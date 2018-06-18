СМИ России: в Кремле опасаются протестов против пенсионной реформы

В обзоре российских газет за 18 июня:

"Ведомости", РБК: возможность для торга

По данным газеты "Ведомости", управление администрации президента по внутренней политике начало собирать и анализировать поступающую из регионов информацию о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста: власти обеспокоены возможными протестами и думают о способах минимизации негативной реакции населения.

Политолог Николай Миронов отмечает, что во Франции при попытке провести такую же реформу были очень масштабные протесты. "У нас большого масштаба нет - народ боится протестовать. Поэтому протест, скорее всего, будет кухонным, но и кухонный протест в России опасен - именно он в 80-е привел в итоге к демонтажу всей системы", - отмечает политолог.

По словам одного из собеседников "Ведомостей" в правительстве, в зависимости от остроты реакции людей власти могут пойти на смягчение параметров реформы: возможно снижение предельной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода. Это стандартный ход, пишет газета: внести в Госдуму наиболее жесткий вариант, а затем немного смягчить его, чтобы успокоить общественность.

Собеседник "Ведомостей", близкий к администрации президента, говорит, что в сентябре Владимир Путин может внести поправки в законопроект правительства о повышении пенсионного возраста, поскольку второе чтение пройдет осенью. Сам закон также примут уже в новой сессии, говорит источник.

"Сейчас администрация президента и правительство будут анализировать, как воспримут законопроект. Если будет резко негативная реакция, то его смягчат. Если ее не будет, тогда оставят ту версию, которую внесет правительство", - пояснил он.

Впрочем, опасения администрации хоть и понятны, пишут "Ведомости", но сейчас ждать протестов не стоит: нынешних пенсионеров реформа уже не волнует, а будущие о пенсии еще не думают. Но реформа будет способствовать накоплению недовольства в обществе в будущем.

Схожее мнение руководителя аналитического департамента Центра политических технологий Татьяны Становой о возможности смягчения пенсионной реформы приводит и газета РБК. "Думаю, что правительство изначально внесло наиболее жесткий вариант, была заложена определенная возможность для торга. Не исключала бы вмешательства в ситуацию президента, который таким добрым жестом заставит правительство пойти на социально значимые уступки. Тем самым Путин сохранит лицо, принимая не самое популярное решение", - отмечает Становая.

"Коммерсант": перезревший вопрос

Газета "Коммерсант" пишет о возможной встрече президентов России и США. Со ссылкой на американскую Washington Post, а также на многочисленные утечки из дипломатических источников "Коммерсант" сообщает, что встреча может состояться уже в июле и будет приурочена к поездке Дональда Трампа на саммит НАТО в Брюссель.

Впрочем, несмотря на высокую вероятность июльского саммита, источники газеты не исключают его срыва: в Белом доме есть немало противников встречи, настаивающих, что для Дональда Трампа она будет иметь смысл только в случае прорывной договоренности хотя бы по одной из ключевых проблем российско-американской повестки

Но вероятность встречи двух президентов в июле подтверждают и в Москве, впрочем высказываясь весьма осторожно и избегая деталей, отмечает издание.

Между тем, сопоставив графики Дональда Трампа и Владимира Путина, "Коммерсант" пишет, что оптимальным "окном возможностей" для российско-американской встречи в верхах могут стать даты 13-14 июля.

Для Дональда Трампа более логично проводить такую встречу не до саммита НАТО, намеченного на 11-12 июля в Брюсселе, а сразу после него - в этом случае российско-американский саммит станет "хитом" европейского турне президента США, считает издание и добавляет, что оптимальным вариантом для места встречи выглядит австрийская Вена.

"С дипломатической точки зрения, если российско-американский саммит будет привязан к европейскому турне Дональда Трампа, то наиболее приемлемым для обеих сторон местом в самом деле может стать Вена, - прокомментировал "Коммерсанту" зампред совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. - Если же говорить о времени встречи, то для Дональда Трампа реальнее проводить ее уже после саммита НАТО, когда будут известны его итоги".

"Вопрос о российско-американской встрече в верхах давно назрел и даже перезрел. Отсутствие переговоров на высшем уровне по Сирии, взаимодействия в военной сфере и по другим ключевым проблемам безопасности становится просто опасным. В этом смысле саммит Дональда Трампа и Владимира Путина, если он состоится, создаст новый, более благоприятный климат в отношениях Москвы и Вашингтона. В то же время ни у кого не должно быть завышенных ожиданий, учитывая, что нынешняя администрация в Белом доме до последнего времени выглядела неприспособленной для долгоиграющих договоренностей", - считает Бакланов.

"Ведомости": Ставки сделаны?

С 2020 года, пишет газета "Ведомости", может быть введена пошлина за любую интернет-покупку за рубежом, но она, по сравнению с существующей, будет снижена. С таким предложением выступила Федеральная таможенная служба, обосновав идею тем, что бюджету это добавит 25 миллиардов рублей, а российскую интернет-торговлю сделает конкурентоспособнее.

"Ведомости" пишут, что на трансграничную торговлю в 2017 году пришлось 36% интернет-покупок: больше всего россияне покупали в Китае - 53%, ЕС - 22% и США - 12%. При этом газета отмечает, что китайскими товарами российские потребители пользуются не из любви к китайским магазинам, а из желания экономить.

Сейчас в России пошлинами не облагаются посылки, общая стоимость которых за месяц - максимум 1000 евро, а вес - 31 килограмм. Сверх суммы пошлина - 30%, но не менее 4 евро за 1 кг.

Согласно же предложению таможенников, теперь все товары из интернет-магазинов для личного пользования должны продаваться как коммерческие товары, но таможенный платеж должен быть снижен с 30 до 20% и введена комбинированная ставка, например не менее 1 евро за 1 кг, а также сбор в 20% на коммерческие товары дешевле 200 евро.

Представитель AliExpress и Tmall в России, на мнение которого ссылается газета, считает, что снижение порога может сократить трансграничные заказы населения и негативно сказаться на работе национальных почтовых и курьерских служб, а также вызвать рост контрафакта через страны Таможенного союза.

Пока нет эффективного решения, чтобы учесть, сколько посылок получил один покупатель за месяц, снижение порога без изменения технологии взимания пошлин почти заблокирует таможенное оформление, предупреждает представитель "Почты России": вместе с ФТС уже разработана, но не протестирована технология взимания пошлины в момент покупки.

Снижать порог до 200 евро нужно не раньше 2021 года, настаивает представитель "Почты России", надо также установить ограничение в 200 евро в отношении одного почтового отправления без учета стоимости товаров, изменения должны вводиться одновременно во всех странах союза.

Впрочем, главный экономист БКС Бладимир Тихомиров считает, что вклад интернет-торговли в розницу незначителен и к серьезным последствиям для экономики введение пошлин не приведет. Однако оно негативно отразится на потребителях, которые на таких покупках экономят.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си