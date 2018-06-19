Исландия - самая радушная к мигрантам страна. Как им там живется?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Впервые в истории Исландия принимает участие в Чемпионате мира по футболу, и страну охватила волна патриотизма

"Вся Исландия помешалась на футболе", - говорит Артуро Сантони, аргентинец, который переехал в эту страну восемь лет назад. Мы его нашли, когда он вместе с местными смотрел дебют Исландии на Чемпионате мира по футболу. И этот первый матч был против сборной Аргентины.

"Люди здесь чрезвычайно гордятся, что они играют против нас - мы же все же одна из "ведущих" команд, но никто мне не сказал плохого слова. Люди здесь никогда ничего плохого не говорят иностранцам", - говорит он.

Артуро можно понять - согласно опросам Gallup, проведенным в 2016-2017 годах, Исландия оказалась наиболее гостеприимной среди 139 принявших участие в исследовании стран для переезжающих туда иностранцев.

Правообладатель иллюстрации Getty/ CSM Image caption Число иностранных туристов, приезжающих в Исландию, резко возросло

Правообладатель иллюстрации Christian Science Monitor Image caption Иностранцы преизжают посмотреть на диковинки местной природы

Еще не так давно расположенная в северной части Атлантического океана Исландия была достаточно изолированной от остального мира страной. Всего здесь живет около 350 тысяч человек, и до недавнего времени страна была знаменита лишь своими лунными пейзажами и хорошей системой социальной защиты.

Но сейчас, по данным статистического управления Исландии, около 11% населения - иммигранты.

Другими словами, иммигрантов стране насчитывается около 36 тысяч. Все они могли бы комфортно разместиться на трибунах стадиона "Спартака" в Москве, где играли Исландия и Аргентина, и там бы еще осталось довольно много места.

Всего 20 лет назад иммигранты составляли лишь 2% населения Исландии. За это время их число выросло на 430%.

Согласно опросу, проведенному Университетом Исландии, 60% населения считают, что иммигранты приносят пользу стране, а 22% полагают, что иммигранты не оказывают заметного влияния на местное общество.

Новый тренд

"В прошлом году в Исландию переехало больше людей чем когда бы то ни было", - гласил заголовок в Iceland Review в мае этого года.

Среди новоприбывших - перуанец Фернандо Басан. Он работает рентгенологом в главной больнице Рейкьявика.

"Мне понравилась идея приехать в страну, которая считается одной из самых эгалитарных в мире и со стороны выглядит просто идиллически", - говорит 36-летний Фернандо Басан. Он захотел лично убедиться, так ли это на самом деле.

Приток в мигрантов в Исландию особенно вырос после 2012 года, когда в местной экономике начался бум.

"За последние полвека экономика Исландии значительно выросла, в результате чего страна, бывшая одной из самых бедных в Европе, стала одной из самых богатых", - говорится в докладе местного Института по миграционной политике. - Это было достигнуто благодаря рыночным реформам и государственной политике".

В результате сейчас в стране ощущается острая нехватка рабочей силы.

Федерация местных компаний Business Iceland считает, что если ВВП страны будет и дальше расти на 2,5 - 3% в год, стране будет необходимы дополнительные 3000 пар рабочих рук.

Правообладатель иллюстрации Andalu Image caption За последние 10 лет центр Рейкьявика радикально изменился. Теперь здесь слышна речь на всевозможных языках

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рейкьявик еще недавно был тихим, сонным городом

Если ВВП будет расти еще быстрее, то нехватка рабочих рук будет ощущаться еще острее. Учитывая, что уровень безработицы в стране составляет всего 2,2%, пополнить рабочий рынок можно лишь благодаря иммиграции.

"Большинство приезжающих сюда - экономические мигранты", - говорит Эрик Льюэнт, испанец, переехавший в Исландию из-за экономического кризиса на родине и с тех пор написавший две книги по истории Исландии.

"Эта страна предлагает стабильность, а также возможность копить деньги и отправлять их родным", - говорит он.

Image caption Фернандо Басан из Перу приехал в Рейкьявик работать радиологом. Футбол и сальса помогли ему интегрироваться

Основной поставщик иммигрантов в Исландию - Польша. Поляки составляют 38,3% всех мигрантов в стране, что в 20 раз больше, чем два десятилетия назад. За ними идут литовцы (5,2%) и филиппинцы (4,5%).

"Когда мы сюда приехали, то на поиски рыботы ушло всего несколько дней, но это была Исландия до кризиса", - говорит 36-летний Томаш Храпек, который приехал сюда 11 лет назад. Сейчас, среди прочего, он руководит проектом по интеграции поляков в исландское общество Project:Polska.

Экономический кризис начался в 2008 году, когда обанкротились три основных банка Исландии, что привело к серьезным экономическим проблемам и как результат - падению уровня иммиграции.

Но к 2011 году кризис миновал, и экономика начала быстро расти.

Правообладатель иллюстрации Project Polska Image caption Выходцы из Польши наиболее многочисленная группа мигрантов в Исландии.

В Исландию вернулись иммигранты, а также иностранные туристы.

Между 2010 и 2017 годами число туристов, приезжающих в Исландию, увеличилось в три раза, а это, в свою очередь, привлекает мигрантов.

"Посмотрите сами: в Рейкьявике строится один отель за другим, весь город полностью изменился", - говорит Сюзет Террасас, которая работает тургидом и переводчиком с испанского на исландский.

"И это хорошо, это приносит культурное многообразие в это еще недавно замкнутое общество, хотя не все местные жители довольны этим туристическим бумом", - говорит она.

Image caption Сюзет Террасас работет туристическим гидом и переводчиком

Дети, дети

Для многих иммигрантов переезд в Исландию связан не только с работой. Большинство говорят, что это замечательная страна, если у вас есть дети.

" Я как мать чувствую, что обо мне здесь заботятся", - говорит 35-летняя Изабела Собчак, воспитывающая трехлетнюю дочь.

"Детям здесь много чем заняться, и, если вы мать-одиночка, то правительство вам помогает, а школы просто замечательные", - говорит она.

Начальное образование в Исландии и в самом деле одно из лучших в мире: Исландия оказалась на третьем месте в списке грамотности, составленном Университетом Центрального Коннектикута, отставая лишь от Финляндии и Норвегии.

Image caption Томаш и Изабела решили растить свою дочь Нелию Еву в Исландии

"Страна также очень безопасная, а это важно, если у вас дети", - говорит 29-летняя Азахара Бехарно из Испании.

Исландии уже много лет занимает первую строчку в списке самых миролюбивых стран, который составляют эксперты Института мира и изучения конфликтов при Сиднейском университете.

Убийства в Исландии - дело почти неслыханное, а число краж и ограблений в 2017 году было самым низким с 1999 года, пишет Iceland Magazine.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Иностранцы часто начинают работать на рыбозаводах

Ég skil ekki (Я не понимаю)

Но, как говорят сами мигранты, интеграция - дело нелегкое.

Для интеграции чрезвычайно важно говорить по-исландски, а выучить этот язык не так просто.

"Исландцы боятся потерять свою культуру, потому, что на их языке мало кто разговаривает в мире, а вся местная культура основана на языке", - говорит Томаш Храпек.

"Можно буквально почувствовать, что люди иногда просто впадают в панику, когда слышат, что кто-то рядом говорит на другом языке", - добавляет он.

Правообладатель иллюстрации Spencer Platt Image caption Выучить исландский язык нелегко

"Их язык такой сложный! Я ходила на занятия, но его почти невозможно выучить!" - говорит Херианти Новита Сейлер из Индонезии, которая переехала в Исландию 18 лет назад, выйдя замуж за исландца.

Исландский язык славится тем, что его очень сложно выучить, грамматика языка запутанная, произношение не самое легкое, а кроме того, в исландском алфавите 10 чисто исландских букв.

"Поддержать разговор очень, очень сложно после того, как вы выучиваете азы исландского. Но если вы не говорите по-исландски, то о многих видах деятельности можно даже и не мечтать", - говорит Виола Уяздовска, польская художница, живущая в Рейкьявике.

Image caption Виола Уяздовска, рейкьвикская художница

Многие мигранты жалуются, что могут найти лишь тяжелую и низкооплачиваемую работу, например на рыбозаводах.

Но даже те, кто находят работу по специальности, интегрируются с трудом.

"Это очень замкнутое общество, и проникнуть в него нелегко", - говорит Мачек Хмилевски, американец польского происхождения, покинувший Америку после того, как президентом был избран Дональд Трамп.

Правообладатель иллюстрации Christian Science Monitor Image caption Исландские школы считаются одними из лучших в мире

"Даже если я выучу все нюансы местной культуры, я так и не попаду в "Книгу исландцев", - шутит он.

В "Книге исландцев" содержатся генеалогические данные о 95% населения, и многие считают, что наличие их имени в этой книге означает, что они истинные исландцы.

"Исландцы - не расисты, но они очень закрытые люди, с трудом вступающие в разговор, что затрудняет жизнь для новоприбывших", - говорит Сюзетт Террасас.

"Власти не прилагают достаточно усилий для нашей интеграции, - жалуется Фернандо Басан. - В стране, где начался иммиграционный бум, это лишь приведет к возникновению иммигрантских гетто".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Исландцы понемногу привыкают, что в стране теперь живут и другие люди

Времена меняются

Правительство страны заметило наплыв мигрантов и стало постепенно менять свою политику.

С 2010 года в Рейкьявике существует Мультикультурный совет, состоящий из шести демократически избранных членов иностранного происхождения, которые консультируют городские власти по вопросам, касающимся иммигрантов.

"Мы - как бы мост между мигрантами и властями", - говорит член совета, кубинка Тамила Гамес.

Иммигрантов в Исландии чаще всего волнуют такие вопросы как сложности в поиске жилья, высокая стоимость жизни и проблемы с интеграцией.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Найти жилье по карману в Рейкьявике не так просто

"Власти осознают, что они должны сами меняться и подстраиваться под новую ситуацию в стране, где еще недавно не было меньшинств", - продолжает Тамила Гамес.

Согласно прогнозам, к 2040 году каждый пятый житель страны будет иммигрантом.

"Самая ли дружелюбная эта страна? Я не знаю, но нам здесь хорошо", - говорит Новита Сейлер.

Гамес и другие согласны с ней. "У нас здесь большие возможности. А что еще нужно, чтобы мы чувствовали себя в Исландии как дома?"