СМИ России: Путин доверяет выходцам из спецслужб

В обзоре российских газет за 13 июня:

"Ведомости", РБК, "Коммерсант": успех на выборах и нежелание поворотных решений

Президент России Владимир Путин назначил свою администрацию. Изменений в высшем руководстве не произошло: свои посты сохранили глава администрации президента Антон Вайно, его первые заместители Сергей Кириенко и Алексей Громов, замглавы администрации Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко, а также замглавы администрации - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сохранили посты и авторитетные помощники президента, которым прочили отставку, пишут "Ведомости". Лариса Брычева осталась руководителем государственно-правового управления, помощниками остались Юрий Ушаков, Андрей Белоусов и Владислав Сурков.

Уход всех четырех из администрации прогнозировали СМИ: Брычевой сулили пост председателя Конституционного суда, Белоусову - пост первого или просто зампреда правительства, 71-летнему Ушакову - пенсию, а Суркова телеграм-каналы отправляли в Приволжский федеральный округ полпредом.

Путин поменял главного кадровика Евгения Школова на выходца из ФСБ Анатолия Серышева, руководителя контрольного управления президента Константина Чуйченко на стаст-секретаря ФСБ, генерал-полковника Дмитрия Шалькова. Назначения Серышева и Шалькова показывают, что доверие к выходцам из спецслужб по-прежнему выше, чем к гражданским чиновникам, считает политолог Михаил Виноградов.

Переназначение Суркова и Ушакова означает отсутствие желания принимать поворотные решения, в том числе международные, считает Виноградов: "Вопрос - отсутствует ли желание в принципе или ожидаются события, знаки, будь то конец чемпионата мира по футболу, встреча с президентом Трампом или выборы на Украине в 2019 году".

Изменения в составе администрации президента стали незначительными, потому что Путин за время своей работы смог подобрать себе команду, с которой ему комфортно работать, объясняет на страницах РБК политолог и бывший сотрудник Кремля Андрей Колядин. "Команда Путина со временем оттачивается, поэтому на самых важных постах остаются одни и те же люди", - говорит он.

Отчасти отсутствие серьезных перестановок в администрации президента можно объяснить высоким результатом Путина на выборах, говорит директор по исследованиям Института социально-экономических и политических исследований Александр Пожалов. "Уверенную победу на выборах президент рассматривает и как совокупную заслугу всей своей администрации", - поясняет он.

"Коммерсант" напоминает, что перестановки в руководстве АП в 2016 году были более глобальными: тогда Сергей Иванов передал пост главы администрации Антону Вайно, а до заместителя руководителя АП был повышен глава протокола Владимир Островенко. Спустя два месяца после этого прошедшие выборы депутатов Госдумы открыли серию новых перестановок: на место Вячеслава Володина в качестве первого заместителя руководителя АП курировать внутреннюю политику пришел Сергей Кириенко со своей командой. О нынешней команде АП источник на Старой площади говорит: "Зачем менять то, что хорошо работает".

"Коммерсант": усиление санкций ко Дню России

США продолжают наращивать давление на Россию: пока россияне отдыхали, Вашингтон расширил санкции в отношении российских физических и юридических лиц из IT-сферы и предъявил пяти сотрудникам компании "Совфрахт" обвинения в незаконных поставках авиатоплива в Сирию. "Коммерсант" пишет, что МИД России называет эти меры "недальновидными" и "безрассудными".

В то же время газета напоминает, что президент США Дональд Трамп подает позитивные сигналы в адрес Москвы. 8 июня глава Белого дома заявил, что формат G8 ("большой восьмерки") с участием России был бы гораздо эффективней нынешней "семерки". Он дал понять, что участники этого влиятельного неформального международного объединения в свое время зря "выгнали" Россию, поскольку без нее сложнее "управлять миром".

Однако уже 11 июня Минфин США объявил о вводе новых санкций в отношении России. В черный список попали три физических лица (Олег Чириков, Владимир Каганский и Александр Трибун, связанные с компанией "Дайвтехносервис") и пять организаций (Digital Security, ERPScan, Embedi, Научно-исследовательский институт "Квант" и собственно сам "Дайвтехносервис"). По словам министра финансов Стивена Мнучина, власти США "противостоят злонамеренным действиям компаний, работающим по указанию вооруженных сил и разведки РФ".

Российские предприятия, попавшие в черный список, по данным американских властей, вносили вклад в укрепление наступательного потенциала РФ в киберсфере.

Реакция российских властей на новые санкции была ожидаемо негативной, но более эмоциональной, чем прежде. По мнению российских дипломатов, "американские политики продолжают пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом, и с каждой новой безуспешной попыткой надавить на нашу страну лишь выставляют напоказ собственную беспомощность". При этом в МИД России обратили внимание, что расширение санкций произошло в канун Дня России. "Мы это запомним", - пригрозили на Смоленской площади.

Ведущий научный сотрудник американской корпорации RAND Сэмьюэл Чарап высказал три возможные версии, почему Вашингтон, посылая Москве позитивные сигналы, продолжает усиливать давление на нее: несогласованность действий Белого дома и других структур, таких как Минфин и Минюст; давление Конгресса на Белый дом; намеренное совмещение администрации США мягкого и жесткого подходов.

Источник издания, близкий к Кремлю, не стал рассуждать, какой из этих вариантов наиболее правдоподобен, сообщив лишь, что, несмотря на новые санкции и обвинения, в Москве по-прежнему продолжают работать над повесткой для возможного саммита президентов РФ и США.

РБК: льготы на 50 млрд руб. для "Роснефти" и НОВАТЭКа

Минфин предложил поддержать попавшие под западные санкции нефтегазовые компании при завершении налогового маневра, который резко снизит маржу отдельных НПЗ. Это позволит "Роснефти" и НОВАТЭКу сохранить более 50 млрд руб., пишет РБК. У издания есть копия законопроекта, который минфин разослал ведомствам на прошлой неделе.

Льготы могут быть получены НПЗ, в которых российским компаниям, попавшим под финансовые санкции, принадлежит не менее 50%, говорится в документе.

До недавнего времени директор департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов говорил, что поддержка будет оказана только тем заводам, которые поставляют на внутренний рынок бензин класса Евро-5. В среду, 13 июня, Сазанов еще раз подтвердил позицию министерства журналистам. Теперь ведомство предлагает, чтобы этот возвратный акциз получали и заводы, попавшие под санкции.

Большинство крупных компаний (ЛУКОЙЛ, "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и др.) в основном закончили модернизацию заводов. Они поставляют на внутренний рынок бензин класса Евро-5 и смогли бы получить возвратные акцизы и без новой оговорки, рассказал РБК источник, близкий к одному из профильных министерств.

Но налоговый маневр ударил бы по двум крупным заводам - Туапсинскому НПЗ "Роснефти" мощностью 11 млн т, где компания еще не достроила установку гидрокрекинга, и комплексу НОВАТЭКа в Усть-Луге мощностью 6,9 млн т, пояснил аналитик Thomson Reuters Kortes Максим Назаров. Первый завод выпускает и поставляет на экспорт только мазут, прямогонный дизель и нафту, а второй - нафту и прямогонное дизтопливо.

Но обе компании с 2014 года находятся под европейскими и американскими финансовыми санкциями. В случае если правительство согласится с исключением, предложенным минфином, возвратный акциз позволит Туапсинскому НПЗ сохранить 33 млрд руб. в год, а заводу НОВАТЭКа - 20,7 млрд руб. в год, подсчитал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си