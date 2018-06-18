Куда обратиться противникам пенсионной реформы? Кажется, никуда

Image caption За считанные дни петицию на Change.org подписали более полутора миллиона человек

Российские власти обещают обсудить повышение пенсионного возраста с избирателями, но из-за нового состава правительства и чемпионата мира по футболу у граждан почти не осталось легальных способов выразить несогласие с уже принятым решением.

Законопроект о повышении пенсионного возраста начнут рассматривать в кратчайшие сроки - первое чтение пройдет уже 19 июля. В том варианте, в котором реформу предложило правительство, возраст выхода на пенсию повысится на восемь лет для женщин и на пять лет для мужчин.

Власти готовятся вести разъяснительную работу: региональные руководители обещают обсудить реформу с профсоюзами, лидерами общественного мнения и общественными организациями, рассказали Би-би-си главы Архангельской, Владимирской и Калужской областей. "Единая Россия" собирается проводить общественные дискуссии в регионах, говорил секретарь президиума генсовета партии Андрей Турчак.

А могут ли граждане сделать что-то, если они вообще не согласны с реформой?

Создать инициативу на РОИ? Нет

Теоретически в России существует механизм прямой демократии: система "Российская общественная инициатива" (РОИ), созданная указом Владимира Путина в 2013 году. Это было исполнением одного из предвыборных обещаний президента - направлять на рассмотрение Госдумы гражданские инициативы, набравшие за год 100 тысяч подписей. По закону власти обязаны рассматривать такие инициативы.

Сейчас на РОИ есть петиция против повышения пенсионного возраста, созданная общероссийским объединением профсоюзов "Конфедерация труда России". Необходимые 100 тысяч подписей она набрала довольно быстро.

Но кто будет заниматься этой петицией и рассмотрят ли ее в итоге власти, неясно. Раньше этим занималась правительственная комиссия по координации деятельности "открытого правительства", которую возглавлял министр Михаил Абызов. При формировании нового правительства в 2018 году эта комиссия была расформирована, а Абызов перестал быть министром. Новый ответственный еще не назначен, говорят три источника Би-би-си в аппарате правительства: механизм работы с петициями пока неясен, так как "открытого правительства" уже нет. "Честно, не знаю", - ответил на вопрос Би-би-си о том, что теперь будет с петицией, высокопоставленный сотрудник аппарата правительства.

Бывший министр по делам "открытого правительства" Абызов в беседе с Би-би-си предположил, что правительство вскоре сформирует новую рабочую группу для рассмотрения петиций. Но кто будет курировать эту работу, он не знает.

По закону петиция на РОИ должна быть рассмотрена в течение двух месяцев с того момента, как было собрано 100 тысяч подписей.

Правда, до сих пор ни одна резонансная инициатива с сайта РОИ до парламента так и не дошла. Автором многих из них был Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального - все они были отклонены на этапе рассмотрения рабочей группы в правительстве. Единственная инициатива, ставшая законом, касалась ограничения вырубки деревьев вокруг городов.

Би-би-си ожидает официального ответа пресс-службы правительства.

Подписать петицию на Change.org? Нет

Неделю назад "Конфедерация труда России" создала петицию против повышения пенсионного возраста на сайте международной онлайн-платформы для размещения петиций Change.org. За шесть дней она набрала миллион подписей, на момент выхода статьи было собрано более 1,6 млн подписей.

"При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин. Реализация предложения о повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии", - говорится в петиции.

Обращение адресовано президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву и спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко. После того, как оно наберет установленное автором количество подписей (3 миллиона), письма с ним будут направлены адресатам.

В понедельник журналисты спросили пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, известно ли президенту о петиции. В ответ он заявил, что пока "преждевременно обращаться к президенту" с вопросами о пенсионной реформе. По его словам, ни Путин, ни его администрация не участвуют в обсуждении реформы, поскольку пока у нее нет "окончательных очертаний".

Закон не обязывает российские власти реагировать на петиции на сайте Change.org или на других ресурсах. Чаще всего они и не реагируют. Впрочем, авторы некоторых петиций считают их успешными. Так, например, авторы петиции против запрета ввоза лекарств из-за рубежа (261 996 подписей) заявили о своей победе, после того как в законопроект ко второму чтению были внесены соответствующие поправки.

Провести митинг? Нет

Донести свою позицию противники реформы не могут и на улице. На время чемпионата мира по футболу, с 25 мая по 25 июля, по указу Путина в городах, где будут проходить матчи, митинги и акции, не связанные с чемпионатом, смогут проводиться только в тех местах и в то время, которые будут определены местными властями по согласованию с ФСБ.

Однако "Конфедерация труда России" намерена провести шествие и митинг 18 июля в Москве, сказал Би-би-си председатель организации, член президентского совета по правам человека Борис Кравченко.

"Чемпионат закончится 15 июля, а рассмотрение законопроекта назначено на 19 июля. И мы считаем, что в этот период граждане должны выразить свое отношение к законопроекту. Мы не будем призывать людей выходить на несанкционированные акции, но мы рассчитываем, что власти Москвы и других городов, где проходит чемпионат, согласуют нам акции. Уже очевидно, что противников пенсионной реформы десятки тысяч, было бы неправильно не давать им выказать свое недовольство", - говорит Кравченко.

По его словам, противники пенсионной реформы могут объединиться в широкую коалицию. "Мы получаем обращения от парламентских и непарламентских партий и общественных организаций, социальных движений. Есть понимание, что КПРФ, "Справедливая Россия", Партия пенсионеров, "Яблоко" и ряд левых организаций так или иначе готовы участвовать в кампании. Мы будем очень рады, если коалиция будет широкой. Мы никому не будем отказывать, кроме крайних радикалов и националистов", - объясняет Кравченко.

Партия "Яблоко" тем временем объявила, что будет проводить одиночные пикеты у входа в Госдуму. Это единственный способ протеста, не запрещенный законом.

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Говорить с единороссами? Да

Чиновники пока готовятся проводить общественные дискуссии с населением для того, чтобы снизить негативную реакцию на повышение пенсионного возраста.

На прошлой неделе в администрации президента прошел семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, где обсуждались возможные социальные протесты из-за реформы. Основные положения пенсионной реформы разъясняла чиновникам вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова, писали "Коммерсант" и "Ведомости".

Конкретного плана, как доказывать людям необходимость повышения пенсионного возраста, пока нет, рассказали Би-би-си губернаторы нескольких регионов.

"Есть площадки профсоюзов, общественных и ветеранских организаций, яркие личности, которые работают по тому или иному направлению", - сказал Би-би-си глава Архангельской области Игорь Орлов. Он подчеркнул, что законопроект еще не принят, и руководство региона ждет утверждения документа, "чтобы понять его сутевую составляющую".

"Идет нормальная работа, зачем устраивать ажиотаж? Все разумные люди, не бегают по площадям, а стараются в вопросе разобраться глубже", - добавил Орлов.

Губернатор отметил, что региональная администрация регулярно взаимодействует с управлением по внутренней политике президента, но реакцию на пенсионную реформу с Кремлем "еще не обсуждали".

"Ну конечно людям будем все объяснять. Мы всегда все объясняем. Как всегда будем. Как именно - попозже", - сказал Би-би-си губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, говоря о том, как в регионе будут разъяснять готовящуюся пенсионную реформу.

"Планы [по работе с гражданами] есть, мы готовимся", - сказала Би-би-си губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

На региональной неделе депутаты Госдумы поедут в свои регионы рассказывать о реформе людям. "Депутаты встретятся с жителями, представителями общественных организаций, общественных палат, региональными и муниципальными депутатами - форматы могут быть самыми разными. Главное - выслушают мнение людей, их опасения, предложения и на основе этого будут формироваться поправки к законопроекту", - сказала Би-би-си депутат от "Единой России" Ольга Баталина.

"Другого способа существенно повысить пенсии, сохраняя весь объём пенсионных гарантий, и устойчиво выполнять эти обязательства при существующей демографической ситуации нет. А делать это необходимо, учитывая невысокий уровень жизни большой части пенсионеров", - так в беседе с Би-би-си описала основные тезисы рассказа о неизбежности реформы Баталина.