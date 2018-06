Пресса Британии: открытие ЧМ-2018 и средний палец Робби Уильямса

В обзоре британской прессы за 15 июня:

Открытие ЧМ-2018: средний палец Робби Уильямса

Британские издания рассказывают об открытии Чемпионата мира по футболу в России и сокрушительной победе сборной России над Саудовской Аравией.

Первый матч турнира президент Владимир Путин наблюдал в компании наследного принца Саудовской Аравии, а также президента полностью дискредитировавшей себя футбольной организации ФИФА, пишет обозреватель Daily Mail Роберт Хардмэн и добавляет: "Какая же прекрасная прелюдия к турниру, вечно зацикленному на деньгах".

Этот чемпионат сразу стал результатом несправедливого решения с момента, когда ФИФА присудила проведение турнира России в 2010 году. С того голосования, в котором заявка Англии получила минимальное количество голосов, футбольная организация оказалась замешана в череде громких скандалов, связанных с вымогательством в глобальном масштабе.

Бывшему президенту Зеппу Блаттеру на шесть лет запретили работать в околофутбольной сфере. Из работавшей с ним команды чиновников ФИФА некоторые уже отбывают тюремный срок, некоторые ждут приговор, а некоторые всеми силами пытаются избежать экстрадиции в США, где ведется расследование о коррупции в футболе, пишет автор.

Но хозяева нынешнего ЧМ избежали такой участи. За то же время Россия, может быть, и вторглась на территорию своих соседей, сбила гражданский самолет, разожгла войну в Сирии, была отстранена от участия в Олимпиаде и организовала поощряемый государством терроризм на улицах Британии. Ничто из этого не стало поводом, чтобы выхватить ЧМ из цепких рук Путина, отмечает журналист.

Но из-за всего перечисленного мы не увидели в окружении президента звездных гостей. Среди VIP-гостей были главы Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Боливии, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Молдовы, Панамы, Парагвая, Руанды, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии. Из всех этих стран и территорий лишь сборная Панамы участвует в турнире.

По крайней мере, церемония открытия была непродолжительной. В отличие от Олимпийских игр, за открытие ЧМ отвечает ФИФА, а не хозяева турнира. В этот раз ФИФА решила сократить пролог к самому политизированному ЧМ в истории до 15 минут. Выбор остановили на Робби Уильямсе, может быть, в надежде, что он проявит некоторое непочтение.

Два года назад певца раскритиковали в России за песню Party Like A Russian. Неудивительно, что песню не включили в программу его выступления. Вместо этого соловей из города Сток-он-Трент спел проверенные (в том числе и на российской публике) Let Me Entertain You и Angels, пишет Хардмэн.

Однако в какой-то момент бывшему участнику группы Take That удалось снизить пафос, когда он по непонятной причине показал средний палец в камеру в прямом эфире. Его выступление в этот момент смотрело около миллиарда человек во всем мире.

Болельщики отреагировали гневно: "Какой кошмар! Я смотрел с детьми и тут такое". Учительница первого класса сказала, что школьники начали показывать друг другу средние пальцы, посмотрев выступление. Речь Путина длилась примерно как все выступление Робби Уильямса и вызвала больше аплодисментов, отмечает издание.

Жест Робби Уильямса мог обернуться не только порицанием - певца могли арестовать или оштрафовать, если бы российские власти посчитали его поведение оскорбительным. Штраф может достигать полумиллиона рублей, пишет Daily Express.

Источник в Москве сообщил: "Необходимо доказать, что он преднамеренно попытался оскорбить своими действиями, и эксперту пришлось бы выступать в суде, чтобы доказать, что это оскорбление".

Российский болельщик по имени Евгений сказал изданию: "Если он показал грубый жест, нужно его наказать. Там был наш президент, и он на дух не переносит дураков".

Перед выступлением Уильямса раскритиковали за то, что он берет деньги у России во время политической нестабильности. Но он ответил, что открытие ЧМ - исполнение его детской мечты, и выступает он безвозмездно, отмечает газета.

Футбольный карнавал на серых улицах российских городов

Корреспонденты изданий делятся своими впечатлениями о городах России, принимающих мундиаль.

В Москву приехал карнавал, который возглавили латиноамериканцы. Их яркий красочный антураж контрастировал с городом, атмосфера и погодные условия которого близки к серым тонам, рассказывает корреспондент Guardian Эндрю Рот.

Были едущие в метро колумбийцы в больших клоунских шляпах, аргентинцы с пивом в парке и бразильцы с краской на лице, жонглирующие футбольным мячом у здания МГУ. "Мы заполнили все самолеты. Сюда приехала вся страна", - говорит Роберто, танцующий с сотнями соотечественников на улице.

Это был день странных сочетаний. Перед началом матча русский диджей разогревал толпу: "Кто из Австралии? Поднимите руки? Как насчет азиатов? Азиаты, руки вверх!". Хор казаков в папахах пел для растерянных мексиканцев и иранцев. Иногда казалось, что развлекательная программа в фан-зоне вполне подошла бы для политического митинга в российской глубинке, но с толпой, привезенной на автобусах из Южной Америки, иронизирует автор.

Однако, по словам корреспондента Times Ричарда Моррисона, в полутора тысячах километров от Москвы в городе Пермь как будто попадаешь в другую вселенную. Возможно, причина в том, что люди, живущие на стыке Европы и Азии и в таком удалении от Кремля, просто безразличны. Некоторое время город был засекречен для окружающего мира, потому что его заводы производили ракеты, пушки и военные самолеты для СССР.

Благодаря перестройке Пермь вышла из спячки. Местный руководитель начал вкладывать средства в культуру. Или даже культуры, потому что из-за территориального расположения в Перми можно увидеть людей отовсюду. Будучи оторванной от мира такое долгое время, Пермь вновь открыла свое культурное и артистическое наследие. Здесь Борис Пастернак написал "Доктора Живаго". Неподалеку родился композитор Петр Чайковский. Сергей Дягилев - известный импресарио, сыгравший важную роль в становлении музыки и танца XX века, первые 15 лет провел в этом городе.

В честь дня города, отмечавшегося 12 июня, была организована культурная программа, включавшая спектакли, выставки и концерты.

"Я увидел празднование всего того, что путинская Россия якобы подавляет: либеральные социальные ценности, смелые артистические эксперименты, свободу, индивидуальность и радость. И все это исходило от сообщества людей, а не сверху, как в случае с ЧМ. Из этого я сделал два вывода. Во-первых, несмотря на все беды, которые нам доставляют Путин и его друзья, было бы неправильно утверждать, что вся страна, особенно такая огромная, непростая и противоречивая как Россия, разделяет его зловещие интересы. Во-вторых, нельзя недооценивать интеллектуальную силу простых людей в том, что касается противостояния официальным догмам, особенно в стране, где форма искусства стала формой передачи зашифрованной информации. Возможно, ЧМ будет невероятно популярен в России, а, может, и нет, однако россияне, с кем мне довелось общаться, решат это сами для себя, а не будут выполнять приказы", - пишет Моррисон.

Противоречия в НАТО - на руку Путину

Противоречия в НАТО играют на руку Путину, который попытается использовать из для расширения своего влияния в Европе, пишет обозреватель Times Эдвард Лукас.

С военной точки зрения, НАТО находится в своей лучшей форме. Но политически его состояние оставляет желать лучшего. В этом заключается парадокс альянса, готовящегося к саммиту, который состоится в Брюсселе в июле.

Военная задача очевидна: удерживание российской агрессии в Восточной Европе. Военный контингент НАТО в странах Балтии и Польше невелик - всего несколько тысяч человек без систем ПВО и поддержки флота. Но они представляют 25 разных стран. Послание Кремлю очевидно: если вы попытаетесь вмешаться в дела своих бывших колоний, то могут погибнуть военные из самых богатых и могущественных стран мира, пишет автор.

Но среди западных союзников преобладает мрачное настроение. Нервы всем портит не Путин, а Дональд Трамп. И тому есть много причин. Во время предвыборной кампании Трамп назвал НАТО устаревшей организацией, он неоднократно жаловался, что альянс требует слишком существенного финансирования.

Но американское величие и страны, которые следуют за США, зависят от укрепления союзов, а не их разрушения. Да, европейские страны экономили на обороне, но их расходы сейчас увеличиваются, в некоторых случаях очень активно. Правда и в том, что США тратят на НАТО больше всех, но значительная часть этих средств идет на деятельность в азиатском и тихоокеанском регионе, не связанную с НАТО.

Из-за действий Трампа в Европе усиливаются антиамериканские настроения. Все сложнее становится выступать в поддержку атлантического альянса. В Германии 58% населения считают Россию надежным партнером, а 43% к этой категории относят Китай. Лишь 14% доверяют США, даже когда администрация Трампа поступает правильно, например, поддерживая Украину или блокируя строительство российского газопровода, отмечает обозреватель.

Окрыленный, как он считает, "успешным саммитом" с Ким Чен Ыном, Трамп надеется провернуть подобное и с Путиным. Скорее всего, их встреча состоится до конца года. Союзники переживают, что Трамп может пойти на уступки на встрече с бывшим шпионом, которым он явно восхищается. Не отменит ли он важные военные учения в районе Балтийского моря, как он пообещал прекратить "военные игры" в Южной Корее.

Даже без очевидного кризиса есть вероятность, что капризность президента может вылиться в катастрофу для НАТО, из чего Россия решит, что Америка более не намерена воевать за своих друзей, отмечает Лукас.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com