Как Сочи оказался в мировом списке четырех городов-рекордсменов

  • 15 июня 2018
Fisht Olympic Stadium, Sochi Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Стадион "Фишт" становится известной спортивной ареной

15 июня в Сочи прошла игра Испания-Португалия, и теперь этот курорт стал четвертым в мире городом, принявшим матч чемпионата мира по футболу, Олимпиаду и этап Гран-при "Формулы-1".

Среди этих четырех городов Сочи будет единственным, принявшим зимнюю Олимпиаду, в остальныех проводились летние Игры.

В этом материале мы решили вновь взглянуть на эти, можно сказать, великие спортивные города.

Мехико

Гран-при 1967 года в Мехико Правообладатель иллюстрации Bernard Cahier
Image caption 1960-е годы были великой эпохой для Мехико. В 1963 году городу впервые отдали Гран-при "Формулы-1". На фото - гонка 1967 года. Фаворит из мексиканской команды Мойзес Солана в "Лотусе". "Лотус" в ходе этой гонки сломался, а выиграл товарищ Соланы по команде Джим Кларк
Прыжок Боба Бимона Правообладатель иллюстрации Bettmann
Image caption 1968 году Мехико принял Олимпиаду. Американец Боб Бимон установил на играх легендарный рекорд по прыжкам в длину, который не был побит до 1991 года
Бразилия против Италии, финал Правообладатель иллюстрации Mondadori Portfolio
Image caption А в конце десятилетия Мехико принял финал чемпионата мира. В этом матче команда Бразилии, один из лучших составов в истории сборных, одолела Италию со счетом 4-1. Эту игру транслировали в цвете! На фото Жерсон Нунес де Оливейра атакует ворота итальянцев, через секунду ударом с 25 метров он забьет победный гол в матче

Барселона

Церемония открытия ЧМ-1982 Правообладатель иллюстрации Mark Leech/Offside
Image caption На барселонском стадионе "Камп Ноу" в 1982 году прошел первый матч чемпионата мира по футболу, а финал сыграли на мадридском "Сантьяго Бернабеу". Организаторы сочли, что разделить чемпионат между двумя крупнейшими испанскими клубами будет справедливее всего. В финале Ителия обыграла сборную ФРГ со счетом 3:1
Найджел Манселл и Айртон Сенна Правообладатель иллюстрации Paul-Henri Cahier
Image caption Гонка Гран-при Испании переехала в Барселону в 1991 году и с тех пор проводится там. Первая барселонская гонка запомнилась "битвой на колесах" Найджела Манселла и Айртона Сенны.
Линфорд Кристи побеждает в забеге на 100 метров Правообладатель иллюстрации ullstein bild
Image caption В 1992-м Барселона приняла Олимпиаду. Британец Линфорд Кристи победил в забеге на 100 метров - и наслаждался каждой секундой своего триумфа

Рио-де-Жанейро

Финал ЧМ-1950 Правообладатель иллюстрации STAFF
Image caption Уругвай одолел Бразилию в гостях в 1950-м году на ее домашнем стадионе "Маракана" в финале чемпионата мира. В Бразилии этот матч помнят до сих пор, и называют его "Мараканасо"
Нельсон Пике Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Первая гонка Гран-при "Формулы-1" прошла в Бразилии на трассе "Жакарепагуа", которую позже переименовали в честь автогонщика Нельсона Пике. На фото его автомобиль, в 1987 году он завоевал свой третий чемпионский титул. Позже трассу демонтировали...
Тьяго Браз да Сильва Правообладатель иллюстрации Paul Gilham
Image caption ...чтобы освободить место для Олимпийского парка, где прошла летняя Олимпиада 2016 года. Однако стадион, на котором прыгун в высоту Тьяго Браз да Сильва зажег олимпийский факел, находился на другом конце города

Сочи

Пол Уокер и Ребекка Уилсон Правообладатель иллюстрации Alexander Hassenstein
Image caption В отличие от остальных трех городов, о Сочи за пределами бывшего СССР до 2014 года мало кто слышал. Город был известен лишь как курорт, пока не провел зимнюю Олимпиаду...
Обгон Нико Росберга Люисом Хэмилтоном Правообладатель иллюстрации Paul Gilham
Image caption ...за которой последовали первые в России соревнования серии Гран-при. Это была очень важная гонка в сезоне. Обгон Нико Росберга Люисом Хэмилтоном показал, кто из двух гонщиков команды "Мерседес" больше жаждал победы
Найджел Манселл и Айртон Сенна Правообладатель иллюстрации Paul-Henri Cahier
Image caption Гонка Гран-при Испании переехала в Барселону в 1991 году и с тех пор проводится там. Первая барселонская гонка запомнилась "битвой на колесах" Найджела Манселла и Айртона Сенны.

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