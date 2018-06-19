Исландия - самая радушная к мигрантам страна. Как им там живется?
"Вся Исландия помешалась на футболе", - говорит Артуро Сантони, аргентинец, который переехал в эту страну восемь лет назад. Мы его нашли, когда он вместе с местными смотрел дебют Исландии на Чемпионате мира по футболу. И этот первый матч был против сборной Аргентины.
"Люди здесь чрезвычайно гордятся, что они играют против нас - мы же все же одна из "ведущих" команд, но никто мне не сказал плохого слова. Люди здесь никогда ничего плохого не говорят иностранцам", - говорит он.
Артуро можно понять - согласно опросам Gallup, проведенным в 2016-2017 годах, Исландия оказалась наиболее гостеприимной среди 139 принявших участие в исследовании стран для переезжающих туда иностранцев.
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Еще не так давно расположенная в северной части Атлантического океана Исландия была достаточно изолированной от остального мира страной. Всего здесь живет около 350 тысяч человек, и до недавнего времени страна была знаменита лишь своими лунными пейзажами и хорошей системой социальной защиты.
Но сейчас, по данным статистического управления Исландии, около 11% населения - иммигранты.
Другими словами, иммигрантов стране насчитывается около 36 тысяч. Все они могли бы комфортно разместиться на трибунах стадиона "Спартака" в Москве, где играли Исландия и Аргентина, и там бы еще осталось довольно много места.
Всего 20 лет назад иммигранты составляли лишь 2% населения Исландии. За это время их число выросло на 430%.
Согласно опросу, проведенному Университетом Исландии, 60% населения считают, что иммигранты приносят пользу стране, а 22% полагают, что иммигранты не оказывают заметного влияния на местное общество.
Новый тренд
"В прошлом году в Исландию переехало больше людей чем когда бы то ни было", - гласил заголовок в Iceland Review в мае этого года.
Среди новоприбывших - перуанец Фернандо Басан. Он работает рентгенологом в главной больнице Рейкьявика.
"Мне понравилась идея приехать в страну, которая считается одной из самых эгалитарных в мире и со стороны выглядит просто идиллически", - говорит 36-летний Фернандо Басан. Он захотел лично убедиться, так ли это на самом деле.
Приток в мигрантов в Исландию особенно вырос после 2012 года, когда в местной экономике начался бум.
"За последние полвека экономика Исландии значительно выросла, в результате чего страна, бывшая одной из самых бедных в Европе, стала одной из самых богатых", - говорится в докладе местного Института по миграционной политике. - Это было достигнуто благодаря рыночным реформам и государственной политике".
В результате сейчас в стране ощущается острая нехватка рабочей силы.
Федерация местных компаний Business Iceland считает, что если ВВП страны будет и дальше расти на 2,5 - 3% в год, стране будет необходимы дополнительные 3000 пар рабочих рук.
Если ВВП будет расти еще быстрее, то нехватка рабочих рук будет ощущаться еще острее. Учитывая, что уровень безработицы в стране составляет всего 2,2%, пополнить рабочий рынок можно лишь благодаря иммиграции.
"Большинство приезжающих сюда - экономические мигранты", - говорит Эрик Льюэнт, испанец, переехавший в Исландию из-за экономического кризиса на родине и с тех пор написавший две книги по истории Исландии.
"Эта страна предлагает стабильность, а также возможность копить деньги и отправлять их родным", - говорит он.
Основной поставщик иммигрантов в Исландию - Польша. Поляки составляют 38,3% всех мигрантов в стране, что в 20 раз больше, чем два десятилетия назад. За ними идут литовцы (5,2%) и филиппинцы (4,5%).
"Когда мы сюда приехали, то на поиски рыботы ушло всего несколько дней, но это была Исландия до кризиса", - говорит 36-летний Томаш Храпек, который приехал сюда 11 лет назад. Сейчас, среди прочего, он руководит проектом по интеграции поляков в исландское общество Project:Polska.
Экономический кризис начался в 2008 году, когда обанкротились три основных банка Исландии, что привело к серьезным экономическим проблемам и как результат - падению уровня иммиграции.
Но к 2011 году кризис миновал, и экономика начала быстро расти.
В Исландию вернулись иммигранты, а также иностранные туристы.
Между 2010 и 2017 годами число туристов, приезжающих в Исландию, увеличилось в три раза, а это, в свою очередь, привлекает мигрантов.
"Посмотрите сами: в Рейкьявике строится один отель за другим, весь город полностью изменился", - говорит Сюзет Террасас, которая работает тургидом и переводчиком с испанского на исландский.
"И это хорошо, это приносит культурное многообразие в это еще недавно замкнутое общество, хотя не все местные жители довольны этим туристическим бумом", - говорит она.
Дети, дети
Для многих иммигрантов переезд в Исландию связан не только с работой. Большинство говорят, что это замечательная страна, если у вас есть дети.
" Я как мать чувствую, что обо мне здесь заботятся", - говорит 35-летняя Изабела Собчак, воспитывающая трехлетнюю дочь.
"Детям здесь много чем заняться, и, если вы мать-одиночка, то правительство вам помогает, а школы просто замечательные", - говорит она.
Начальное образование в Исландии и в самом деле одно из лучших в мире: Исландия оказалась на третьем месте в списке грамотности, составленном Университетом Центрального Коннектикута, отставая лишь от Финляндии и Норвегии.
"Страна также очень безопасная, а это важно, если у вас дети", - говорит 29-летняя Азахара Бехарно из Испании.
Исландии уже много лет занимает первую строчку в списке самых миролюбивых стран, который составляют эксперты Института мира и изучения конфликтов при Сиднейском университете.
Убийства в Исландии - дело почти неслыханное, а число краж и ограблений в 2017 году было самым низким с 1999 года, пишет Iceland Magazine.
Ég skil ekki (Я не понимаю)
Но, как говорят сами мигранты, интеграция - дело нелегкое.
Для интеграции чрезвычайно важно говорить по-исландски, а выучить этот язык не так просто.
"Исландцы боятся потерять свою культуру, потому, что на их языке мало кто разговаривает в мире, а вся местная культура основана на языке", - говорит Томаш Храпек.
"Можно буквально почувствовать, что люди иногда просто впадают в панику, когда слышат, что кто-то рядом говорит на другом языке", - добавляет он.
"Их язык такой сложный! Я ходила на занятия, но его почти невозможно выучить!" - говорит Херианти Новита Сейлер из Индонезии, которая переехала в Исландию 18 лет назад, выйдя замуж за исландца.
Исландский язык славится тем, что его очень сложно выучить, грамматика языка запутанная, произношение не самое легкое, а кроме того, в исландском алфавите 10 чисто исландских букв.
"Поддержать разговор очень, очень сложно после того, как вы выучиваете азы исландского. Но если вы не говорите по-исландски, то о многих видах деятельности можно даже и не мечтать", - говорит Виола Уяздовска, польская художница, живущая в Рейкьявике.
Многие мигранты жалуются, что могут найти лишь тяжелую и низкооплачиваемую работу, например на рыбозаводах.
Но даже те, кто находят работу по специальности, интегрируются с трудом.
"Это очень замкнутое общество, и проникнуть в него нелегко", - говорит Мачек Хмилевски, американец польского происхождения, покинувший Америку после того, как президентом был избран Дональд Трамп.
"Даже если я выучу все нюансы местной культуры, я так и не попаду в "Книгу исландцев", - шутит он.
В "Книге исландцев" содержатся генеалогические данные о 95% населения, и многие считают, что наличие их имени в этой книге означает, что они истинные исландцы.
"Исландцы - не расисты, но они очень закрытые люди, с трудом вступающие в разговор, что затрудняет жизнь для новоприбывших", - говорит Сюзетт Террасас.
"Власти не прилагают достаточно усилий для нашей интеграции, - жалуется Фернандо Басан. - В стране, где начался иммиграционный бум, это лишь приведет к возникновению иммигрантских гетто".
Времена меняются
Правительство страны заметило наплыв мигрантов и стало постепенно менять свою политику.
С 2010 года в Рейкьявике существует Мультикультурный совет, состоящий из шести демократически избранных членов иностранного происхождения, которые консультируют городские власти по вопросам, касающимся иммигрантов.
"Мы - как бы мост между мигрантами и властями", - говорит член совета, кубинка Тамила Гамес.
Иммигрантов в Исландии чаще всего волнуют такие вопросы как сложности в поиске жилья, высокая стоимость жизни и проблемы с интеграцией.
"Власти осознают, что они должны сами меняться и подстраиваться под новую ситуацию в стране, где еще недавно не было меньшинств", - продолжает Тамила Гамес.
Согласно прогнозам, к 2040 году каждый пятый житель страны будет иммигрантом.
"Самая ли дружелюбная эта страна? Я не знаю, но нам здесь хорошо", - говорит Новита Сейлер.
Гамес и другие согласны с ней. "У нас здесь большие возможности. А что еще нужно, чтобы мы чувствовали себя в Исландии как дома?"