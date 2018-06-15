СМИ России: сокращение пенсионеров и повышение налогов

В обзоре российских газет за 15 июня:

РБК: рабочий возраст

Главная тема центральных СМИ России - повышение пенсионного возраста, о котором накануне объявило российское правительство. "Будущие пенсионеры вновь спасут нынешних", - пишет газета "Коммерсант". Для мужчин возраст выхода на пенсию составит 65 лет, для женщин - 63 года. Взамен россиянам обещают более высокие пенсии.

Впрочем, директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ Лилия Овчарова считает, что в сложившихся демографических, экономических и институциональных условиях обеспечить пенсионерам достойный размер пенсий невозможно. По ее словам, на которые ссылается газета РБК, повышение пенсионного возраста в других странах сопровождалось изменениями в системе здравоохранения, а также реализацией программ поддержки занятости людей старших возрастов.

Со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову РБК пишет, что при повышении пенсионного возраста предусмотрен 10- и 16-летний переходный период. Само повышение будет происходить темпами "плюс один год раз в два года. Повышение затронет мужчин 1959 года и младше и женщин 1964 года и младше. Например, мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения получат право выхода на пенсию в 2020 году - в возрасте 61 года и 56 лет (при действующих правилах они бы вышли на пенсию в 2019 году). Мужчины, родившиеся в 1960 году, и женщины 1965 года рождения смогут уйти на пенсию в 2022 году - в возрасте, соответственно, 62 и 57 лет.

В целом переходный период будет продолжаться до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. С 2029 года все мужчины, не относящиеся к льготным категориям, будут выходить на пенсию с 65 лет вне зависимости от года рождения. Для женщин такой датой станет 2035 год.

"Если этих мер не будет, то, конечно, есть существенные риски, связанные с тем, что у нас, во-первых, вырастет безработица среди лиц старших возрастов. Во-вторых, может достаточно лавинообразно увеличиться доля людей, которые оформляют пенсию не по старости, а по инвалидности", - предупредила Овчарова.

Финансовый эффект от увеличения пенсионного возраста будет нарастать от года и году и превысит 1% ВВП к началу 2030-х годов, прокомментировал РБК директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров. "В первый год [повышения возраста выхода на пенсию] это будет порядка 150 млрд рублей, потом цифра будет увеличиваться и дорастет до свыше 1% к началу 2030-х годов", - говорит Назаров. По его словам, часть средств, скорее всего, будет направлена на повышение размера пенсий.

Директор аналитического департамента УК "БКС Сбережения" Сергей Суверов полагает, что повышение пенсионного возраста может снизить дефицит Пенсионного фонда на "несколько сотен миллиардов рублей, но создаст социальные и макроэкономические проблемы". "В частности, может наблюдаться давление на зарплаты, также, скорее всего, сократится потребительский спрос", - сказал он.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов также считает, что экономический эффект от повышения пенсионного возраста в предложенном сценарии не оправдывает социальные риски.

Газета добавляет, что законопроекту о пенсионном возрасте еще предстоит пройти через парламент и администрацию президента. Документ будет внесен в Госдуму в самое ближайшее время, чтобы депутаты могли рассмотреть его в первом чтении до конца весенней сессии. То есть основное обсуждение реформы состоится уже осенью. Потом под законопроектом финальную подпись должен будет поставить Владимир Путин.

"Ведомости" и РБК: удар по экономике?

В центре внимания российских газет - еще одно решение правительства, которое объявило, что с 1 января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость повысится с 18 до 20 процентов.

Взамен, пишет в статье на эту тему газета "Ведомости", правительство обещает бизнесу и населению компенсацию: премьер Медведев считает ею сохранение существующей льготной ставки НДС. А его первый зам и министр финансов Антон Силуанов - упрощение процедуры возврата НДС, что сэкономит бизнесу около 100 миллиардов рублей.

Нести свою часть нагрузки придется не столько бизнесу, который может повысить цены, сколько населению, говорят эксперты, да и экономике в целом, и без того демонстрирующей вялый рост. Если стоит задача ускорять экономику, то повышать налоги - глупое решение, считает Александра Суслина из Экономической экспертной группы, потребительский спрос - один из основных драйверов экономики.

Директор аналитического департамента компании "Локо-инвест" Кирилл Тремасов считает, что в краткосрочном периоде это приведет к замедлению экономики. А замдиректора ЦМАКПа Владимир Сальников уверен, что повышение НДС - это удар по наиболее высокотехнологичным или и без того пострадавшим в кризис отраслям, а также по беднейшим людям.

Опрошенные "Ведомостями" компании предупреждают о повышении цен, падении продаж и готовятся к потерям. По оценкам того же Сальникова, больше всего налоговая нагрузка вырастет на строительный сектор, автопром, машиностроение.

Туристическая путевка без учета инфляции подорожает более чем на 5%, предупреждает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выиграет только серый сегмент. IKEA будет вынуждена повысить цены, говорит представитель компании. А директор "Авилон Воздвиженка" Ренат Тюктеев опасается, что продажи машин могут замедлиться на 3-4% по сравнению с двумя последними месяцами.

Повышение НДС - "не очень хорошая ситуация" для бизнеса, прокомментировал газете РБК сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров. "Любой рост нагрузки - это не радость для бизнеса, и, конечно, счастье большинство производителей не испытают", - согласен президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Прямой эффект от повышения НДС - это рост цен: повышение налога будет в конечном счете перенесено на потребителя, что даст единовременный толчок потребительским ценам, говорит РБК старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин. Но власти выбрали относительно удачный момент: с учетом достигнутого низкого уровня инфляции повышение НДС пройдет менее заметно.

"Известия": все флаги в гости к нам?

Газета "Известия" пишет о мировых лидерах, которые посетят Россию в период чемпионата мира по футболу и о тех, кто бойкотирует это событие. Причем, отмечает издание, если одни едут в Россию из чисто спортивного интереса - болеть за свои сборные, то другие нацелены на политические контакты с российским руководством в кулуарах турнирных мероприятий.

Одной из самых знаковых фигур, которые прибудут на ЧМ-2018, станет Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, рассказывает газета. У него запланированы встречи с российским лидером Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и патриархом Кириллом. Также генсек ООН собирается посетить матч сборной Португалии с командой Марокко.

13 июня Владимир Путин уже встретился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, с президентами Руанды Полем Кагаме и Боливии Эво Моралесом, а также с премьерами Ливана Саадом Харири и Армении Николом Пашиняном. В четверг, в первый день мундиаля, Владимир Путин принял еще одного гостя - главу президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нама.

Пользуясь предоставленным ЧМ случаем, в Россию приехали и лидеры государств постсоветского пространства, включая глав Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана, а также главы Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, в Москву приехали и президенты Панамы и Парагвая.

"Известия" не исключают, что в период ЧМ, который продлится до 15 июля, в России может побывать и канцлер Германии Ангела Меркель, известная своими симпатиями к этому виду спорта. Желание приехать поболеть за своих выражал и нынешний хозяин Елисейского дворца Эммануэль Макрон - правда, с оговоркой, что в Россию он приедет в случае выхода французской сборной в полуфинал.

Разумеется, пишут "Известия", нашлись и политики, которые отказались ехать на мундиаль по сугубо политическим причинам. "Прежде всего речь идет о Великобритании, которая объявила бойкот ЧМ-2018 вслед за раскрученным ее же властями "делом Скрипалей", - отмечает газета.

Одной из первых призыв игнорировать спортивное событие на территории России поддержала Исландия. О бойкоте задумывались и в таких странах, как Швеция, Дания и Польша, однако никаких официальных заявлений на этот счет не последовало, пишут "Известия".

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В статье "Кто заплатит за рост НДС" в газете "Ведомости" экономист Вера Кононова пишет о противоречии решения повысить НДС задачам майского указа.

Владимир Путин подписал указы, которыми оптимизирует работу администрации президента. Подробности - в газете "Коммерсант".

Газета "Известия" в статье "Доходный возраст" пишет о достоинствах увеличения пенсионного возраста. "Повышение порога выхода на пенсию призвано увеличить выплаты и продлить активную жизнь россиян", - считает издание.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си