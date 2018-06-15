Как Сочи оказался в мировом списке четырех городов-рекордсменов
- 15 июня 2018
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15 июня в Сочи прошла игра Испания-Португалия, и теперь этот курорт стал четвертым в мире городом, принявшим матч чемпионата мира по футболу, Олимпиаду и этап Гран-при "Формулы-1".
Среди этих четырех городов Сочи будет единственным, принявшим зимнюю Олимпиаду, в остальныех проводились летние Игры.
В этом материале мы решили вновь взглянуть на эти, можно сказать, великие спортивные города.
Мехико
Барселона
Рио-де-Жанейро
Сочи
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