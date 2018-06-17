Льды Антарктиды тают все быстрее. Почему?
По данным спутниковых наблюдений, объем льда, сползающего с ледникового щита Антарктиды в океан, внезапно заметно возрос.
Это создает для планеты серьезные проблемы, объясняет Виктория Гилл из отдела науки Би-би-си.
1. Ледниковый щит Антарктиды имеет гигантские размеры
Белый континент накрыт слоем льда толщиной до четырех километров. Он считается "холодильником" планеты и содержит до 90% запасов пресной воды на ее поверхности.
Под грузом этой массы льда земная поверхность прогнулась и в некоторых местах находится ниже уровня моря.
2. Ледниковый щит сокращается
Поведение ледникового покрова в Антарктиде остается неясным и противоречивым. Ученые до сих пор спорят о том, сокращается или растет его масса.
Это происходит потому, что ледники ведут себя по-разному в зависимости от того, вступают ли они в контакт с морским дном.
Но последние данные указывают, что Антарктида теряет в год около 200 млрд тонн льда.
3. Утрата льда в Антарктиде ускоряется
Совокупные данные по 24 параметрам указывают, что темпы сокращения массы льда в Антарктиде утроились с 2012 года.
Из-за таяния этого льда уровень мирового океана растет на 0,6 мм в год. Это значительная доля от общего прироста уровня воды - он составляет 3 мм в год.
4. Антарктида - континент мирного сотрудничества в научных целях
В 1959 году 12 стран подписали в Вашингтоне Договор об Антарктиде, который предусматривает использование континента исключительно в мирных и научных целях.
На континенте отсутствует постоянное население, там никогда не было вооруженных конфликтов.
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