Кто, если не "Теремок"? Как российские рестораторы работают в США

Правообладатель иллюстрации Alexander Zelikov/Tass Image caption Первый ресторан "Теремок" открылся в Москве в 1999 году, сейчас у сети около 300 ресторанов по всей России

Российская сеть ресторанов быстрого питания "Теремок" объявила о закрытии двух своих заведений в Нью-Йорке. Ранее основатель франшизы Михаил Гончаров рассказывал о визите местного санинспектора, который задавал ему странные вопросы.

Одна из крупнейших сетей фастфуда в России открыла свой первый ресторан в Нью-Йорке в июне 2016 года, через несколько месяцев открылась и вторая точка. Сначала дела у компании шли хорошо, однако 31 марта Гончаров написал на своей странице в "Фейсбуке", что столкнулся с "откровенной враждебностью" со стороны городского санитарного инспектора.

По словам Гончарова, нью-йоркский проверяющий, в частности, спрашивал, не связана ли его компания с президентом России Владимиром Путиным и не отмывает ли она деньги из России.

В среду Гончаров сообщил журналистам о закрытии обоих ресторанов, однако не стал давать подробных комментариев, заявив, что хочет "избежать ненужных политических спекуляций".

При этом Гончаров сказал, что его сеть не планирует сворачивать работу за рубежом и уже ведет переговоры об открытии ресторанов в Германии, Италии и Японии.

Русская служба Би-би-си спросила трех российских рестораторов, имеющих заведения в США, насколько сложно вести бизнес в этой стране и с какими проблемами они чаще всего сталкиваются.

Аркадий Новиков, владелец ресторана Novikov Restaurant & Bar в Майами

В США нашему ресторану было сложно получить лицензию и разрешение на работу, потому что для этого необходимо пройти достаточно много проверок и контроля. Но если компания все это успешно прошла и если она поддерживает качество, то никаких проблем быть не должно.

Я не очень верю в то, что кто-то по каким-то политическим соображениям будет мешать какой-то небольшой компании или маленькому кафе делать свой бизнес.

Чем жестче все зарегулировано, тем проще получить разрешение - ты просто должен выполнить все требования. Главное - соблюдать закон, тогда тебе никто ничего не запретит. Там все расписано до мелочей: например, если ты работаешь с 12-ти до 23:30, то ты не имеешь права работать до 23:45. Если ты работаешь дольше, тебе сделают замечание, потом второе замечание, а на третий раз тебя могут закрыть. Если там написано, что запрещено пользоваться стеклянными фужерами, а можно только пластиковыми, то нужно пользоваться пластиковыми.

Правила есть правила - не нарушай их, и не будет проблем. Конечно, у нас были проверки, но все они были в рамках закона.

Игорь Журавлев, основатель сети кофеен "Кофемания"

Конечно, рынок в США отличается от российского и европейского. Например, там нужно быть очень внимательным к фонду оплаты труда, потому что он устроен совершенно иначе, чем в России. Нужно быть очень чутким к любым переменам, все надо учитывать и тщательно считать.

Потребительские предпочтения там тоже другие - мы даже были вынуждены поменять название на L'Adresse, потому что у нью-йоркцев название "Кофемания" ассоциируется с демократичным кафе, но не с полноценным рестораном.

Перед открытием ресторана необходимо соблюсти все предусмотренные законом меры безопасности, которые оцениваются по балльной системе. Перед проверками мы приглашали консалтинговую компанию, чтобы они указали нам на возможные недостатки, которые мы тут же устранили.

Федор Овчинников, основатель сети пиццерий Dodo Pizza

Первая наша пиццерия в США работает уже два года, сейчас мы открываем уже третью пиццерию. Мы никогда не чувствовали никакого давления в связи с тем, что мы российская компания.

В Америке очень высока важность законов, есть строгие требования санитарных и противопожарных служб. В России меньше проверок, поэтому на самом деле здесь открыть ресторан гораздо проще, чем в США.

В Соединенных Штатах очень распространена судебная практика: чуть что случилось, и можно подавать иск. Америка - это страна юристов.

Конечно, в Америке большая конкуренция, но в то же время и огромный рынок пиццы - в среднем каждое американское домовладение заказывает пиццу два раза в неделю. Это настолько зрелый и конкурентный рынок, что он не терпит ошибок и неэффективности.