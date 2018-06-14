Королева Елизавета II и Меган Маркл впервые вышли в свет вместе

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Королева Елизавета II и герцогиня Сассекская на окрытии моста в Чешире

Королева Елизавета II и герцогиня Сассекская сегодня посещают графство Чешир - это первое королевское мероприятие, в котором они принимают участие вместе.

Ее Величество и новоиспеченная герцогиня Меган официально открыли мост Mersey Gateway и честерский театр Storyhouse.

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Далее в программе - обед в здании городского совета Честера вместе с его сотрудниками.

Герцогиня впервые посещает мероприятие с королевой, но без своего мужа принца Гарри.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Для герцогини Сассекской сопровождение королевы - очень важная и отвественная миссия

Тысячи людей собрались на улицах Честера за несколько часов до прибытия Елизаветы II и герцогини Сассекской. На уличных лотках по этому случаю продаются флаги и сувениры.

Image caption Жители Честера высыпали на улицы по случаю королевского визита

Елизавету II и герцогиню, сошедших с королевского поезда на станции Ранкорн, приветствовали сотни школьников.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Визит Елизаветы II и герцогини Сассекской - большая радость для местных школьников

Для визита в Честер герцогиня выбрала платье фирмы Givenchy нежного кремового цвета. Королева была одета в светло-зелёный костюм Стюарта Парвина и шляпу от Рэйчел Тревор Морган.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Местные жители хорошо подготовились к визиту королевских особ

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Официальное окрытие моста Mersey Gateway