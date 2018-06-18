Пресса Британии: Волгоград тепло принял англичан, но расслабляться нельзя

В обзоре британской прессы за 18 июня:

"Угощают водкой и каждый старается помочь"

Английские футбольные фаны, прибывающие в Волгоград на первый матч своей сборной на чемпионате мира, пишет газета Times, ведут себя осторожно, чтобы не задеть ненароком кого-нибудь из жителей этого города, пережившего Сталинградскую битву.

18 июня англичане играют в Волгограде со сборной Туниса.

Некоторые болельщики признаются, что опасаются конфликтов и не собираются выходить на улицу в футболке английской сборной или размахивать на виду у всех английским флагом.

При этом большинство говорят, что встретили их в Волгограде на удивление тепло и радушно.

Британская полиция посоветовала болельщикам не особо размахивать флагами, чтобы не показаться "империалистами", а британский МИД предупредил фанов об антибританских настроениях в России, вызванных конфликтом между двумя странами после попытки отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Местные жители, пишет газета, настаивают, что англичанам бояться нечего, но фаны все-таки немного нервничают, так как помнят жестокие побоища, устроенные российскими футбольными хулиганами в Марселе на Евро-2014.

"Я был в Марселе, и это было ужасно. Очень страшно, если честно, - говорит 54-летний Боб Грин из Стэмфорда. - Там были люди с порезанными лицами, "розочками" от бутылок, торчавшими из шеи. Моя семья просила меня не ездить на чемпионат, но события во Франции не могут повлиять на мою решимость поддержать нашу сборную".

"Когда я гуляю по улицам или фан-зоне, у меня нет ощущения того, что могут начаться проблемы", - цитирует Times английского болельщика.

Тем не менее, английских фанов приедет не очень много: Ассоциация футбола Англии продала на матч менее двух тысяч билетов. ФИФА сообщила, что на трибунах ожидаются 1700 пустых мест.

Газета Guardian рассказывает о повышенных мерах безопасности в Волгограде.

На улицах города много полиции. В окрестностях отеля, где остановилась сборная Англии, были замечены военные со служебными собаками, проверявшие, не заложил ли кто-нибудь рядом бомбу.

Вокруг гостиницы, где футболисты проживут два дня, по всему периметру воздвигнуто ограждение, автобус сборной по дороге от аэропорта сопровождался полицейским кортежем. Посетителям отеля на входе приходится пройти проверку, как в аэропорту.

Газета также цитирует фанов, тревожащихся по поводу потенциальных проблем, но пока встречающих только дружелюбное и гостеприимное отношение.

"Мы были вчера вечером в баре, и обстановка была невероятная, - говорит 55-летний Найджел Бут. - Все пели, танцевали, русские угощали нас водкой, и каждый старался помочь".

Волгоград и Ростов считаются наиболее опасными городами-хозяевами чемпионата с точки зрения возможных терактов.

"Главную опасность представляют одиночки или маленькие группы. В России с 2012 года не было организованных нападений, таких как в Париже или Брюсселе", - цитирует газета эксперта по оценке рисков аналитической компании IHS Markit в Лондоне Алекса Кокшарова.

Газета Daily Telegraph рассказывает о том, что некоторые английские военнослужащие не послушались приказа начальства и тоже отправились в Россию на чемпионат мира.

Британское министерство обороны попыталось не разрешить военнослужащим ехать в Россию по соображениям безопасности, но некоторые солдаты проигнорировали приказ.

"Министерство обороны не хотело, чтобы я сюда приезжал, - рассказал один военнослужащий корреспонденту газеты в Волгограде. - Есть определенные страны, перед поездками в которые я обязан сообщать командованию. Россия - одна из них".

Как пишет газета, минобороны опасается, что если британские солдаты поведут себя в России неподобающим образом и их на этом поймают, солдат будут шантажировать российские спецслужбы.

Миграция как причина эрозии ЕС

"Миграция - экзистенциональный вызов проекту ЕС" - так озаглавлена статья в Daily Telegraph обозревателя газеты Джулиет Сэмюэл.

Когда я была студенткой, пишет Сэмюэл, Европа без границ представлялась мне космополитичной идиллией, где самые разные люди делятся идеями и свободно голосуют ногами за правительства.

Реальность оказалась другой: жалкие, нищенские лагеря у вокзалов и морских портов, процветающие контрабандисты, нелегально перевозящие людей через границы, и целый класс нелегальных работников там, где и без того миллионы безработных.

Как результат - рост популярности крайне правых партий по всей Европе и начало процесса, который может привести к постепенной эрозии общеевропейского проекта.

Технический прогресс впервые дал возможность миллионам людей бежать из зон конфликтов или путешествовать в поисках лучшей жизни.

Не ЕС создал эту ситуацию, пишет обозреватель Daily Telegraph, но именно он отнял у европейских правительств возможность решать эту проблему. В то же время структура ЕС не позволяет Брюсселю взять эту роль на себя.

Проблема в том, что, как и с евро, в вопросе миграции ЕС оказался в тупике.

Проевропейские политики хотели бы более равномерно распределить приехавших на континент мигрантов между странами-членами ЕС, сняв часть нагрузки с государств, находящихся на передовой - Греции и Италии.

Но те же самые политики у себя дома встречаются с яростным сопротивлением избирателей, стремящихся этого не допустить.

Политики, выступающие против ЕС, разбились на два лагеря. Первый, в котором находится Италия, клянет ЕС за ту нагрузку, которая возложена на плечи стран, куда первоначально прибывает поток мигрантов из Африки и Азии. По их убеждению, Брюссель не хочет этим странам помогать.

Другая группа, в которой находятся Польша и Венгрия, обозлена на ЕС за попытку заставить их принять хоть какое-то число мигрантов.

В результате ЕС не способен хоть как-то снизить остроту миграционной проблемы и в то же время он не может позволить правительствам стран-членов ЕС взять ситуацию под свой контроль.

Вероятнее всего, пишет Джулиет Сэмюэл, мы увидим постепенную правовую эрозию ЕС, поскольку правительства начнут брать власть в свои руки независимо от того, хочет этого Брюссель или нет.

Со временем, предсказывает обозреватель Daily Telegraph, власть естественным путем вернется к правительствам, и страны минуя Брюссель будут по этим вопросам договариваться между собой.

Стремление Ангелы Меркель собрать межправительственный саммит по вопросам миграции - явный признак этого сдвига, считает Сэмюэл.

"Отставший от жизни дядюшка"

"Фейсбук" в глазах пользователей в последнее время предстает как "эгоцентричный феномен, вызывающий неприятное чувство опасения", пишет газета I.

Этот бренд ассоциируется с "отставшим от жизни дядюшкой" и "кризисом среднего возраста".

Мессенджер WhatsApp, наоборот, имеет имидж "лучшего друга", который объединяет людей. Он кажется пользователям "честным, надежным и ненавязчивым".

Об этом свидетельствует отчет Оксфордского университета Digital News Report, крупнейшее в мире ежегодное исследование наших привычек и приоритетов в потреблении новостей.

Исследование помогает понять причины резкого падения популярности "Фейсбука" как источника новостей, особенно у молодежной аудитории.

Еще недавно "Фейсбук" считали спасителем новостных изданий и агентств, способным донести контент до массовой аудитории.

Но в последнее время соцсеть потеряла доверие и потребителей, и производителей новостей.

В США, где население встревожено эпидемией фейков, с которыми оно столкнулось в ходе предвыборной кампании 2016 года, использование этой платформы как поставщика новостей за год упало на 9%.

Этот показатель снизился и в Британии, где "Фейсбук" и без того не был популярным источником новостей.

В то же время использование мессенджера WhatsApp для распространения новостей за последние четыре года удвоилось, отмечает газета I. Теперь его предпочитают "Фейсбуку" как платформу для личных или групповых обсуждений новостей.

Институт журналистики Рейтер Оксфордского университета таким образом объясняет эти перемены: "Пользователей оттолкнули токсичные дебаты и ненадежные новости. Но, кроме того, они обнаруживают, что другие сети более удобны, предлагают больше приватности, и там меньше шансов быть неправильно понятым".

Обзор подготовил Александр Баранов, bbcrussian.com