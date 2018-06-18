Почему мы так любим пластик? Восемь причин

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пластик уже давно широко используется в одежде

Что сделало пластиковые материалы такими популярными, что сейчас они заполонили весь мир и вызывают серьезные экологические проблемы?

Журналист и ученый профессор Марк Медовник исследует наши сложные отношения с пластиком и его значение в нашей жизни.

1. Первый пластик был заменителем слоновой кости

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уже давно бильярдные шары изготовливаются из целлулоида, а не из слоновой кости

Это может показаться удивительным, но первый появившийся в продаже искусственный материал был получен из хлопка.

В 1863 году изготовители бильярдных шаров столкнулись с дефицитом натуральной слоновой кости, а один американский фабрикант предложил приз в размере 10 тыс. долларов изобретателю, который предложил бы замену слоновьим бивням.

Такой человек нашелся - любитель-изобретатель Джон Уэсли Хайатт стал экспериментировать с хлопковым волокном и азотной кислотой.

Именно он получил первые образцы нитроцеллюлозы, которую он сам называл целлулоидом, материала грязно-белого цвета, отличавшегося упругостью и гибкостью и легко поддававшегося обработке.

К сожалению, первые целлулоидные бильярдные шары оказались взрывоопасными при столкновении, и играть ими следовало крайне осторожно.

Тем не менее, целлулоид имел коммерческий успех и стал применяться при изготовлении тысяч изделий, в том числе в производстве кинопленки.

2. Без него не было бы кино

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Англичанка Рози Ньюман стала одним из первых кинорежиссеров, которые начали работать с кинопленкой из целлюлозы

На самом деле первые кинофильмы были изготовлены из бумаги. Но вскоре ее полностью вытеснил целлулоид, который был более прочным и гибким материалом.

Этот крайне горючий материал легко превращался в длинные ленты и пропитывался химическим раствором, который заставлял его по-разному реагировать на свет. Благодаря своевременному появлению на сцене целлулоида зарождавшаяся киноотрасль в Голливуде смогла наладить систему проката и распределения своей продукции.

3. Бакелит - универсальный пластик

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первые телефонные аппараты из бакелита были черного цвета, но потом всё изменилось

В 1907 году появился бакелит - термопластический материал, получаемый в результате синтеза фенолформальдегидной смолы.

Первоначально он отличался хрупкостью и черно-коричневой окраской, но постепенно его научились обрабатывать.

Лучше всего он подходил для изготовления всевозможных деталей электроаппаратуры, где требовались его хорошие изоляционные качества. Поэтому очень скоро из него стали производить выключатели, телефонные аппараты, розетки и прочее.

Бакелит проложил дорогу другим синтетическим материалам, которые появились в XX веке.

4. Пластик помог выиграть Вторую мировую войну

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из нейлона сначала шили военные парашюты, а затем стали изготовлять дамские чулки

В 1930-40-х годах нефтехимики смогли получить целый ряд новых синтетических материалов, в том числе полиэтилен.

Именно полиэтилен сыграл важнейшую роль в исходе Второй мировой войны - он применялся для изоляции антенных кабелей радаров, которые использовались авиацией союзников при защите конвоев с грузами, пересекавшими Атлантику.

"Благодаря этим радарам наши летчики получили преимущество, и некоторые считают, что это внесло весомый вклад в исход войны", - говорит Сюзан Ламберт, куратор Музея пластмасс в Борнмуте.

Новым материалам сразу же нашлось применение в военной промышленности. Из нейлона стали сначала изготавливать парашюты, затем дамские чулки, из акрила делали остекление кабин пилотов бомбардировщиков, а пластиковые каски постепенно вытеснили металлические.

Всё это привело к бурному росту нефтехимической промышленности.

5. Музыка пошла в массы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Виниловые диски произвели революцию в звукозаписывающей промышленности

До середины XIX века люди не умели записывать звуковые колебания и могли слушать только живое исполнение музыки музыкантами.

Затем Томас Эдисон изобрел свой первый фонограф, в котором для записи и воспроизведения звука использовались восковые цилиндры. Они оказались недолговечными и вскоре их заменили целлулоидными, которые были куда более устойчивыми к механическим воздействиям.

В дальнейшем появился винил, из которого научились делать сначала долгоиграющие диски, а затем кассетную пленку и компакт-диски. Благодаря этому стала возможной музыкальная революция, которая сделала музыку доступной широким народным массам.

6. Революция в гигиене

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пластик в медицине спас миллионы человеческих жизней

Новые пластические материалы, в состав молекул которых вводились стерилизующие вещества типа хлора, позволили совершить революцию в больничной гигиене - на смену стеклянным бутылкам и резиновым трубкам, которые легко трескались и с трудом поддавались стерилизации, пришли тысячи пластиковых материалов. Из них стали производить бинты, пластыри, упаковки лекарств и прочее.

Кроме того, появились одноразовые пластиковые шприцы, которые с успехом применяются в хирургической практике по сей день.

7. Одноразовые стаканы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Одноразовая посуда уже давно вошла в быт

После окончания Второй мировой войны нефтехимическая отрасль бурно росла. В ее распоряжении было множество новых материалов, созданных для нужд войны, а фабрики часто простаивали.

Это привело к резкому удешевлению пластмасс при условии массового производства. В начале 1960-х годов стали появляться первые пластиковые изделия одноразового употребления - стаканы, посуда, ложки и вилки. Их не надо было мыть, и они быстро стали незаменимыми в быту.

Так родилась культура пользования недолговечными вещами, которые легче заменить, чем отремонтировать.

8. Сокращение объемов пищевых отходов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пластиковая пленочная упаковка препятствует быстрой порче пищевых продуктов

В странах ЕС ежегодно выбрасывается на свалку более 88 миллионов тонн пищевых продуктов - это один из основных источников выбросов парниковых газов в атмосферу.

Появление пластиковой упаковки привело к резкому сокращению пищевых отходов.

"Пластиковая упаковка позволяет производителям пищевой продукции продлить срок ее хранения и облегчить ее доставку потребителю", - говорит профессор Фил Пернелл.

Так что пошло не так?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мир тонет в океане пластиковых отходов - как эта деревня на Филиппинах

Изобилие дешевых синтетических материалов, долговечных и прочных, привело к тому, что мир столкнулся с опасностью утонуть в пластиковом мусоре, попадающем в окружающую среду, особенно в океаны.

Перед человечеством встала во весь рост новая глобальная проблема - как изменить наше отношение к пластику, ограничить его использование и научиться безопасно перерабатывать его и утилизировать.