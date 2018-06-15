Каково это - пережить менопаузу в 22 года
Кэти Джонстон никогда не думала, что в 22 года она сможет понять, что испытывают женщины, проходящие через менопаузу, и сопереживать им.
Студентка из шотландского города Абердин очень хорошо понимает, как чувствует себя женщина в период менопаузы, потому что переживает то же самое.
Врачи предложили Кэти временно ввести ее организм в состояние искусственного климакса, чтобы избавиться от крайне болезненных симптомов, сопрвождающих тяжелую форму эндометриоза. И Кэти согласилась.
По плану врачей, Кэти будет находиться в состоянии искусственной менопаузы как минимум в течение года. Для этого ей будут делать гормональные инъекции каждые три месяца.
"Сейчас у меня организм в состянии гормонального хаоса", - говорит Кэти.
"Я принимаю гормонозаместительную терапию, меня бросает в жар по 4-5 раз в день. Меня тошнит, я чувствую себя плохо, настроение быстро меняется. Это гормональный бунт", - говорит Кэти.
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"Это ужасно, но все же симптомы менопаузы - это лучше, чем то, что со мной было, когда я вообще не могла выйти из дома", - добавляет она.
Она расказывает, как жила целый год до начала лечения.
Месячные у Кэти из-за эндометриоза были очень болезненными, сопровождались сильными коликами, рвотой и головной болью. Она была в отчаянии, так как врачи не понимали, насколько болезненным для нее было это состояние.
Эндометриоз - гинекологическое заболевание, при котором клетки эндометрия - внутреннего слоя стенки матки - разрастаются за пределами этого слоя.
По словам Кэти, ее состояние было настолько тяжелым, что пришлось приостановить обучение в университете.
"Меня рвало по 6-7 раз в день. Я не могла выйти на улицу, у меня все время кружилась голова", - говорит Кэти.
По словам Кэти, она чувствовала себя очень несчастной и одинокой.
"Я не могла выйти из дома, встретиться с друзьями. Не могла заниматься тем, что я так люблю - пением, например", - говорит Кэти.
По ее словам, чтобы поставить диагноз, врачам потребовалось несколько месяцев, а ей пришлось пройти через болезненные процедуры обследования.
В ходе лапароскопии у нее диагностировали кисту яичника и эндометриоз в тяжелой форме. По словам врачей, это один из самых тяжелых случаев эндометриоза, который им доводилось наблюдать у пациенток в таком возрасте.
После окончания Университета Глазго Кэти начала терять вес. За время болезни она потеряла 19 кг.
Ей рекомендовали операцию. Во время операции врач увидел, что одна из маточных труб Кэти разрослась до размеров матки. Тогда врач решил, что самым правильным будет ввести ее организм в состояние искусственной менопаузы, а потом сделать еще одну операцию.
По мнению врачей, такое решение даст Кэти шанс в будущем иметь детей.
Эндометриоз: факты
- От эндометриоза в Британии страдает каждая десятая женщина репродуктивного возраста
- Эндометриоз является причиной бесплодия в 30-50% случаях
- От эндометриоза в Британии страдают 1,5 млн женщин - примерно столько же, сколько от диабета
- Обычно проходит 7,5 лет от появления первых симптомов до постановки диагноза
- На лечение эндометриоза в Британии тратится 10,9 млрд долларов в год
- Причины возникновения заболевания точно не установлены, так же как и нет способов лечения, гарантирующих успех
После того как лечение с помощью искусственной менопаузы закончится, Кэти сделают операцию.
"Менопауза в 22 года - одна из самых странных вещей в мире", - говорит Кэти.
"Мне говорят: "Мы собираемся поставить работу твоих яичников на паузу". Но заработают ли они снова? Можно ли это гарантировать? Врачи говорят, что да", - рассуждает Кэти.
Сейчас Кэти помогает тем, кто тоже страдает от эндометриоза.
Она завела в социальной сети аккаунт, посвященный борьбе с этим недугом, чтобы женщины, у которых диагностировали эндометриоз, не чувствовали себя в одиночестве.
"Мы, женщины, должны обсуждать свои проблемы и делиться опытом. У нас должна быть возможность говорить друг с другом", - говорит Кэти.