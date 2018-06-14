Обычные корейцы: как санкции влияют на жизнь семьи из КНДР

Правообладатель иллюстрации Hajung Lim

После знаковой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп сказал, что санкции против КНДР могут быть сняты, если страна продвинется в ядерном разоружении.

Каким образом снятие санкций может повлиять на жизнь обычных людей в этой беднейшей стране, давно изолированной от окружающего мира? Что оно будет значить для средней северокорейской семьи?

Би-би-си с помощью экспертов попыталась представить жизнь такой семьи - назовем ее семьей Ли. Вот как она живет.

Отец рискует жизнью ради рыбы

Начнем с того, что говорить о "средней" северокорейской семье сложно - многое зависит от прослойки общества и региона. К тому же мы просто не очень много знаем про жизнь в КНДР.

Предположим, что отец семейства, мистер Ли, как и многие другие жители КНДР, занят в горном промысле.

Добыча полезных ископаемых долго обеспечивала КНДР ее основными экспортными товарами и была надежным источником иностранной валюты для властей. Помимо угля, КНДР располагает огромными запасами редкоземельных элементов и минералов - так говорят официальные представители страны.

От перебежчиков и экспертов нам известно, что зарплата большинству жителей КНДР выдается не только деньгами, но и, например, продуктами или другими материальными благами, которые распределяет государство. Но на денежную часть зарплаты можно купить разве что рис на несколько дней.

После введения очередной порции санкций в 2017 году экспорт угля, минералов и редкоземельных элементов из Северной Кореи был запрещен - многие шахты вынуждены были сократить добычу.

В плановой экономике не бывает "безработицы", поэтому мистера Ли не уволили, но его зарплата - и так мизерная - стала еще меньше.

Поэтому у мистера Ли не остается выбора - как и многие другие северокорейские мужчины в последние годы, он вынужден заняться рискованным и сомнительным делом.

Правообладатель иллюстрации Hajung Lim

Нелегально арендовав у военных лодку и подкупив начальство на шахте, чтобы отсутствие мистера Ли и его подельников не было заметно, они выходят в море ловить рыбу, которую затем продадут на рынке.

Это опасное занятие. Рыбаки вынуждены отходить все дальше от берега, рискуя потеряться в море, если у них кончится топливо.

Время от времени к западным берегам Японии прибивает "корабли-призраки" с телами экипажей. Власти полагают, что это потерявшиеся северокорейские лодки. Мистер Ли, выходя в море, рискует погибнуть.

И хотя ловля рыбы - ценный источник дополнительного дохода для предпринимателей вроде него, на нее тоже влияют международные санкции.

С лета прошлого года горючее в КНДР выросло в цене почти вдвое, так что каждый выход в море теперь обходится дороже. Также недавно был запрещен экспорт морепродуктов из КНДР в Китай.

Мама на рынке

Семья Ли - часть поколения, которое эксперты называют "поколением джангмадангов". Слово "джангмаданг" означает "рынок". Это поколение прошло через кризисы и голод 1990-х годов.

До того времени страна существовала в рамках плановой экономики - должности и товары распределяло правительство.

Но во время голода эта система рухнула. В голодные годы, с 1995-го по 1999-й, в КНДР, по разным оценкам, от голода умерли от нескольких сотен тысяч до миллиона человек.

Люди едва сводили концы с концами. В стране была разрешена частная торговля на рынках и появился "народный капитализм". После того как голод прошел, рынки не закрылись, и торговля продолжилась.

И хотя рынки появились в результате тяжелейшего кризиса, они принесли в страну новое мышление - многие женщины занялись предпринимательством и стали приносить в семьи больше денег, чем мужчины.

Жена мистера Ли тоже думает о карьере бизнес-леди.

Она работает на текстильной фабрике - в секторе промышленности, который раньше процветал благодаря экспорту в Китай.

Но и эта индустрия стала жертвой международных санкций, и многие заводы закрылись.

Правообладатель иллюстрации Hajung Lim

Зная, что полагаться на свою нынешнюю работу она не может, миссис Ли ищет альтернативные источники заработка: ее "план Б" - вместе с несколькими другими женщинами делать тофу, чтобы продавать на рынке.

"Работа мечты" - в России

У семьи Ли есть еще один источник дохода - деньги присылает из-за границы родственник.

Брат мистера Ли работает на стройке в России и отправляет часть зарплаты домой.

Ему удалось - возможно, опять-таки не без взяток - найти работу, которую его ровесники без преувеличения считают "работой мечты".

По некоторым оценкам, за границей трудятся около ста тысяч граждан КНДР. Значительную часть их заработка забирает правительство, но они все равно зарабатывают гораздо больше, чем могли бы дома.

Однако в соответствии с санкциями ООН, введенными в декабре, все граждане КНДР, работающие за рубежом, должны вернуться домой в течение двух лет, после чего выезд работников из страны будет запрещен.

Бросить школу

Если положение семьи Ли ухудшится, их дочери придется бросить школу, чтобы помогать матери на рынке.

В КНДР дети учатся в школе в течение 12 лет, но в бедных семьях вместо учебы они обычно или помогают по дому, или родителям в их работе.

Иногда уроки в школе отменяются, потому что учитель ушел на рынок, чтобы заработать немного денег.

Если ослабить санкции, у семьи Ли - как и у правительства КНДР - появятся более надежные источники дохода, а у их дочери будет время, чтобы учиться (и играть), вместо того чтобы помогать родителям.

В школе дочь Ли учат, что США и Сеул - враги Пхеньяна, но школьная программа может измениться.

Большинство граждан Северной Кореи знают, что большая часть мира живет лучше, чем они - это знание приходит из пиратских видеофильмов и телешоу из Южной Кореи, или от вернувшихся с заработков друзей и родственников.

Для властей же соперники внутри страны гораздо страшнее, чем американские солдаты, которые базируются на юге Японии. Именно поэтому Ким Чен Ын так хочет ослабления санкций.

В подготовке материала участвовали востоковед Андрей Ланьков из Университета Кукмин, Федор Тертицкий и Питер Ворд из редакции портала NK News, Андрей Абрагамян из Университета Гриффина, а также сотрудники сайта Daily NK.