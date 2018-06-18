В городах будущего без велосипеда будет не обойтись. К этому всё идет
Власти крупных мегаполисов давно осознали необходимость развития велосипедного транспорта, чтобы как-то справиться с главными проблемами урбанизации: загрязнением окружающей среды и уличными пробками.
И если 15 лет назад в мировых столицах было всего четыре велопроката, то сейчас их тысячи.
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В большинстве случаев на станциях велопроката предлагается взять или оставить велосипед за небольшую плату или по подписке. Но в последнее время стали появляться новые схемы, не требующие организации таких парковочных станций. У них есть свои преимущества и свои недостатки.
Первая схема общественного проката велосипедов Velib появилась в Париже в 2007 году. Только за первый год велопрокатом воспользовались 20 миллионов человек.
С тех пор подобные схемы опробовали и другие мировые столицы.
Новую схему от китайской компании Ofo - крупнейшего оператора велопроката в Китае - называют "Убером для велосипедов".
У Ofo 3 миллиона ежедневных пользователей в 34 городах Китая. Компания представлена в 150 городах мира.
Велосипед Ofo можно найти где угодно и можно ездить на нем сколь угодно долго, стоимость проката составляет примерно доллар в час.
Достаточно с помощью приложения на смартфоне найти ближайший велосипед, - и вам присылают четырехзначный цифровой код, который отпирает велосипедный замок.
Пользователей поощряют оставлять такие велосипеды поблизости от существующих велопарковок, но их можно оставить в любом месте.
На колесах по городу
Мне приходится пользоваться велосипедом каждый день, чтобы добраться до железнодорожной станции в городке под Лондоном, где я живу.
По Лондону ездить на велосипеде я никогда не решалась.
И когда мне предложили опробовать новую велоуслугу, которую предлагает в Лондоне голландская компания Gazelle, я решила этим воспользоваться.
Клиентам предлагаются сравнительно легкие электровелосипеды, для которых в центре столицы созданы специальные велодорожки.
Я сразу обнаружила, что движение по таким дорожкам не представляет ни малейших проблем - велосипед просто становится хорошим альтернативным общественным транспортом.
Но таких дорожек в Лондоне пока слишком мало. За пределами Гайд-парка выделенная велополоса кончается и сливается с общей дорогой, что небезопасно.
Эрик Теттеро, советник правительства Нидерландов по транспортной политике, согласен с этим.
"Необходимо иметь развитую сеть велодорожек по всему городу. Даже если у вас проложен по набережной Темзы скоростной велокоридор, от него не будет большого толка, если он кончается на перекрестке и дальше вам приходится ехать в потоке машин".
Оксфорд не так давно заключил с компанией Ofo договор о развитии сети велопроката. Местные власти отмечают, что не всё идет гладко и по всему городу появляются брошенные прокатные велосипеды.
"Мы находим брошенные велосипеды в реках, тут требуется значительная разъяснительная работа, - говорит представитель компании Ofo. - Такие велосипеды с кодовым замком - нечто совершенно новое, и люди не сразу учатся правильно пользоваться ими. Но мы считаем, что число случаев злоупотреблений будет снижаться со временем".
Приложение Ofo, загружаемое на смартфон, не просто отмыкает замок велосипеда. Оно еще и предупреждает пользователя о том, что он покидает зону, где можно найти велопаркинг, и подсказывает место ближайшей стоянки, где можно безопасно оставить велосипед.
В Шанхае компания Ofo сталкивается с более серьезной проблемой - там с ней судятся родители 11-летнего мальчика, который умудрился взломать замок велосипеда компании, а затем погиб под колесами автобуса.
В Китае пользоваться городским велотранспортом разрешается только с 12 лет.
"Мы все в компании глубоко опечалены этой трагедией, и для нас во всех странах безопасность пользователей является приоритетом", - заявил представитель компании.
По его словам, компания изучает возможность принятия дополнительных мер безопасности, которые исключат повторение подобных случаев.
В Китае сейчас появилось 40 подобных схем велопроката, что привело к серьезным проблемам для городских властей.
В Пекине только один городской центр велоремонта получает за день более 400 поврежденных прокатных велосипедов, а многие велопрокатные компании не в состоянии справиться со спросом.
Другая компания - Wukong Bicycle - закрылась после того, как 90% принадлежавших ей велосипедов были украдены.
В Европе ведущей велосипедной державой считаются Нидерланды, но когда велосипеды Ofo появились на улицах Амстердама, они не имели большого успеха.
"В городе уже и без того не хватает места для велостоянок, потому что у большинства горожан есть собственные велосипеды и они привыкли оставлять их там, где им удобно, - замечает Эрик Теттеро. - Кому-то придется решать эту проблему. Велосипед - не такое простое и дешевое устройство, и с ним надо обращаться бережно, а не бросать как попало".
За прошедшие два века механический велосипед мало изменился, но в последнее время на улицах городов мира всё чаще появляются электровелосипеды. В Нидерландах наблюдается настоящий бум таких велосипедов - там из каждых трех продаваемых велосипедов один является электрическим.
Глава британского филиала компании Gazelle Джастин Родли отмечает, что к таким электровелосипедам привыкнуть смогут не все и не сразу - особенно в Лондоне, где немало заядлых велосипедистов в возрасте 20-40 лет.
Но, с другой стороны, среди пожилых людей старше 55 лет электровелосипеды пользуются растущей популярностью.
Главной задачей его компании сейчас является снижение веса и размеров аккумуляторных батарей для велосипедов.
"Вес таких велосипедов является главной проблемой в настоящее время, и мы видим, что многие потребители отказываются их покупать по той причине, что им трудно поднимать их на парковке, чтобы установить в зажим", - говорит Родли.
Но, по его словам, с каждым годом появляются всё более легкие модели электровелосипедов.
В Голландии сейчас 27% всех поездок на транспорте совершаются на велосипедах, и голландцы проезжают в среднем по 1000 км в год.
"Для нас велосипед является основным транспортным средством для поездок в школу и на работу", - говорит Эрик Теттеро.
Правительство Нидерландов поставило недавно задачу увеличить в ближайшие 10 лет среднее расстояние, покрываемое на велосипедах жителями страны, на 20%.
С этой целью оно вкладывает значительные средства в создание 40 тысяч новых мест в велопаркингах, а также в строительство новых велодорог и в разработку системы, которая будет предупреждать автопилотные устройства будущих автомашин-роботов о приближении велосипедиста.
Что посоветует Эрик Теттеро властям тех городов, которые собираются внедрить у себя новые схемы велопроката?
"В Нидерландах стремятся сразу проектировать и строить всю велосипедную инфраструктуру в расчете на территорию всего города - она обычно связана с другими городскими объектами, например, железнодорожными вокзалами", - замечает он.