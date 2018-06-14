Как в России отрицали планы повысить пенсионный возраст. Хроника
Еще неделю назад на "прямой линии" Владимир Путин не ответил прямо на вопрос о повышении пенсионного возраста. В четверг, после более чем десяти лет обсуждений, правительство объявило об этом непопулярном шаге. Что раньше говорили чиновники - в хронике Би-би-си.
Неофициально в кабинетах чиновников и в экспертных кругах обсуждение необходимости повышения пенсионного возраста началось давно. Журналисты и простые граждане не раз спрашивали и самого президента, и других чиновников о том, готовы ли они пойти на это - и каждый раз все упорно отрицали наличие таких планов.
Если верить официальным высказываниям, нынешнюю реформу российские власти придумали буквально за несколько недель.
Михаил Дмитриев, первый заместитель министра экономического развития и торговли*:
"Повышение обязательного пенсионного возраста сейчас на повестке дня не стоит".
Михаил Фрадков, премьер-министр*:
"Ничего нового у меня на столе по этому поводу нет. Ничего нового на уровне председателя правительства не обсуждается".
Владимир Путин, президент:
"Вместе с тем и хочу обратить ваше внимание на это обстоятельство - я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. И вообще считаю, что у нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию".
Михаил Зурабов, министр здравоохранения*:
"Как известно, средняя продолжительность жизни в России пока едва достигла 60 лет. Поэтому речи об увеличении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, безусловно, речи в ближайшее время быть не может. И всерьез эту тему ни в правительстве, ни в администрации президента сейчас никто не обсуждает".
Владимир Путин, президент:
"Очень важный вопрос: "Будет ли повышен пенсионный возраст?" Считаю, нет необходимости в повышении пенсионного возраста в Российской Федерации".
Татьяна Голикова, министр здравоохранения*:
"В рамках тех предложений [по реформе пенсионной системы], которые будут вноситься, предложения об увеличении пенсионного возраста вноситься не будут".
Владимир Путин, премьер-министр*:
"Этого мы даже не планируем".
Владимир Путин, премьер-министр*:
"Не считаю [что повысится пенсионный возраст]... Хотя хочу обратить ваше внимание, что в Италии женщинам подняли пенсионный возраст до 65 лет".
Алексей Кудрин, министр финансов*:
"Поэтапное повышение пенсионного возраста возможно, но не за один год и не сейчас, а лет через пять. До 62 лет у мужчин можно обсуждать, а у женщин - ближе к 60".
Дмитрий Медведев, президент*:
"Мы в ближайшие годы не планируем повышать возраст выхода на пенсию. Но не потому, что у нас для этого нет объективных оснований, а потому, что такие решения обязательно требуют очень серьезного обсуждения и общественного согласия".
Юрий Воронин, заместитель министра здравоохранения*:
"По нашим оценкам, вообще ранее 2030 года даже поднимать эту проблему абсолютно неправильно. Чтобы эту проблему решать, предварительно нужно систему подготовить".
Ольга Голодец, вице-премьер:
"Эта тема [повышение пенсионного возраста] сегодня абсолютно не актуальна. Потому что для нас очень важно привести в соответствие численность плательщиков к численности получателей".
Максим Топилин, министр труда:
"Наверное, когда-то в перспективе, когда у нас продолжительность жизни подойдет ближе к 80 годам, то мы этой темы действительно не избежим. Я полагаю, что по мере развития это будет естественным вопросом. Сейчас такой необходимости просто не существует".
Алексей Улюкаев, министр экономического развития*:
"То, что к этому вопросу [о повышении пенсионного возраста] нужно вернуться, я согласен. Это вопрос, который должен обстоятельно обсуждаться. Но, с моей точки зрения, мы неверно здесь расставляем акценты, не так важен формально сам пенсионный возраст".
Антон Силуанов, министр финансов:
"Решение [по повышению пенсионного возраста] хорошо бы принять до 2018 года, а реализовать его в 2018-2019 годах, чтобы заранее все знали. Мне кажется, чем раньше мы скажем это, тем это будет правильнее и финансистам понятнее будет формировать финансовые планы на предстоящие годы, и гражданам надо морально подготовиться, особенно, тем, кто имеет возраст, близкий к пенсионному".
Дмитрий Медведев, премьер-министр:
"К числу самых актуальных социально-экономических проблем относятся состояние и перспективы пенсионной системы. Эти проблемы далеко не ограничиваются вопросом о возрасте выхода на пенсию, который может быть решен лишь на основе взвешенного и всестороннего общественно-экспертного обсуждения".
Владимир Путин, президент:
"Но повторяю еще раз и хочу это подчеркнуть: никакого окончательного решения [о повышении пенсионного возраста] не принято. И ещё одно, чрезвычайно важное обстоятельство. Такие решения не могут приниматься кулуарно, даже на уровне правительства. Это должно происходить открыто, с привлечением общественности и, конечно, в ходе открытой дискуссии в представительных органах власти, в том числе в парламенте".
Ольга Голодец, вице-премьер:
"В правительстве таких тем не обсуждали".
Дмитрий Медведев, премьер-министр:
"При принятии решения о пенсионном возрасте, очевидно, не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений, - заявил он, отвечая на вопросы депутатов после выступления с отчетом о работе правительства в Госдуме. Но при этом государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения, я думаю, уже назрели. Их нужно обсуждать и по ним нужно определяться".
Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты:
"Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии".
* Должности указаны на момент высказывания