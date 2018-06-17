Льды Антарктиды тают все быстрее. Почему?

  • 17 июня 2018
Антарктические льды тают всё быстрее Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Антарктические льды тают всё быстрее

По данным спутниковых наблюдений, объем льда, сползающего с ледникового щита Антарктиды в океан, внезапно заметно возрос.

Это создает для планеты серьезные проблемы, объясняет Виктория Гилл из отдела науки Би-би-си.

1. Ледниковый щит Антарктиды имеет гигантские размеры

Море Росса Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Море Росса является крупнейшим ледовым шельфом Антарктиды, где 90% плавающего льда скрыто под поверхностью моря

Белый континент накрыт слоем льда толщиной до четырех километров. Он считается "холодильником" планеты и содержит до 90% запасов пресной воды на ее поверхности.

Под грузом этой массы льда земная поверхность прогнулась и в некоторых местах находится ниже уровня моря.

2. Ледниковый щит сокращается

На острове Астролябия особенно заметно движение ледников, вызванное их таянием Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption На острове Астролябия особенно заметно движение ледников, вызванное их таянием

Поведение ледникового покрова в Антарктиде остается неясным и противоречивым. Ученые до сих пор спорят о том, сокращается или растет его масса.

Это происходит потому, что ледники ведут себя по-разному в зависимости от того, вступают ли они в контакт с морским дном.

Но последние данные указывают, что Антарктида теряет в год около 200 млрд тонн льда.

3. Утрата льда в Антарктиде ускоряется

Уровень мирового океана растет и за счет таяния антарктических льдов Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Уровень мирового океана растет и за счет таяния антарктических льдов

Совокупные данные по 24 параметрам указывают, что темпы сокращения массы льда в Антарктиде утроились с 2012 года.

Из-за таяния этого льда уровень мирового океана растет на 0,6 мм в год. Это значительная доля от общего прироста уровня воды - он составляет 3 мм в год.

4. Антарктида - континент мирного сотрудничества в научных целях

Многие страны имеют на континенте свои научно-исследовательские станции Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Многие страны имеют на континенте свои научно-исследовательские станции

В 1959 году 12 стран подписали в Вашингтоне Договор об Антарктиде, который предусматривает использование континента исключительно в мирных и научных целях.

На континенте отсутствует постоянное население, там никогда не было вооруженных конфликтов.

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