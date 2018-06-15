Как Сочи оказался в мировом списке четырех городов-рекордсменов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Стадион "Фишт" становится известной спортивной ареной

15 июня в Сочи прошла игра Испания-Португалия, и теперь этот курорт стал четвертым в мире городом, принявшим матч чемпионата мира по футболу, Олимпиаду и этап Гран-при "Формулы-1".

Среди этих четырех городов Сочи будет единственным, принявшим зимнюю Олимпиаду, в остальныех проводились летние Игры.

В этом материале мы решили вновь взглянуть на эти, можно сказать, великие спортивные города.

Мехико

Правообладатель иллюстрации Bernard Cahier Image caption 1960-е годы были великой эпохой для Мехико. В 1963 году городу впервые отдали Гран-при "Формулы-1". На фото - гонка 1967 года. Фаворит из мексиканской команды Мойзес Солана в "Лотусе". "Лотус" в ходе этой гонки сломался, а выиграл товарищ Соланы по команде Джим Кларк

Правообладатель иллюстрации Bettmann Image caption 1968 году Мехико принял Олимпиаду. Американец Боб Бимон установил на играх легендарный рекорд по прыжкам в длину, который не был побит до 1991 года

Правообладатель иллюстрации Mondadori Portfolio Image caption А в конце десятилетия Мехико принял финал чемпионата мира. В этом матче команда Бразилии, один из лучших составов в истории сборных, одолела Италию со счетом 4-1. Эту игру транслировали в цвете! На фото Жерсон Нунес де Оливейра атакует ворота итальянцев, через секунду ударом с 25 метров он забьет победный гол в матче

Барселона

Правообладатель иллюстрации Mark Leech/Offside Image caption На барселонском стадионе "Камп Ноу" в 1982 году прошел первый матч чемпионата мира по футболу, а финал сыграли на мадридском "Сантьяго Бернабеу". Организаторы сочли, что разделить чемпионат между двумя крупнейшими испанскими клубами будет справедливее всего. В финале Ителия обыграла сборную ФРГ со счетом 3:1

Правообладатель иллюстрации Paul-Henri Cahier Image caption Гонка Гран-при Испании переехала в Барселону в 1991 году и с тех пор проводится там. Первая барселонская гонка запомнилась "битвой на колесах" Найджела Манселла и Айртона Сенны.

Правообладатель иллюстрации ullstein bild Image caption В 1992-м Барселона приняла Олимпиаду. Британец Линфорд Кристи победил в забеге на 100 метров - и наслаждался каждой секундой своего триумфа

Рио-де-Жанейро

Правообладатель иллюстрации STAFF Image caption Уругвай одолел Бразилию в гостях в 1950-м году на ее домашнем стадионе "Маракана" в финале чемпионата мира. В Бразилии этот матч помнят до сих пор, и называют его "Мараканасо"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первая гонка Гран-при "Формулы-1" прошла в Бразилии на трассе "Жакарепагуа", которую позже переименовали в честь автогонщика Нельсона Пике. На фото его автомобиль, в 1987 году он завоевал свой третий чемпионский титул. Позже трассу демонтировали...

Правообладатель иллюстрации Paul Gilham Image caption ...чтобы освободить место для Олимпийского парка, где прошла летняя Олимпиада 2016 года. Однако стадион, на котором прыгун в высоту Тьяго Браз да Сильва зажег олимпийский факел, находился на другом конце города

Сочи

Правообладатель иллюстрации Alexander Hassenstein Image caption В отличие от остальных трех городов, о Сочи за пределами бывшего СССР до 2014 года мало кто слышал. Город был известен лишь как курорт, пока не провел зимнюю Олимпиаду...

Правообладатель иллюстрации Paul Gilham Image caption ...за которой последовали первые в России соревнования серии Гран-при. Это была очень важная гонка в сезоне. Обгон Нико Росберга Люисом Хэмилтоном показал, кто из двух гонщиков команды "Мерседес" больше жаждал победы

Правообладатель иллюстрации Paul-Henri Cahier Image caption Гонка Гран-при Испании переехала в Барселону в 1991 году и с тех пор проводится там. Первая барселонская гонка запомнилась "битвой на колесах" Найджела Манселла и Айртона Сенны.

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