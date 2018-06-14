Как в России отрицали планы повысить пенсионный возраст. Хроника

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Еще неделю назад на "прямой линии" Владимир Путин не ответил прямо на вопрос о повышении пенсионного возраста. В четверг, после более чем десяти лет обсуждений, правительство объявило об этом непопулярном шаге. Что раньше говорили чиновники - в хронике Би-би-си.

Неофициально в кабинетах чиновников и в экспертных кругах обсуждение необходимости повышения пенсионного возраста началось давно. Журналисты и простые граждане не раз спрашивали и самого президента, и других чиновников о том, готовы ли они пойти на это - и каждый раз все упорно отрицали наличие таких планов.

Если верить официальным высказываниям, нынешнюю реформу российские власти придумали буквально за несколько недель.

Михаил Дмитриев, первый заместитель министра экономического развития и торговли*:

"Повышение обязательного пенсионного возраста сейчас на повестке дня не стоит".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Михаил Дмитриев (слева) на заседании правительства, 2004 год

Михаил Фрадков, премьер-министр*:

"Ничего нового у меня на столе по этому поводу нет. Ничего нового на уровне председателя правительства не обсуждается".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Михаил Фрадков на заседании Госдумы, март 2004 года

Владимир Путин, президент:

"Вместе с тем и хочу обратить ваше внимание на это обстоятельство - я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. И вообще считаю, что у нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Владимир Путин во время "прямой линии", 27 сентября 2005 года

Михаил Зурабов, министр здравоохранения*:

"Как известно, средняя продолжительность жизни в России пока едва достигла 60 лет. Поэтому речи об увеличении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, безусловно, речи в ближайшее время быть не может. И всерьез эту тему ни в правительстве, ни в администрации президента сейчас никто не обсуждает".

Владимир Путин, президент:

"Очень важный вопрос: "Будет ли повышен пенсионный возраст?" Считаю, нет необходимости в повышении пенсионного возраста в Российской Федерации".

Татьяна Голикова, министр здравоохранения*:

"В рамках тех предложений [по реформе пенсионной системы], которые будут вноситься, предложения об увеличении пенсионного возраста вноситься не будут".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Татьяна Голикова на заседании по социальным вопросам, июль 2008 года

Владимир Путин, премьер-министр*:

"Этого мы даже не планируем".

Владимир Путин, премьер-министр*:

"Не считаю [что повысится пенсионный возраст]... Хотя хочу обратить ваше внимание, что в Италии женщинам подняли пенсионный возраст до 65 лет".

Алексей Кудрин, министр финансов*:

"Поэтапное повышение пенсионного возраста возможно, но не за один год и не сейчас, а лет через пять. До 62 лет у мужчин можно обсуждать, а у женщин - ближе к 60".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Алексей Кудрин на заседании Госдумы, октябрь 2010 года

Дмитрий Медведев, президент*:

"Мы в ближайшие годы не планируем повышать возраст выхода на пенсию. Но не потому, что у нас для этого нет объективных оснований, а потому, что такие решения обязательно требуют очень серьезного обсуждения и общественного согласия".

Юрий Воронин, заместитель министра здравоохранения*:

"По нашим оценкам, вообще ранее 2030 года даже поднимать эту проблему абсолютно неправильно. Чтобы эту проблему решать, предварительно нужно систему подготовить".

Ольга Голодец, вице-премьер:

"Эта тема [повышение пенсионного возраста] сегодня абсолютно не актуальна. Потому что для нас очень важно привести в соответствие численность плательщиков к численности получателей".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Ольга Голодец (в центре) на неформальной встрече членов правительства, июнь 2012 года

Максим Топилин, министр труда:

"Наверное, когда-то в перспективе, когда у нас продолжительность жизни подойдет ближе к 80 годам, то мы этой темы действительно не избежим. Я полагаю, что по мере развития это будет естественным вопросом. Сейчас такой необходимости просто не существует".

Алексей Улюкаев, министр экономического развития*:

"То, что к этому вопросу [о повышении пенсионного возраста] нужно вернуться, я согласен. Это вопрос, который должен обстоятельно обсуждаться. Но, с моей точки зрения, мы неверно здесь расставляем акценты, не так важен формально сам пенсионный возраст".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Алексей Улюкаев на совещании членов правительства с президентом Путиным

Антон Силуанов, министр финансов:

"Решение [по повышению пенсионного возраста] хорошо бы принять до 2018 года, а реализовать его в 2018-2019 годах, чтобы заранее все знали. Мне кажется, чем раньше мы скажем это, тем это будет правильнее и финансистам понятнее будет формировать финансовые планы на предстоящие годы, и гражданам надо морально подготовиться, особенно, тем, кто имеет возраст, близкий к пенсионному".

Дмитрий Медведев, премьер-министр:

"К числу самых актуальных социально-экономических проблем относятся состояние и перспективы пенсионной системы. Эти проблемы далеко не ограничиваются вопросом о возрасте выхода на пенсию, который может быть решен лишь на основе взвешенного и всестороннего общественно-экспертного обсуждения".

Владимир Путин, президент:

"Но повторяю еще раз и хочу это подчеркнуть: никакого окончательного решения [о повышении пенсионного возраста] не принято. И ещё одно, чрезвычайно важное обстоятельство. Такие решения не могут приниматься кулуарно, даже на уровне правительства. Это должно происходить открыто, с привлечением общественности и, конечно, в ходе открытой дискуссии в представительных органах власти, в том числе в парламенте".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Владимир Путин на своей большой пресс-конференции, декабрь 2017 года

Ольга Голодец, вице-премьер:

"В правительстве таких тем не обсуждали".

Дмитрий Медведев, премьер-министр:

"При принятии решения о пенсионном возрасте, очевидно, не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений, - заявил он, отвечая на вопросы депутатов после выступления с отчетом о работе правительства в Госдуме. Но при этом государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения, я думаю, уже назрели. Их нужно обсуждать и по ним нужно определяться".

Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты:

"Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии".

* Должности указаны на момент высказывания