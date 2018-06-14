Все моложе и моложе: когда японец становится взрослым

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2022 году 18-летние японцы станут официально взрослыми

Во всем миру давно уже спорят о том, когда именно подросток становится зрелым, взрослым и ответственным человеком.

100 лет назад официальный возраст зрелости наступал (как минимум для мужчин) в 21 год. В разных странах стран этот возраст постепенно снижался - до 18, а в некоторых случаях и до 16 лет.

При этом психологи и сейчас утверждают, что на самом деле в странах Запада люди но-настоящему взрослеют лишь в 24-25 лет.

В Японии только что принят закон, согласно которому возраст совершеннолетия понижен с 20 до 18 лет. Закон войдет в силу в 2022 году и затронет жизни миллионов жителей страны.

Последний раз закон о возрасте зрелости менялся здесь в 1876 году.

Что теперь будет позволено 18-летним?

Самое главное: они смогут жениться и выходить замуж самостоятельно. Им не потребуется разрешение родителей.

Сейчас в Японии юношу с 18 лет, а девушки с 16 лет могут заключать брак, но при обязательном согласии родителей. Если родители не согласны, им приходится дожидаться 20 лет, когда они уже полностью вправе принять независимое решение.

В новой редакции гражданского кодекса говорится, что минимальный возраст самостоятельного бракосочетания будет одинаковым для обоих полов. Начиная с 18-летнего возраста и юноши, и девушки смогут вступать в брак без согласия родителей.

По достижении 18 лет в Японии можно будет также без разрешения родителей получать кредитные карты и брать займы в банках.

Кромие того, в этом возрасте можно будет самостоятельно получить паспорт сроком на 10 лет. Сейчас 18-летним здесь выдаются паспорта лишь с пятилетним сроком давности, причем в них должны стоять подписи родителей.

В общей сложности изменения были внесены в более чем 20 законов: от закона о гражданстве до правил, касающихся профессиональных квалификаций.

18-летние японцы с диагнозом расстройства гендерной идентичности смогут поменять свой пол в официальных документах.

Что им будет по-прежнему запрещено?

Хотя официально 18-летние японцы будут считаться взрослыми, им все еще будет запрещено употреблять алкоголь, курить, посещать казино и прочие игорные заведения, а также усыновлять детей.

Для всего этого им, как и раньше, придется дожидаться 20-ти лет.

Какой была реакция на изменение закона?

Многие пользователи соцсетей не выражают энтузиазма по поводу этих нововведения.

"То есть мне стукнет 18, и я официально стану взрослым, но мне нельзя будет пить и играть в азартные игры? Не вижу смысла", - пишет японский подросток в "Твиттере".

"Я смогу взять заем в банке, но пить мне по-прежнему будет нельзя", - замечает другой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption День совершеннолетия традиционно отмечается в Японии во второй понедельник января

Некоторые предвидят в будущем путаницу вокруг традиционной японской церемонии Дня совершеннолетия. В Японии это большой праздник для молодых людей, которым исполняется 20 лет.

"Что же теперь будет? Мы же по-прежнему будем отмечать этот день в 20 лет", - спрашивает пользователь "Твиттера".

"Январь - традиционное время экзаменов для 18-летних. Так что церемонию нельзя проводить одновременно с этим. А когда же?" - вопрошает другой.

Зачем нужны изменения?

Вопрос о возрасте совершеннолетия обсуждался в Японии уже несколько десятилетий. Министерство юстиции еще в 2009 году предложило снизить этот возраст до 18 лет.

Представители правящей Либерально-демократической партии говорят, что эта мера поможет справиться с проблемами стареющего населения и даже способна повысить уровень рождаемости.

В 2015 году 18-летние японцы получили право голоса.

Но закон о снижении возраста совершеннолетия войдет в силу лишь в апреле 2022 года, так что первыми 18-летними взрослыми станут в Японии те, кому сейчас 14 лет.