Каково это - пережить менопаузу в 22 года

Правообладатель иллюстрации Katy Johnston Image caption Врачи предложили Кэти временно ввести ее организм в состояние искусственной менопаузы, чтобы избавить ее от крайне болезненных симптомов эндометриоза

Кэти Джонстон никогда не думала, что в 22 года она сможет понять, что испытывают женщины, проходящие через менопаузу, и сопереживать им.

Студентка из шотландского города Абердин очень хорошо понимает, как чувствует себя женщина в период менопаузы, потому что переживает то же самое.

Врачи предложили Кэти временно ввести ее организм в состояние искусственного климакса, чтобы избавиться от крайне болезненных симптомов, сопрвождающих тяжелую форму эндометриоза. И Кэти согласилась.

По плану врачей, Кэти будет находиться в состоянии искусственной менопаузы как минимум в течение года. Для этого ей будут делать гормональные инъекции каждые три месяца.

"Сейчас у меня организм в состянии гормонального хаоса", - говорит Кэти.

"Я принимаю гормонозаместительную терапию, меня бросает в жар по 4-5 раз в день. Меня тошнит, я чувствую себя плохо, настроение быстро меняется. Это гормональный бунт", - говорит Кэти.

"Это ужасно, но все же симптомы менопаузы - это лучше, чем то, что со мной было, когда я вообще не могла выйти из дома", - добавляет она.

Она расказывает, как жила целый год до начала лечения.

Месячные у Кэти из-за эндометриоза были очень болезненными, сопровождались сильными коликами, рвотой и головной болью. Она была в отчаянии, так как врачи не понимали, насколько болезненным для нее было это состояние.

Эндометриоз - гинекологическое заболевание, при котором клетки эндометрия - внутреннего слоя стенки матки - разрастаются за пределами этого слоя.

По словам Кэти, ее состояние было настолько тяжелым, что пришлось приостановить обучение в университете.

"Меня рвало по 6-7 раз в день. Я не могла выйти на улицу, у меня все время кружилась голова", - говорит Кэти.

Image caption У каждой десятой женщины в Британии диагностируют эндометриоз

По словам Кэти, она чувствовала себя очень несчастной и одинокой.

"Я не могла выйти из дома, встретиться с друзьями. Не могла заниматься тем, что я так люблю - пением, например", - говорит Кэти.

По ее словам, чтобы поставить диагноз, врачам потребовалось несколько месяцев, а ей пришлось пройти через болезненные процедуры обследования.

В ходе лапароскопии у нее диагностировали кисту яичника и эндометриоз в тяжелой форме. По словам врачей, это один из самых тяжелых случаев эндометриоза, который им доводилось наблюдать у пациенток в таком возрасте.

После окончания Университета Глазго Кэти начала терять вес. За время болезни она потеряла 19 кг.

Image caption Кэти говорит, что менопауза в 22 года - странный опыт

Ей рекомендовали операцию. Во время операции врач увидел, что одна из маточных труб Кэти разрослась до размеров матки. Тогда врач решил, что самым правильным будет ввести ее организм в состояние искусственной менопаузы, а потом сделать еще одну операцию.

По мнению врачей, такое решение даст Кэти шанс в будущем иметь детей.

Эндометриоз: факты

От эндометриоза в Британии страдает каждая десятая женщина репродуктивного возраста

Эндометриоз является причиной бесплодия в 30-50% случаях

От эндометриоза в Британии страдают 1,5 млн женщин - примерно столько же, сколько от диабета

Обычно проходит 7,5 лет от появления первых симптомов до постановки диагноза

На лечение эндометриоза в Британии тратится 10,9 млрд долларов в год

Причины возникновения заболевания точно не установлены, так же как и нет способов лечения, гарантирующих успех

После того как лечение с помощью искусственной менопаузы закончится, Кэти сделают операцию.

"Менопауза в 22 года - одна из самых странных вещей в мире", - говорит Кэти.

"Мне говорят: "Мы собираемся поставить работу твоих яичников на паузу". Но заработают ли они снова? Можно ли это гарантировать? Врачи говорят, что да", - рассуждает Кэти.

Сейчас Кэти помогает тем, кто тоже страдает от эндометриоза.

Она завела в социальной сети аккаунт, посвященный борьбе с этим недугом, чтобы женщины, у которых диагностировали эндометриоз, не чувствовали себя в одиночестве.

"Мы, женщины, должны обсуждать свои проблемы и делиться опытом. У нас должна быть возможность говорить друг с другом", - говорит Кэти.