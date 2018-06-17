Жизнь на склонах горы. Нищета и гордость в трущобах Гаити
В Жалузи, беднейшем районе столицы Гаити, обитает своеобразное сообщество, которому приходится выживать при отсутствии воды и канализации, частых перебоях в электроснабжении, среди гор пластикового мусора.
По консервативным оценкам, в районе Жалузи проживает сейчас более 80 тысяч человек. Многие перебрались сюда после землетрясения 2010 года.
Тогда этому району столицы Порт-о-Пренса удалось почти избежать разрушений, и население в нем резко возросло.
Несмотря на сложные условия жизни, обитателям района удается сохранять достоинство, надежду на будущее и чувство единства.
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Приезжающие в Порт-о-Пренс туристы чаще всего видят Жалузи из окон автобусов и такси - он скрывается за чередой раскрашенных в яркие цвета сарайчиков и домиков, возведенных на склонах горы Морн-Лопиталь на окраине города.
Эти дома были раскрашены по распоряжению правительства в 2013 году в рамках проекта стоимостью 1,4 млн долларов, который местные жители называют Ботоксом.
Они считают, что правительство пошло на это, потому что Жалузи портил вид из района Петьонвилль в центре города, где находятся восстановленные после землетрясения дома местных богачей.
По их мнению, эти деньги было бы лучше потратить на улучшение водо- и электроснабжения района.
Этот район, возникший 60 лет назад, состоит из сотен прижатых друг к другу домишек из шлакового бетона. Они хаотично ползут вверх по склону горы - улиц здесь просто нет.
Над домами висит паутина проводов, которые нелегально подключены к электросети. Когда света нет, на улицах и в домах зажигают свечи и керосиновые лампы, а еду готовят на угольных жаровнях. После дождя перед домами скапливаются груды смытого водой пластикового мусора.
Среди этой нищеты жители Жалузи сохраняют чувство достоинства и гордости за свой район.
Они строят самодельные гимнастические залы, где занимаются поднятием гирь, отлитых из бетона, играют в спортивные игры на главной площади района или отправляются в одну из множества местных церквей.
Многие местные жители держат здесь маленькие ресторанчики или парикмахерские, пытаясь свести концы с концами.
85% обитателей района живут за чертой бедности - их доход не покрывает и малой части их потребностей.
62-летний Лоро владеет лавкой, в которой торгует древесным углем. У него четверо детей, и он живет в районе Жалузи уже более 40 лет.
Жан-Мишель, которому 35 лет, работает охранником на автостоянке и с 2004 года живет в одной комнате с тремя своими детьми.
Он помогает своей семилетней дочери Фатжули делать уроки, а в это время Катрин Теламур, которая живет с ними, отдыхает.
Гаити считается самой бедной страной Западного полушария. После разрушительного землетрясения 2010 года, в результате которого погибло более 200 тысяч человек, страна пребывает в нищете.
По результатам недавней переписи более половины граждан страны живут ниже официальной черты бедности, которая составляет 2,41 доллара в день. 74% городских жителей Гаити живут в трущобах.
У жителей Жалузи нет ни канализации, ни водопровода. Они выстраиваются в очереди у водовозок, где 20-литровое ведро воды стоит 35 центов. Затем они идут с ведрами на голове к своим домам на горе.
В этом районе нет школ, туалетов, не убирается мусор. Но жителям угрожает еще более серьезная опасность - под районом проходит сейсмический разрыв, из-за которого весь этот горный склон с постройками вообще может обрушиться.
Власти считают, что району угрожает также опасность схода грязевых лавин, особенно в сезон дождей, из-за крутых склонов и отсутствия растительности. В районе насчитывается до 1300 жилищ, признанных опасными для людей, которые живут ниже по склону горы.
Текст и фотографии Тарика Зайди