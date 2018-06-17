10 самых странных ритуалов и суеверий футболистов

Правообладатель иллюстрации iStock/Getty Images Image caption У многих футболистов есть особые ритуалы перед игрой

Не все готовы в этом признаться, но для многих футболистов суеверия и приметы стали практически неотъемлемой частью профессии.

Можно не верить, что ритуалы действительно оказывают какое-то влияние на качество выступлений спортсменов, однако сами они, очевидно, убеждены в их важности.

Вот некоторые из примет и суеверий, на которые полагаются лучшие мировые футболисты.

Немного русской классики перед игрой

Дженнаро Гаттузо помнят не только по его славным годам в футбольном клубе "Милан", но и благодаря игре в полузащите на чемпионате мира в Германии 2006 года - Италии тогда удалось победить.

Правообладатель иллюстрации PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images Image caption Дженнаро Гаттузо обращался к классической литературе перед игрой

Перед матчами Гаттузо всегда читал классика русской литературы Федора Достоевского. Неизвестно, почему он начал это делать, но в итоге это стало своеобразным ритуалом.

По словам футболиста, некоторые ритуалы на том чемпионате мира дались ему нелегко. "Каждый день я надевал один и тот же свитер, который носил в первый день. С меня текли реки пота, и у меня было ужасное настроение, потому что снять эту вещь было нельзя", - рассказал он.

"Я был одержим суевериями. Например, перед игрой с Чехией я упаковал чемодан [на случай вылета с турнира], а затем делал это перед каждой игрой до конца турнира", - пожаловался он.

Всегда с правой ноги

Двукратный чемпион мира по футболу и обладатель бесчисленных наград Роналдо - одна из ярчайших звезд бразильского футбола.

Правообладатель иллюстрации ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images Image caption Роналдо всегда выходит на поле только с правой ноги

Один из его ритуалов - всегда выходить на поле только с правой ноги. Этой же привычки придерживается и его соотечественник Роберто Карлос.

Правообладатель иллюстрации REUTERS/Sergio Perez Image caption Роналду тоже не чужд суеверий

Португальская звезда Криштиану Роналду признался в интервью MahouTV, что и он соблюдает этот ритуал.

"Как и все спортсмены я суеверен, одна из примет - всегда выходить на поле с правой ноги. Я также стараюсь соблюдать определенные ритуалы, а также повторять те вещи, которые сработали в предыдущей игре", - рассказал он в 2016 году.

Волшебная повязка

Раз уж речь зашла о правой ноге, стоит вспомнить Хуана Карлоса Перальту из чилийского клуба "Коло-Коло", который выиграл Кубок Либертадорес в 1991 году.

"Одна из моих странностей в том, что я всегда перевязываю правую ногу. Это не из-за травмы. Просто когда я первый раз сделал это, мы выиграли. Поэтому я продолжил", - рассказал он газете La Cuarta.

Его соотечественник Иван Саморано в свою очередь всегда играл с белой повязкой вокруг правого запястья.

Правообладатель иллюстрации Clive Brunskill/Getty Images Image caption Саморано заматывал правое запястье повязкой, но вовсе не из-за травмы

Начало этой привычке положила травма запястья, но после того как, играя с повязкой, Саморано забил три гола, он решил продолжать.

Носки наизнанку

Икер Касильяс - чемпион мира 2010 года, победитель чемпионата Европы в 2012 году и некогда ключевой игрок мадридского "Реала", который теперь играет в "Порту". Но и он верит в приметы.

Правообладатель иллюстрации REUTERS/Andrew Yates Image caption У Икера Касильяса много ритуалов перед каждой игрой

"Испанский вратарь - один из самых суеверных игроков", - писал испанский портал Marca. Он обрезает рукава футболок и выворачивает носки наизнанку, говорилось в статье.

Кроме того, каждый раз, когда его команда забивает гол, Касильяс возвращается к воротам, делает небольшой прыжок и касается штанги левой рукой.

Песня для настроения

Лидерские качества Лорана Блана, талант Зинедина Зидана, ловкость Фабьена Бартеза и решимость французской команды не разочаровать болельщиков помогли принимавшей чемпионат мира в 1998 году Франции одержать победу.

Однако, возможно, один ритуал тоже сыграл свою роль.

В раздевалке французская команда всегда слушала одну и ту же песню - I Will Survive Глории Гейнор.

Правообладатель иллюстрации DANIEL GARCIA/AFP/Getty Images Image caption Франция выиграла ЧМ в 1998 году - может как раз благодаря песне?

Хит 1978 года вернулся 20 лет спустя во многом благодаря защитнику Венсану Кандела, который включал эту песню на всю раздевалку.

В итоге музыка стала чем-то вроде неофициального гимна французской команды.

Синее белье

О синих трусах легендарного колумбийского вратаря Рене Игита знает уже весь мир. По его словам, все началось с похода к гадалке.

Правообладатель иллюстрации RAFAEL URZUA/AFP/Getty Images Image caption Игита носит трусы определенного цвета на удачу

"В конце 80-х "Атлетико Насьональ" не могла обыграть "Миллионариос". Я с Карлосом Переа пошел к гадалке", - рассказал он.

"Она сказала, что нас прокляли, и прислала нам ремень и голубые трусы для всех игроков. Они отлично подошли, а мы в итоге выиграли "Кубок Либертадорес", - добавил футболист.

Туалет слева

Отличный бомбардир, игравший за "Штутгарт"," Баварию", "Фиорентину" и "Бешикташ", победитель Лиги чемпионов в 2013 году Марио Гомес также известен как "Супер Марио" немецкого футбола.

У Гомеса тоже есть необычная привычка. "Он всегда пользуется самым левым писсуаром в раздевалке", - говорится на сайте ФИФА.

Правообладатель иллюстрации Clive Mason/Getty Images Image caption Марио Гомес тщательно выбирает писсуар

У бывшего аргентинского вратаря Серхио Гойкоэчеа - более сложный туалетный ритуал. Начало ему положил случай, произошедший перед серией пенальти в матче четвертьфинала против Югославии на чемпионате мира в Италии в 1990 году.

Поскольку у голкипера не было времени сбегать в раздевалку, он справил нужду прямо на поле. Аргентина выиграла тот матч, и когда в полуфинале с Италией команде также было присуждено пенальти, футболист повторил свой ритуал.

И Аргентина снова выиграла.

Стабильность - признак мастерства

С английской сборной Джон Терри ничего не выигрывал, но мы поговорим о том времени, когда он в качестве капитана "Челси" пять раз выигрывал Премьер-лигу, а также побеждал в кубке Англии, Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Икона "Челси" Джон Терри в свое время был очень суеверным

Его называют одним из лучших центральных защитников своего поколения, однако на его суеверность это не повлияло.

"Я всегда сидел на одном и том же месте в автобусе, трижды обматывал каждый носок клейкой лентой, слушал один и тот же диск по дороге на стадион, парковал машину в одном и том же месте перед игрой на стадионе Стэмфорд Бридж", - рассказал он сайту ФИФА о времени, когда играл за "Челси".

И раз уж мы упоминали туалеты, стоит заметить, что на протяжении более чем десяти лет Терри использовал правый писсуар в Стэмфорд Бридже.

Выходить последним

Английская легенда футбола Бобби Мур любил выходить из раздевалки последним - он старался надевать шорты в самый последний момент, чтобы избежать складок.

Его соотечественник Пол Инс (к счастью, вместе они не играли) также предпочитал выходить из раздевалки последним. Затем он бежал к полю, по пути надевая футболку.

Image caption Бобби Мур выходил из раздевалки последним

Коло Туре из Кот-д'Ивуара также старался выходить на поле последним. Эта привычка сыграла с его командой злую шутку, когда он играл в Лиге чемпионов за "Арсенал" в 2009 году.

Центральный защитник ждал, пока его партнеру Вильяму Галласу окажут помощь после небольшой травмы спины, и не покидал раздевалку даже после начала второго тайма. В итоге "Арсенал" играл первые две минуты лишь с девятью игроками на поле.

Правообладатель иллюстрации Mark Thompson/Getty Images Image caption Коло Туре выходит на поле последним

Когда Туре все-таки явился, то получил желтую карточку за выход на поле без разрешения.

Никаких лишних голов

Гари Линекер из английской сборной отказывался бить по воротам во время разминок, считая, что это снизит его шансы забить гол во время настоящей игры.

Правообладатель иллюстрации Getty Allsport Image caption Гэри Линекер не бил по воротам во время разминок

Так же поступал легенда мексиканской сборной и "Реал Мадрида" Уго Санчес - он говорил, что не хочет тратить голы.