"Он настоящий депутат": как российская элита хоронила Станислава Говорухина

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Путин сказал, что Говорухин останется в его сердце навсегда

С раннего утра в субботу территория Храма Христа Спасителя со всех сторон была оцеплена бойцами Росгвардии. Внутри главного собора РПЦ всем командовали офицеры минобороны.

В этом храме проходит интронизация патриархов Московских и всея Руси, сюда же в последние годы привозили для поклонения мощи Николая Чудотворца, фрагмент Пояса Богородицы, Дары волхвов и другие святыни, здесь в свое время проходило прощание с Борисом Ельциным, Людмилой Зыкиной и Сергеем Михалковым.

И сюда же уже к 8 утра начали собираться родные и близкие заслуженного режиссера и депутата Госдумы Станислава Говорухина, скончавшегося в четверг 14 июня.

В последние годы Говорухин больше посвятил себя политике. Он возглавлял штаб Владимира Путина на выборах 2012 года, а затем и пропрезидентское общественное движение "Народный фронт" (ОНФ). Был сторонником отстаивания традиционных ценностей, в частности, одним из идеологов закона о запрете пропаганды однополых отношений.

Формально за церемонию прощания отвечала Госдума, она занималась организацией, информированием и сбором людей. Но фактически всю оргработу выполнял один из департаментов минобороны, сказал Би-би-си человек, знакомый с ходом подготовки церемонии прощания: "Организация государственного уровня церемоний им хороша знакома, они всегда за нее отвечают. Поэтому все организовано четко, но возможно чуть менее душевно, чем могло бы пройти, если б мы занимались сами, например в Колонном зале Дома союзов".

И вскоре стало понятно, почему потребовалась четкая дисциплина. Проститься с режиссером приехал весь политический и культурный бомонд страны.

"Вон отсюда"

Уже без четверти восемь к нижнему храму Преображения подъехал автомобиль с гробом режиссера. Подъехавших вслед за ним вдову Галину Говорухину и самых близких родственников у входа встретил митрополит Тихон Шевкунов, которого называют церковным куратором культуры и духовником президента Владимира Путина.

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/TASS Image caption Организацией похорон занималось министерство обороны России

Спустя полчаса внутри храма стояли спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутат Артур Чилингаров и министр культуры Владимир Мединский. Вскоре к ним присоединились вице-премьер Татьяна Голикова, режиссер Карен Шахназаров, продюсер Игорь Крутой, глава Верховного суда Вячеслав Лебедев, певец Александр Розенбаум, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Журналисты зашли в храм после приглашения протокольной службы, однако оказались на месте чуть раньше запланированного родственниками времени. Те вежливо попросили пока не включать запись. Но поскольку протокольной организацией мероприятия руководили представители минобороны, то последнее слово было за ними.

"Так! Вот сейчас все повернулись направо и вышли все вон отсюда! И поскорее", - крикнул командным голосом военный с нашивкой с фамилией Селезнев. Журналистов выпроводили в притвор. У дверей выставили троих караульных. У каждого из них в ухе был наушник.

"Спасибо большое. Простите, что вас там...", - выйдя из храма через некоторое время, обратился к нескольким десяткам журналистов Тихон Шевкунов.

Путин и цветы

Спустя полчаса в храме неожиданно появился Владимир Путин. Он положил букет цветов, попрощался с режиссером, о чем-то тихо поговорил со вдовой и близкими и ушел.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption В последние годы Говорухин больше посвятил себя политике

Позднее Путин в разговоре с журналистами назвал Говорухина "избранным человеком". "На нем была и останется в другой жизни за облаками печать господня. Его звезда ярко будет светить еще на небесах, и миллионы людей будут помнить о нем. И в моем сердце он останется навсегда", - сказал Путин.

Говорухин за время творческой карьеры режиссера создал два десятка картин, большинство из которых стали классикой советского и российского кинематографа. В части своих работ он осмысливал и критиковал состояние дел в стране: "Так жить нельзя", "Ворошиловский стрелок". В конечном итоге, однако, он сам стал частью властной системы.

Большинство присутствовавших подчеркивали, что Говорухин - заслуженный человек, который внес большой вклад в культуру, искусство и историю России.

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"Он для меня человек предельной честности, который всегда в глаза кому угодно говорил то, что он думает. Не беспокоился о том, понравится это человеку или не понравится, обидится на него кто-то или не обидится", - сказал в разговоре с Би-би-си Сергей Кириенко.

"Он настоящий депутат. Не тот депутатский корпус, над которым мы иногда шутим. Он во все вмешивался, у него было особенный вес и народный авторитет", - сказал актер Леонид Ярмольник.

О ком плохо не говорят

В Госдуме Говорухин занимал пост председателя комитета по культуре. "Более того, он возглавлял "Народный фронт" по просьбе вы знаете кого, плохо о ком не говорят. И то, что он сидел рядом, - случайных людей там не бывает, если его пригласили на эту должность - это что-то о нем говорило - он моральный авторитет нации", - сказал Би-би-си депутат и режиссер Владимир Бортко.

Правообладатель иллюстрации Ale[ei Nikolsky/TASS Image caption Президент Путин обменялся несколькими словами со вдовой Говорухина Галиной

Идеи Говорухина были реализованы, сказала советская актриса и депутат Думы Елена Драпеко. "Допустим, в законе о защите нравственности несовершеннолетних - это закон, касающийся пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации. Это все были его идеи, которые воплотились, в том числе в эти законы. В культуре - закон о поддержке национального кинематографа. Сегодня стало намного лучше, и на ТВ стало лучше, безнравственность исчезла. Станислав Сергеевич из тех людей, которые меняют время", - сказала Драпеко.

На Новодевичьем кладбище, где похоронили Станислава Говорухина, его могила расположилась рядом с могилой любимого многими режиссера и актера Олега Табакова.