Льды Антарктиды тают все быстрее. Почему?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Антарктические льды тают всё быстрее

По данным спутниковых наблюдений, объем льда, сползающего с ледникового щита Антарктиды в океан, внезапно заметно возрос.

Это создает для планеты серьезные проблемы, объясняет Виктория Гилл из отдела науки Би-би-си.

1. Ледниковый щит Антарктиды имеет гигантские размеры

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Море Росса является крупнейшим ледовым шельфом Антарктиды, где 90% плавающего льда скрыто под поверхностью моря

Белый континент накрыт слоем льда толщиной до четырех километров. Он считается "холодильником" планеты и содержит до 90% запасов пресной воды на ее поверхности.

Под грузом этой массы льда земная поверхность прогнулась и в некоторых местах находится ниже уровня моря.

2. Ледниковый щит сокращается

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На острове Астролябия особенно заметно движение ледников, вызванное их таянием

Поведение ледникового покрова в Антарктиде остается неясным и противоречивым. Ученые до сих пор спорят о том, сокращается или растет его масса.

Это происходит потому, что ледники ведут себя по-разному в зависимости от того, вступают ли они в контакт с морским дном.

Но последние данные указывают, что Антарктида теряет в год около 200 млрд тонн льда.

3. Утрата льда в Антарктиде ускоряется

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уровень мирового океана растет и за счет таяния антарктических льдов

Совокупные данные по 24 параметрам указывают, что темпы сокращения массы льда в Антарктиде утроились с 2012 года.

Из-за таяния этого льда уровень мирового океана растет на 0,6 мм в год. Это значительная доля от общего прироста уровня воды - он составляет 3 мм в год.

4. Антарктида - континент мирного сотрудничества в научных целях

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие страны имеют на континенте свои научно-исследовательские станции

В 1959 году 12 стран подписали в Вашингтоне Договор об Антарктиде, который предусматривает использование континента исключительно в мирных и научных целях.

На континенте отсутствует постоянное население, там никогда не было вооруженных конфликтов.

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