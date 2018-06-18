В городах будущего без велосипеда будет не обойтись. К этому всё идет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Велопрокат становится всё более популярным во многих городах мира

Власти крупных мегаполисов давно осознали необходимость развития велосипедного транспорта, чтобы как-то справиться с главными проблемами урбанизации: загрязнением окружающей среды и уличными пробками.

И если 15 лет назад в мировых столицах было всего четыре велопроката, то сейчас их тысячи.

В большинстве случаев на станциях велопроката предлагается взять или оставить велосипед за небольшую плату или по подписке. Но в последнее время стали появляться новые схемы, не требующие организации таких парковочных станций. У них есть свои преимущества и свои недостатки.

Первая схема общественного проката велосипедов Velib появилась в Париже в 2007 году. Только за первый год велопрокатом воспользовались 20 миллионов человек.

С тех пор подобные схемы опробовали и другие мировые столицы.

Новую схему от китайской компании Ofo - крупнейшего оператора велопроката в Китае - называют "Убером для велосипедов".

У Ofo 3 миллиона ежедневных пользователей в 34 городах Китая. Компания представлена в 150 городах мира.

Велосипед Ofo можно найти где угодно и можно ездить на нем сколь угодно долго, стоимость проката составляет примерно доллар в час.

Достаточно с помощью приложения на смартфоне найти ближайший велосипед, - и вам присылают четырехзначный цифровой код, который отпирает велосипедный замок.

Пользователей поощряют оставлять такие велосипеды поблизости от существующих велопарковок, но их можно оставить в любом месте.

На колесах по городу

Правообладатель иллюстрации Bike Image caption Джейн Уэйкфилд решила попробовать электровелосипед компании Gazelle на лондонских улицах

Мне приходится пользоваться велосипедом каждый день, чтобы добраться до железнодорожной станции в городке под Лондоном, где я живу.

По Лондону ездить на велосипеде я никогда не решалась.

И когда мне предложили опробовать новую велоуслугу, которую предлагает в Лондоне голландская компания Gazelle, я решила этим воспользоваться.

Клиентам предлагаются сравнительно легкие электровелосипеды, для которых в центре столицы созданы специальные велодорожки.

Я сразу обнаружила, что движение по таким дорожкам не представляет ни малейших проблем - велосипед просто становится хорошим альтернативным общественным транспортом.

Но таких дорожек в Лондоне пока слишком мало. За пределами Гайд-парка выделенная велополоса кончается и сливается с общей дорогой, что небезопасно.

Эрик Теттеро, советник правительства Нидерландов по транспортной политике, согласен с этим.

"Необходимо иметь развитую сеть велодорожек по всему городу. Даже если у вас проложен по набережной Темзы скоростной велокоридор, от него не будет большого толка, если он кончается на перекрестке и дальше вам приходится ехать в потоке машин".

Оксфорд не так давно заключил с компанией Ofo договор о развитии сети велопроката. Местные власти отмечают, что не всё идет гладко и по всему городу появляются брошенные прокатные велосипеды.

"Мы находим брошенные велосипеды в реках, тут требуется значительная разъяснительная работа, - говорит представитель компании Ofo. - Такие велосипеды с кодовым замком - нечто совершенно новое, и люди не сразу учатся правильно пользоваться ими. Но мы считаем, что число случаев злоупотреблений будет снижаться со временем".

Приложение Ofo, загружаемое на смартфон, не просто отмыкает замок велосипеда. Оно еще и предупреждает пользователя о том, что он покидает зону, где можно найти велопаркинг, и подсказывает место ближайшей стоянки, где можно безопасно оставить велосипед.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Крупные города мира страдают от перегруженности автотранспортом и от загрязнения воздуха

В Шанхае компания Ofo сталкивается с более серьезной проблемой - там с ней судятся родители 11-летнего мальчика, который умудрился взломать замок велосипеда компании, а затем погиб под колесами автобуса.

В Китае пользоваться городским велотранспортом разрешается только с 12 лет.

"Мы все в компании глубоко опечалены этой трагедией, и для нас во всех странах безопасность пользователей является приоритетом", - заявил представитель компании.

По его словам, компания изучает возможность принятия дополнительных мер безопасности, которые исключат повторение подобных случаев.

Правообладатель иллюстрации Ofo Image caption Желтые велосипеды компании Ofo стали привычным зрелищем в китайских городах

В Китае сейчас появилось 40 подобных схем велопроката, что привело к серьезным проблемам для городских властей.

В Пекине только один городской центр велоремонта получает за день более 400 поврежденных прокатных велосипедов, а многие велопрокатные компании не в состоянии справиться со спросом.

Другая компания - Wukong Bicycle - закрылась после того, как 90% принадлежавших ей велосипедов были украдены.

В Европе ведущей велосипедной державой считаются Нидерланды, но когда велосипеды Ofo появились на улицах Амстердама, они не имели большого успеха.

"В городе уже и без того не хватает места для велостоянок, потому что у большинства горожан есть собственные велосипеды и они привыкли оставлять их там, где им удобно, - замечает Эрик Теттеро. - Кому-то придется решать эту проблему. Велосипед - не такое простое и дешевое устройство, и с ним надо обращаться бережно, а не бросать как попало".

За прошедшие два века механический велосипед мало изменился, но в последнее время на улицах городов мира всё чаще появляются электровелосипеды. В Нидерландах наблюдается настоящий бум таких велосипедов - там из каждых трех продаваемых велосипедов один является электрическим.

Глава британского филиала компании Gazelle Джастин Родли отмечает, что к таким электровелосипедам привыкнуть смогут не все и не сразу - особенно в Лондоне, где немало заядлых велосипедистов в возрасте 20-40 лет.

Правообладатель иллюстрации Daan Roosegaarde Image caption Голладский архитектор Даан Роозергаарде изобрел велосипед, оснащенный воздушным фильтром, которым очищает городской воздух, которым дышит велосипедист

Но, с другой стороны, среди пожилых людей старше 55 лет электровелосипеды пользуются растущей популярностью.

Главной задачей его компании сейчас является снижение веса и размеров аккумуляторных батарей для велосипедов.

"Вес таких велосипедов является главной проблемой в настоящее время, и мы видим, что многие потребители отказываются их покупать по той причине, что им трудно поднимать их на парковке, чтобы установить в зажим", - говорит Родли.

Но, по его словам, с каждым годом появляются всё более легкие модели электровелосипедов.

В Голландии сейчас 27% всех поездок на транспорте совершаются на велосипедах, и голландцы проезжают в среднем по 1000 км в год.

"Для нас велосипед является основным транспортным средством для поездок в школу и на работу", - говорит Эрик Теттеро.

Правообладатель иллюстрации Dissing and Weitling architects Image caption В Китае все больше городов строят эстакады для велосипедистов - вот такой велоэкспресс открылся недавно в городе Сямэнь

Правительство Нидерландов поставило недавно задачу увеличить в ближайшие 10 лет среднее расстояние, покрываемое на велосипедах жителями страны, на 20%.

С этой целью оно вкладывает значительные средства в создание 40 тысяч новых мест в велопаркингах, а также в строительство новых велодорог и в разработку системы, которая будет предупреждать автопилотные устройства будущих автомашин-роботов о приближении велосипедиста.

Что посоветует Эрик Теттеро властям тех городов, которые собираются внедрить у себя новые схемы велопроката?

"В Нидерландах стремятся сразу проектировать и строить всю велосипедную инфраструктуру в расчете на территорию всего города - она обычно связана с другими городскими объектами, например, железнодорожными вокзалами", - замечает он.