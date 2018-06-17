Жизнь на склонах горы. Нищета и гордость в трущобах Гаити

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi Image caption Население этого столичного района резко возросло после землетрясения 2010 года

В Жалузи, беднейшем районе столицы Гаити, обитает своеобразное сообщество, которому приходится выживать при отсутствии воды и канализации, частых перебоях в электроснабжении, среди гор пластикового мусора.

По консервативным оценкам, в районе Жалузи проживает сейчас более 80 тысяч человек. Многие перебрались сюда после землетрясения 2010 года.

Тогда этому району столицы Порт-о-Пренса удалось почти избежать разрушений, и население в нем резко возросло.

Несмотря на сложные условия жизни, обитателям района удается сохранять достоинство, надежду на будущее и чувство единства.

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi Image caption Скими, которой 16 лет, родилась в Жалузи

Приезжающие в Порт-о-Пренс туристы чаще всего видят Жалузи из окон автобусов и такси - он скрывается за чередой раскрашенных в яркие цвета сарайчиков и домиков, возведенных на склонах горы Морн-Лопиталь на окраине города.

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi Image caption На склоне горы построены тысячи разноцветных домиков из шлакоцемента

Эти дома были раскрашены по распоряжению правительства в 2013 году в рамках проекта стоимостью 1,4 млн долларов, который местные жители называют Ботоксом.

Они считают, что правительство пошло на это, потому что Жалузи портил вид из района Петьонвилль в центре города, где находятся восстановленные после землетрясения дома местных богачей.

По их мнению, эти деньги было бы лучше потратить на улучшение водо- и электроснабжения района.

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi Image caption Местные жители заняты торговлей или просто сидят без работы

Этот район, возникший 60 лет назад, состоит из сотен прижатых друг к другу домишек из шлакового бетона. Они хаотично ползут вверх по склону горы - улиц здесь просто нет.

Над домами висит паутина проводов, которые нелегально подключены к электросети. Когда света нет, на улицах и в домах зажигают свечи и керосиновые лампы, а еду готовят на угольных жаровнях. После дождя перед домами скапливаются груды смытого водой пластикового мусора.

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi Image caption Груды мусора, смытого дождями, заполняют улицы района

Среди этой нищеты жители Жалузи сохраняют чувство достоинства и гордости за свой район.

Они строят самодельные гимнастические залы, где занимаются поднятием гирь, отлитых из бетона, играют в спортивные игры на главной площади района или отправляются в одну из множества местных церквей.

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi Image caption Жители строят самодельные гимнастические залы из подручных материалов

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi Image caption Тут есть даже самодельный стадион

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi Image caption В Жалузе много церквей - в том числе и эта англо-баптистская церковь

Многие местные жители держат здесь маленькие ресторанчики или парикмахерские, пытаясь свести концы с концами.

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi Image caption Салоны красоты пользуются популярностью у местных жительниц

85% обитателей района живут за чертой бедности - их доход не покрывает и малой части их потребностей.

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi Image caption Две женщины заняты чисткой риса в местном ресторанчике

62-летний Лоро владеет лавкой, в которой торгует древесным углем. У него четверо детей, и он живет в районе Жалузи уже более 40 лет.

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi Image caption Лоро пытается торговать древесным углем

Жан-Мишель, которому 35 лет, работает охранником на автостоянке и с 2004 года живет в одной комнате с тремя своими детьми.

Он помогает своей семилетней дочери Фатжули делать уроки, а в это время Катрин Теламур, которая живет с ними, отдыхает.

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi Image caption Жан-Мишель помогает с домашним заданием своей семилетней дочери

Гаити считается самой бедной страной Западного полушария. После разрушительного землетрясения 2010 года, в результате которого погибло более 200 тысяч человек, страна пребывает в нищете.

По результатам недавней переписи более половины граждан страны живут ниже официальной черты бедности, которая составляет 2,41 доллара в день. 74% городских жителей Гаити живут в трущобах.

У жителей Жалузи нет ни канализации, ни водопровода. Они выстраиваются в очереди у водовозок, где 20-литровое ведро воды стоит 35 центов. Затем они идут с ведрами на голове к своим домам на горе.

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi Image caption Девочки заняты ежедневным перетаскиванием воды от приезжающей цистерны

В этом районе нет школ, туалетов, не убирается мусор. Но жителям угрожает еще более серьезная опасность - под районом проходит сейсмический разрыв, из-за которого весь этот горный склон с постройками вообще может обрушиться.

Власти считают, что району угрожает также опасность схода грязевых лавин, особенно в сезон дождей, из-за крутых склонов и отсутствия растительности. В районе насчитывается до 1300 жилищ, признанных опасными для людей, которые живут ниже по склону горы.

Правообладатель иллюстрации Tariq Zaidi Image caption Район занимает склон горы, спускающийся к центру города

Текст и фотографии Тарика Зайди