он писал шифрованные сообщения в мессенджерах.

Манафорт обвинен в том, что, находясь под домашним арестом, он пытался тайно связаться со свидетелями по его делу и повлиять на их показания. Судья заявил, что Манафорт пренебрег доверием, которое ему оказали, отпустив под домашний арест.

Суд над Манафортом по обвинению в отмывании денег и незаконном лоббировании должен начаться в сентябре. Другие судебные слушания - по обвинению в уклонении от налогов, как ожидается, начнутся уже в июле. До начала слушаний он останется в тюрьме.

Если Пола Манафорта признают виновным, его ждет длительный срок тюремного заключения.

Ранее спецпрокурор потребовал от суда отозвать решение, разрешающее Манафорту находиться на свободе под залог 10 миллионов.

Последние обвинения против политтехнолога были выдвинуты в минувшую пятницу 8 июня. Его и россиянина Константина Килимника обвинили в противодействии правосудию в период с февраля по апрель 2018 года.

Манафорт и его помощник, по данным следствия, "намеренно и сознательно пытались подкупить двоих неназванных людей с целью повлиять, отложить и сделать невозможным свидетельские показания в ходе официального расследования".

Представитель Манафорта Джейсон Малони заявил, что Манафорт невиновен, и ни одно из последних предъявленных ему обвинений не повлияет на позицию защиты. "Нам есть что рассказать суду!" - сказал он.

Один из потенциальных свидетелей рассказал, что Манафорт пытался связаться с ним, чтобы проинструктировать его о том, что именно говорить относительно февральского обвинительного заключения, выдвинутого против политтехнолога.

Оно появилось после того, как бывший партнер Манафорта Рик Гейтс, который также работал в штабе Трампа во время избирательной кампании, признал свою вину в заговоре и лжи команде спецпрокурора Мюллера.

Даже после заявления Гейтса Манафорт не признал себя виновным ни в одном из предъявленных ему обвинений, в том числе в тайной оплате услуг бывших европейских политиков, членов так называемой Габсбургской группы, которые лоббировали интересы Украины в США.

Согласно документам ФБР, два человека, которые были частью большой лоббистской организации, получили от Манафорта, находившегося под домашним арестом, инструкции. По их словам, он пытался повлиять на их свидетельские показания и скрыть доказательства.

Эти данные подтверждают логи телефонных звонков и сообщений, найденные следователями в облачном хранилище Манафорта.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Пола Манафорта обвиняют в давлении на свидетелей по его делу

Два свидетеля сообщили ФБР, что в перечень их задач входил лоббизм в Европейском союзе и США.

Один из свидетелей сообщил следователям, что получил сообщение, из текста которого следовало, что в случае, если к членам Габсбургской группы будут обращаться за объяснениями, они должны сказать, что сфера их работы касалось только Европы.

Оба свидетеля сообщили, что получали от Манафорта сообщения напрямую в феврале этого года, он использовал защищенный канал связи. В одном из сообщений, согласно документам ФБР, политтехнолог написал: "Нам нужно поговорить. Я же ясно сказал, что они работали в Европе".

В апреле один из свидетелей получил сообщение от третьей стороны - общего с Манафортом знакомого, который сказал: "Наш друг П. хочет связаться с тобой, чтобы передать пару посланий. Можем это как-то устроить?"

В мае этого года бывший зять Манафорта Джеффри Йоай признал себя виновным в финансовых нарушениях, не связанных с делом его бывшего тестя, а также изъявил желание сотрудничать со следствием.

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера взялась за Манафорта минувшей осенью. С тех пор в судах Вирджинии и округа Колумбия рассматривается несколько дел против бывшего руководителя избирательной кампании Трампа.

Он обвиняется в отмывании денег, заговоре против США, уклонении от уплаты налогов, незаконном лоббизме, заведомой лжи бухгалтерам, составляшим его финансовые отчеты, даче ложных показаний, а также попытках вовлечения в преступные схемы представителей так называемой Габсбургской группы, неназванных членов конгресса США и европейских политиков.

Следствие также требует ареста счетов и страховых полисов Манафорта и Килимника, а также конфискации их имущества и впервые приводит соответствующие адреса недвижимости в Бруклине, Александрии и Нью-Йорке.