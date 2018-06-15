Футбол: лучшие сборные в истории чемпионатов мира
Есть такие темы, которые лучше не обсуждать, если вы не хотите долгого спора.
Одна из таких тем - футбол, а точнее - сравнение современных команд с командами прошлого.
В связи с началом чемпионата мира в России мы решили подлить масла в огонь и попытаться определить лучшие команды, когда-либо принимавшие участие в самом престижном футбольном турнире.
Наверняка кто-то захочет поспорить, кому-то покажется, что в списке не хватает какой-то сборной или есть лишняя команда. Присылайте свои версии!
Пока мы по совокупности факторов определили восемь команд.
Сборная ФРГ 1974 года
Результаты говорят сами за себя: перед тем как выиграть чемпионат мира в 1974 году, немцы вышли в финал в ЧМ-1966, проиграв Англии в дополнительное время.
Правда, их победа над харизматичной голландской сборной в финале ЧМ-1974 разочаровала большую часть публики, но это не важно.
В сборную Западной Германии входили такие игроки, как Герд Мюллер, один из самых эффективных нападающих в истории чемпионатов мира, Пауль Брайтнер и "Кайзер Франц" Беккенбауэр.
Команда ФРГ была идеально настроенной машиной. Эта сборная победила также в чемпионате Европы 1972 года.
Сборная Франции 1998 года
Первая и пока единственная победа сборной Франции на чемпионате мира досталась ей по итогам не очень впечатляющего выступления на турнире.
Франция с трудом обыгрывала не самых сильных соперников, например, сборную Парагвая. Сборную Италии французы победили только в серии пенальти.
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В напряженном полуфинале французская сборная обыграла Хорватию со счетом 2:1.
Однако в финале французы разгромили Бразилию со счетом 3:0, во многом благодаря великолепному выступлению Зинедина Зидана.
Два года спустя Франция выиграла чемпионат Европы.
Сборная Уругвая
Вероятно, самая недооцененная сборная в истории чемпионатов мира.
Уругвай заслуживает упоминания хотя бы потому, что это самая маленькая страна, когда-либо выигрывавшая чемпионат мира. Население Уругвая меньше четырех миллионов человек, и выбор игроков у тренеров сборной гораздо меньше, чем у оппонентов.
Победа Уругвая на домашнем стадионе в 1930 году уже почти забыта, но это не единственный доставший Уругваю кубок.
Свой второй трофей сборная (кстати, дважды становившаяся олимпийским чемпионом) завоевала, одолев в 1950 году на стадионе в Рио сборную Бразилии, которую считали безусловным фаворитом матча. На глазах у бразильских фанатов Уругвай неожиданно победил со счетом 2-1.
Матч остался в истории как "Мараканасо" и считается одним из сильнейших потрясений в истории чемпионатов мира. Он поставил в истории футбольных первенств рекорд посещаемости, который так и не был побит.
Сборная Венгрии 1954 года
Определение "лучшая команда, которая никогда не выигрывала чемпионат мира" идеально подходит сборной Венгрии.
В период с 1950 по 1954 год мадьяры стремительно покоряли футбольный мир - из 50 матчей они выиграли 43, разгромив, среди других, сборную Англии со счетом 6:3 на выезде, и со счетом 7:1 у себя дома в Будапеште.
Олимпийский чемпион 1952 года, сборная Венгрии тогда потерпела только одно крупное поражение - в финале ЧМ-1954 от сборной ФРГ со счетом 3-2. Интересно, что перед этим в групповом этапе венгры разгромили немцев со счетом 8-3.
В 1956 году после восстания против правившего тогда в Венгрии просоветского правительства многие игроки сборной уехали на Запад.
Восстание было подавлено советскими войсками, а Ференц Пушкаш, Шандор Кочиш и Золтан Цибор перешли в такие именитые клубы, как "Реал" и "Барселона".
Сборная Бразилии 1958-62 годов
Сборная Бразилии стала второй в истории чемпионатов мира командой, сумевшей победить в турнире два раза подряд и удержать кубок, причем состав сборной в двух чемпионатах был почти одинаков.
Бразилия, имевшая тогда в составе таких гигантов, как Пеле и Гарринча, впервые заявила о себе в ходе чемпионата 1958 года.
Бразильцы выиграли пять из шести матчей. Исключением был матч со сборной Англии, закончившийся со счетом 0:0. Бразильцы на пути к финалу забили 16 голов и пропустили четыре.
Четыре года спустя бразильцы победили вновь. Пеле не мог играть из-за травмы, тем не менее они выиграли все матчи, переиграв сборную Англии, вновь попавшую в их группу, со счетом 3:1.
Сборная Нидерландов 1974 года
Если говорить о спортивных революциях, немногие из них сравнятся с тем, что в 1974 году на чемпионате мира сделала сборная Нидерландов.
В своем первом турнире "Заводные апельсины" - так сборную прозвали за оранжевую форму - шокировала мир инновационным тактическим приемом - тотальным футболом.
Голландцы во главе с Йоханом Круиффом обыграли почти всех противников в групповом этапе (за исключением Швеции, с которой сыграли вничью) и дошли до финала, победив Аргентину и Бразилию. В финальном матче против ФРГ они проиграли со счетом 2:1, хотя забили гол уже на первых минутах.
В 2010 году сборная снова прошла в финал, но на этот раз проиграла Испании, однако испанскую команду - прагматичную и временами жесткую - не вспоминают с таким теплом.
Сборная Испании 2010 года
Испания наконец стала чемпионом мира в 2010 году, но ирония в том, что их выступление в этом турнире вряд ли можно назвать блестящим.
В первой же игре испанцев ошеломила Швейцария, обыграв их со счетом 1:0, в четвертьфинале сборная сумела продержаться против Парагвая, а в полуфинале со счетом 1:0 одолела Германию.
Финальный матч Испании и Нидерландов был богат на фолы (их было 48). Судья (британец Говард Уэбб) показал в ходе игры 12 желтых карточек.
Однако это был заслуженный трофей команды, ранее выигравшей Евро-2008 и в 2012 году с легкостью отстоявшей титул чемпионов Европы.
Сборная Бразилии 1970 года
Многие футбольные эксперты называют эту команду лучшей в истории, и все благодаря ее составу.
В команду вернулся поправившийся Пеле, который грозился уйти из футбола после ЧМ-1966.
Бразилия в 1970 году году стала первой в истории чемпионатов командой, добившейся стопроцентного результата.
Кроме некоторого сопротивления со стороны английской сборной на групповом этапе и нервной первой половины матча с Уругваем, Бразилия не столкнулась в ходе чемпионата со сколько-нибудь достойным противником.
А разгром сборной Италии в финале многие считают лучшим в истории выступлением на чемпионатах мира.