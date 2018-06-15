Кто и как изобрел красные и желтые карточки в футболе?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Судья Кеннет Астон как-то раз посмотрел на светофор и подумал: "А почему бы и нет применить ту же систему во время футбольных матчей?"

"Ехал я как-то раз по главной улице Кенсингтона, в Лондоне, и на перекрестке загорелся красный свет. И тут я подумал: "Вот! Желтый значит "успокойся", а красный - "все, стоп, уходи с поля".

Так английскому судье Кеннету Астону пришла в голову идея использовать желтые и красные карточки во время футбольного матча.

В начале 1960-х годов потасовки между футболистами на поле приобрели столь массовый характер, что игру стало практически невозможно контролировать.

Многие матчи заканчивались массовыми побоищами не на жизнь, а на смерть, после чего раненых приходилось увозить в больницу.

Кульминаций подобных безобразий стал футбольный чемпионат мира 1962 года в Чили.

"Битва при Сантьяго"

В матче между Советским Союзом и Югославией игроки обеих команд играли настолько грубо, что даже поломали кости нескольким игрокам.

Нечто похожее произошло и в ходе игры между Германией и Италией.

В матче между Чехословакией и Испанией вратарь на несколько минут потерял сознание после удара по голове.

На матче между Аргентиной и Болгарией несколько футболистов также получили серьезные травмы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Красные карточки впервые были применены во время Чемпионата мира в Мексике в 1970 году

И это еще ничего. Матч, в котором на поле встретились команды Чили и Италии, позже прозвали "Битвой при Сантьяго".

Безграничное насилие на поле? Не вопрос.

В бой шли руки и ноги. В какой-то момент пришлось вызвать на поле полицию. Сборная Чили победила со счетом 2:0, но все были недовольны судейством.

Главным судей этой игры был тот самый Кеннет Астон, которого глубоко потрясло произошедшее у него на глазах. "Я не футбольный матч судил, а разбирался с военными маневрами!" - так он описал позднее матч в Сантьяго.

И он же нашел решение проблемы - к чемпионату мира в Мексике 1970-го года.

Ярость на чужом языке

Астон престал заниматься судейством в 1963 году, а в 1966-м вошел в состав Комитета судей ФИФА (он возглавлял комитет в период между 1970 и 1972 годами).

Именно на этой должности ему пришлось разбираться с новым скандалом в ходе четвертьфинала чемпионата мира 1966 года, где играли Аргентина и Англия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиции пришлось увести с поля судью

Британским полицейским пришлось увести с поля судью из Германии Рудольфа Крайтлайна, после того как на 36-й минуте тот распорядился удалить капитана аргентинской сборной Антонио Раттина.

Один из спорных моментов Крайтлайн рассудил в пользу англичан, Раттин стал протестовать - и судья распорядился удалить его с поля.

"Выражения лица Раттина было достаточным для того, чтобы я понял, что он говорит и что он имеет в виду", - сказал Крайтлайн.

Проблема была в том, что судья не понимал по-испански, а аргентинский футболист - по-немецки или по-английски.

Раттин отказался уходить с поля, утверждая, что не понимает, чего от него хочет судья.

Матч был приостановлен на 10 с лишним минут - пока, наконец, не был найден переводчик, который объяснил Раттину, что происходит.

Раттин был разъярен услышанным.

"Пьеса из двух актов и 22 актерами"

Очевидно, что совершенно необязательно говорить на том или ином языке, чтобы понять, что в ваш адрес сыплются оскорбления.

И не нужно знать иностранный язык, чтобы понять, что судья удаляет вас с поля.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption До введения желтых и красных карточек, матчи часто превращались в масштабные баталии

Но когда человек достигает такого уровня ярости, что плохо воспринимает происходящее, лучше убедиться, что правила ясны абсолютно всем, а решения рефери демонстрируются невербально.

Астону, который тогда возглавлял судейский состав, понадобился недюжий талант переговорщика, чтобы успокоить аргентинского капитана и не допустить переноса матча.

Именно тогда Астон осознал, что необходим какой-то механизм, чтобы успокаивать агрессивных игроков, а разбушевавшихся - удалять с поля.

И идею ему подсказал обычный светофор.

Image caption Астон возглавлял Комитет судей ФИФА между 1970 и 1972 годами

Кеннет Астон скончался 23 октября 2001 года в возрасте 86 лет, до самого конца оставаясь страстным любителем футбола.

"Игра должна быть пьесой их двух актов, где на сцене - 22 актера. А рефери - своего рода режиссер, - как-то сказал он. - У пьесы нет ни текста, ни сценария; и никто не знает, каким будет конец, - но всем должно быть приятно и интересно ее смотреть".