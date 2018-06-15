Футбол: лучшие сборные в истории чемпионатов мира

Есть такие темы, которые лучше не обсуждать, если вы не хотите долгого спора.

Одна из таких тем - футбол, а точнее - сравнение современных команд с командами прошлого.

В связи с началом чемпионата мира в России мы решили подлить масла в огонь и попытаться определить лучшие команды, когда-либо принимавшие участие в самом престижном футбольном турнире.

Наверняка кто-то захочет поспорить, кому-то покажется, что в списке не хватает какой-то сборной или есть лишняя команда. Присылайте свои версии!

Пока мы по совокупности факторов определили восемь команд.

Сборная ФРГ 1974 года

Правообладатель иллюстрации Getty Allsport Image caption Игроки сборной ФРГ Герд Мюллер (слева) и Герд Брайтнер (справа) празднуют победу в финальном матче чемпионата мира 1974 года

Результаты говорят сами за себя: перед тем как выиграть чемпионат мира в 1974 году, немцы вышли в финал в ЧМ-1966, проиграв Англии в дополнительное время.

Правда, их победа над харизматичной голландской сборной в финале ЧМ-1974 разочаровала большую часть публики, но это не важно.

В сборную Западной Германии входили такие игроки, как Герд Мюллер, один из самых эффективных нападающих в истории чемпионатов мира, Пауль Брайтнер и "Кайзер Франц" Беккенбауэр.

Команда ФРГ была идеально настроенной машиной. Эта сборная победила также в чемпионате Европы 1972 года.

Сборная Франции 1998 года

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 1998 год: Зинедин Зидан поднимает над головой Кубок Мира

Первая и пока единственная победа сборной Франции на чемпионате мира досталась ей по итогам не очень впечатляющего выступления на турнире.

Франция с трудом обыгрывала не самых сильных соперников, например, сборную Парагвая. Сборную Италии французы победили только в серии пенальти.

В напряженном полуфинале французская сборная обыграла Хорватию со счетом 2:1.

Однако в финале французы разгромили Бразилию со счетом 3:0, во многом благодаря великолепному выступлению Зинедина Зидана.

Два года спустя Франция выиграла чемпионат Европы.

Сборная Уругвая

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 1950-й год, Хуан Альберто Скьяффино забивает гол

Вероятно, самая недооцененная сборная в истории чемпионатов мира.

Уругвай заслуживает упоминания хотя бы потому, что это самая маленькая страна, когда-либо выигрывавшая чемпионат мира. Население Уругвая меньше четырех миллионов человек, и выбор игроков у тренеров сборной гораздо меньше, чем у оппонентов.

Победа Уругвая на домашнем стадионе в 1930 году уже почти забыта, но это не единственный доставший Уругваю кубок.

Свой второй трофей сборная (кстати, дважды становившаяся олимпийским чемпионом) завоевала, одолев в 1950 году на стадионе в Рио сборную Бразилии, которую считали безусловным фаворитом матча. На глазах у бразильских фанатов Уругвай неожиданно победил со счетом 2-1.

Матч остался в истории как "Мараканасо" и считается одним из сильнейших потрясений в истории чемпионатов мира. Он поставил в истории футбольных первенств рекорд посещаемости, который так и не был побит.

Сборная Венгрии 1954 года

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сборная Венгрии образца первой половины 1950-х годов потерпела только одно крупное поражение, но в финале

Определение "лучшая команда, которая никогда не выигрывала чемпионат мира" идеально подходит сборной Венгрии.

В период с 1950 по 1954 год мадьяры стремительно покоряли футбольный мир - из 50 матчей они выиграли 43, разгромив, среди других, сборную Англии со счетом 6:3 на выезде, и со счетом 7:1 у себя дома в Будапеште.

Олимпийский чемпион 1952 года, сборная Венгрии тогда потерпела только одно крупное поражение - в финале ЧМ-1954 от сборной ФРГ со счетом 3-2. Интересно, что перед этим в групповом этапе венгры разгромили немцев со счетом 8-3.

В 1956 году после восстания против правившего тогда в Венгрии просоветского правительства многие игроки сборной уехали на Запад.

Восстание было подавлено советскими войсками, а Ференц Пушкаш, Шандор Кочиш и Золтан Цибор перешли в такие именитые клубы, как "Реал" и "Барселона".

Сборная Бразилии 1958-62 годов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 17-летний Пеле обводит двоих защитников в игре с Уэльсом, 1958 год

Сборная Бразилии стала второй в истории чемпионатов мира командой, сумевшей победить в турнире два раза подряд и удержать кубок, причем состав сборной в двух чемпионатах был почти одинаков.

Бразилия, имевшая тогда в составе таких гигантов, как Пеле и Гарринча, впервые заявила о себе в ходе чемпионата 1958 года.

Бразильцы выиграли пять из шести матчей. Исключением был матч со сборной Англии, закончившийся со счетом 0:0. Бразильцы на пути к финалу забили 16 голов и пропустили четыре.

Четыре года спустя бразильцы победили вновь. Пеле не мог играть из-за травмы, тем не менее они выиграли все матчи, переиграв сборную Англии, вновь попавшую в их группу, со счетом 3:1.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Йохан Круифф в 1974 году довел свою сборную до финала

Сборная Нидерландов 1974 года

Если говорить о спортивных революциях, немногие из них сравнятся с тем, что в 1974 году на чемпионате мира сделала сборная Нидерландов.

В своем первом турнире "Заводные апельсины" - так сборную прозвали за оранжевую форму - шокировала мир инновационным тактическим приемом - тотальным футболом.

Голландцы во главе с Йоханом Круиффом обыграли почти всех противников в групповом этапе (за исключением Швеции, с которой сыграли вничью) и дошли до финала, победив Аргентину и Бразилию. В финальном матче против ФРГ они проиграли со счетом 2:1, хотя забили гол уже на первых минутах.

В 2010 году сборная снова прошла в финал, но на этот раз проиграла Испании, однако испанскую команду - прагматичную и временами жесткую - не вспоминают с таким теплом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Шестеро игроков сборной Испании образца 2010 года выступали за "Барселону", а еще один игрок стал игроком этого клуба после чемпионата

Сборная Испании 2010 года

Испания наконец стала чемпионом мира в 2010 году, но ирония в том, что их выступление в этом турнире вряд ли можно назвать блестящим.

В первой же игре испанцев ошеломила Швейцария, обыграв их со счетом 1:0, в четвертьфинале сборная сумела продержаться против Парагвая, а в полуфинале со счетом 1:0 одолела Германию.

Финальный матч Испании и Нидерландов был богат на фолы (их было 48). Судья (британец Говард Уэбб) показал в ходе игры 12 желтых карточек.

Однако это был заслуженный трофей команды, ранее выигравшей Евро-2008 и в 2012 году с легкостью отстоявшей титул чемпионов Европы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1970 году Пеле получил "Золотой мяч" как лучший игрок чемпионата мира

Сборная Бразилии 1970 года

Многие футбольные эксперты называют эту команду лучшей в истории, и все благодаря ее составу.

В команду вернулся поправившийся Пеле, который грозился уйти из футбола после ЧМ-1966.

Бразилия в 1970 году году стала первой в истории чемпионатов командой, добившейся стопроцентного результата.

Кроме некоторого сопротивления со стороны английской сборной на групповом этапе и нервной первой половины матча с Уругваем, Бразилия не столкнулась в ходе чемпионата со сколько-нибудь достойным противником.

А разгром сборной Италии в финале многие считают лучшим в истории выступлением на чемпионатах мира.