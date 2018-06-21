Проверка фактов: что стоит за цифрами о репрессиях в Турции

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Два года назад в Турции часть военных попыталась совершить переворот, но президенту Реджепу Тайипу Эрдогану удалось удержать власть в своих руках.

С той самой попытки путча Турция находится в режиме чрезвычайного положения.

24 июня в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Если ни один кандидат в президенты не наберет более половины голосов в первом туре, 8 июля пройдет второй тур голосования.

Чрезвычайное положение (ЧП) не мешает зарегистрированным политическим партиям принимать участие в выборах. Все партии в Турции запустили свои кампании и проводят демонстрации.

Власти использовали ЧП как повод для закрытия различных независимых СМИ, а оставшееся телевещание упор в основном делает на кампании действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, рассчитывающего остаться на своем месте.

Почему же Турция по-прежнему живет в режиме чрезвычайного положения, и как это повлияло на жизни людей?

Когда случился путч?

Несколько часов в ночь с пятницы на субботу турецкие военные удерживали контроль над Анкарой и Стамбулом. Авиация путчистов нанесла несколько воздушных ударов по зданию парламента и другим правительственным учреждениям - под огонь попали и гражданские лица. Погибли не менее 260 человек, 2200 получили ранения, но к утру попытка переворота была подавлена.

Как только стало ясно, что переворот провалился, в стране был введен режим ЧП и власти приступили к одной из самых масштабных в мире чисток госслужащих.

Целью было избавиться от всех, кто предположительно мог быть связан с переворотом.

Би-би-си направила запрос в министерство юстиции Турции, но на момент публикации статьи так и не получила ответа о режиме ЧП и числе тех, кого затронули реакционные меры властей.

Цифры, представленные здесь, были получены из разных источников: как из открытых правительственных ресурсов, так и из данных негосударственных организаций.

С июля 2016 года более 107 тысяч работников госсектора были уволены по постановлению о чрезвычайном положении. Десятки тысяч других турецких граждан были временно отстранены от работы, но большинство из них впоследствии, по итогам расследования, восстановили.

В частных компаниях многих также отстранили от работы, но точный масштаб этих увольнений неизвестен.

Многих уволенных (хотя и не не всех) подозревают в поддержке изгнанного из Турции бывшего имама и проповедника Фетхуллы Гюлена - в прошлом соратника Эрдогана, живущего сейчас в изгнании США. Турция обвиняет Гюлена и его последователей в организации переворота.

Гюлен причастность к перевороту отрицает. Но нет никаких сомнений, что несколько десятков тысяч его сторонников за последние годы смогли устроиться на работу во многие органы государственной власти.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Предвыборные митинги Эрдогана привлекали тысячи сторонников

Среди тех, кто был уволен по указанию властей после попытки переворота - солдаты и полицейские, судьи и прокуроры, врачи и учителя.

Посты покинули около четверти всех судей и прокуроров. Как говорится в докладе о репрессиях оппозиционной Республиканской народной партии, по меньшей мере пять тысяч профессоров и научных сотрудников и 33 тысячи учителей тоже лишились работы.

Учительница начальной школы Айнур Баркин - одна из потерявших работу в ходе репрессий. Она уверяет, что не имела ничего общего с движением Гюлена. Она принимает участие в небольших протестах репрессированных, организованные профсоюзом работников образования, и требует вернуть ей работу.

"Я работаю учителем 15 лет, - говорит она. - Мое место - в классе. Мне должны разрешить вернуться в школу. Я должна вернуть себе работу".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В ходе неудавшегося переворота погибли более 250 человек

Изначально у репрессированных не было возможности пожаловаться на свое увольнение. Однако под давлением Совета Европы, который отслеживает случаи нарушения прав человека, правительство Турции создало комиссию для рассмотрения конкретных жалоб.

В комиссию обратились более ста тысяч человек, однако ее работа - скорее административный, чем юридический процесс. В правительстве говорят, что рассмотрели 19600 заявок, 1010 человек были восстановлены в должности.

Уволенным в связи с чрезвычайным положением не объясняют, за что их лишили работы. Основания для увольнения называются только когда комиссия отказывает в апелляции.

Критики правительства Турции утверждают, что эти решения принимаются на основании косвенных улик: в каком банке человек держал деньги, какими приложениями пользовался или в какую школу ходят его дети. Организации, которые считаются "гюленистскими", связаны с сетью банков и школ по всей стране, поэтому связь с ними трактуется как возможная причастность к попытке переворота.

О своих делах все знают только те, кого арестовали и кому предъявили обвинения по конкретным статьям. Таких людей тоже немало: с июля 2016 года в турцецких изоляторах дожидаются суда более 50 тысяч человек.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Демонстранты приносят на акции фоторгафии курдского политика Селахаттина Демиртаса, который баллотируется в президенты не выходя из тюрьмы

Многие из них - предполагаемые сторонники Гюлена. Другие - курдские активисты левого толка, тоже обвиненные в поддержке терроризма в рамках более широкой кампании по борьбе с инакомыслием.

Среди таких - курдский политик Селахаттин Демиртас, который баллотируется в президенты, не выходя из тюрьмы.

В воскресенье вечером он впервые в ходе кампании появился на экранах телевизора - сюжет был снят прямо в тюрьме. Но Демиртас часто появляется на предвыборных митингах в виде картонной фигуры, которую приносят демонстранты.

Большое число правозащитников, юристов и журналистов в Турции по-прежнему находятся за решеткой.

У базирующейся в Турции организации "Платформа независимой журналистики" есть свой сайт, на котором опубликован список более 150 работников СМИ, арестованных и посаженных в тюрьму с июля 2016 года. Все они продолжают оставаться в заключении.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Нужно различать журналистов и террористов", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Лондоне

Эрдогана спросили о этих журналистах на пресс-конференции в Лондоне в ходе его визита в Великобританию. Его ответ был типично жестким.

"Нужно различать журналистов и террористов, - сказал он. - Мы что, должны называть их журналистами только потому, что у них есть удостоверения?"

Отмена чрезвычайного положения не означает автоматического освобождения кого-либо из тюрьмы. Не отменяет она и чрезвычайных указов, имеющих силу закона.

Но этот шаг устранит главную причину неопределенности в Турции, котоорая остро нуждается в иностранных инвестициях, сократившихся после попытки переворота. Инвестиции - один из наиболее важных вопросов на выборах, главной темой которых стали экономические проблемы Турции.

Оппозиционные кандидаты постоянно говорят, что если они победят, первым делом отменят чрезвычайное положение.

Президент Эрдоган ранее говорил, что чрезвычайное положение останется до тех пор, пока сохраняется значительная "террористическая угроза" со стороны последователей Гюлена или кого-либо другого.

Но в последние несколько дней перед выборами Эрдоган сменил тон и дал понять, что тоже может отменить чрезвычайное положение после победы на выборах. При этом он предупредил, что режим ЧП может быть восстановлен при необходимости.

Обещания, даваемые политиками в ходе предвыборной кампании, не всегда выполняются после того, как голосование уже прошло. Но, кажется, президент Эрдоган чувствует давление со стороны общества.