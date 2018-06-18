Почему московские таксисты не спят по 20 часов

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Наехавший на людей в субботу в центре Москвы таксист объяснил, что практически не спал два дня. Русская служба Би-би-си выясняла, сколько сна может позволить себе московский таксист, чтобы что-то заработать.

Таганский суд в понедельник арестовал на два месяца виновника аварии на Ильинке: в субботу таксист Чингиз Анарбек уулу из Кыргызстана выехал на тротуар, 7 человек пострадали, включая иностранных болельщиков.

На допросе - его видеозапись гуляет по интернету - обвиняемый рассказал, что к моменту аварии на Ильинке был за рулем 20 часов, а до этого спал всего 2-3 часа.

"Я не спал два дня. Мне пришлось зарабатывать деньги, чтобы прокормить семью. Я сам не понял, что случилось, я устал от недосыпа и перепутал педаль газа. Я полностью признаю вину и прошу прощения у пострадавших и их родственников", — сказал водитель в суде.

"Такое может быть, - таксист Куштарбек из Кыргызстана понимает своего коллегу. - У меня тоже бывало, что глаза закроешь, когда едешь… Потому что я максимум 6 часов спал. Потом работал 15, 16 часов. Там копейку зарабатываешь, а мучаешься с утра до вечера, да и вечером тоже не спишь. Бывает, и сутки работаешь".

"А кого я везти буду?"

Как правило, у водителей такси машина не своя, а в посуточной аренде - ежедневно нужно выплачивать около 2 тысяч рублей (32 доллара).

"Потом, надо заправить автомобиль, а цены на бензин в последнее время резко подскочили. Получая заказы, он отчисляет процент агрегаторам - Яндекс.такси, Uber, Gett. Платит налоги в пенсионный фонд, в налоговую службу тоже. В сутки ему приходится уплачивать около 5 тысяч рублей, - подсчитывает Александр Макаров, председатель профсоюза московских таксистов. - Вот и получается, что, чтобы что-то принести домой, ему приходится по 20 часов проводить за рулем".

Водитель Максим рассказывает, что в Москве ездил 15-16 часов каждый день. "Я спал 5 часов днем и 3 часа ночью, а все остальное время работал. И это я еще отсыпался, большинство особо не спит". За сутки Максим зарабатывал 7-8 тысяч, но половина уходила на аренду, бензин и комиссию.

При этом не пользоваться агрегаторами тоже невозможно. "А кого я везти буду? - спрашивает Куштарбек. - Не получается так работать. Да и опасно: разные клиенты бывают, могут ограбить или еще что-нибудь - мы же в Москве находимся. А у агрегаторов есть данные клиента, телефон, адреса".

"Так уж сложилось, что люди заказывают такси в интернете, - говорит Максим. - Я и сам дома, в Липецке, Яндексом и Такси.Максим пользуюсь".

"Чтобы работать без агрегаторов, нужна наработанная база клиентов, - объясняет Макаров. Только за счет базы доверяющих им клиентов и выживают сейчас такие компании: в таксомоторную компанию звонить дороже, чем "Яндекс" взять, но это намного надежнее". Впрочем, Макаров добавляет, что устроиться в такую компанию - на оклад и с нормальными выходными - можно только, если соискатель россиянин и с московской пропиской.

Уж лучше работать на складе

Как правило, водителей все-таки не нанимают в штат, рассказывает Макаров: "Сейчас работодатели идут на хитрость - принимают на работу водителей, предоставляют машины, но водитель должен быть индивидуальным предпринимателем. Тут уж берут людей из любых республик".

Куштарбек проработал таксистом полтора года, но когда в Яндекс.такси подняли комиссию с 25 до 30%, ушел. "Сейчас я на складе работаю. Официально устроился, 5 рабочих дней, 60 тысяч оклад. Нормально, мне хватает", - говорит он.

Максим тоже бросил таксовать в Москве и уехал домой, в Липецк. Он собирается устроиться там на постоянную работу.

"Агрегаторы ни за что не отвечают, они просто принимают заказы и продают их водителям, - объясняет Макаров. - Попробуйте вызвать такси, а потом попросите водителя показать пакет документов, которые разрешают ему перевозить людей. Вы сильно удивитесь. Агрегаторы, по сути, закрывают на это глаза, а в итоге виноват во всем будет водитель, а не агрегатор и не компания, которая ему машину в аренду предоставила".