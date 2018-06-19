СМИ России: люди ждут, что скажет о пенсионной реформе Путин

В обзоре российских газет за 19 июня:

"Ведомости": улучшенный брежневский вариант

Как показал опрос "Левада-центра", о котором рассказывает газета "Ведомости", россияне не видят альтернативы Владимиру Путину и половина населения хочет видеть его президентом и после 2024 года.

При этом число тех, кто хочет полномасштабных перемен в стране, за год выросло в 42% до 57%, но под переменами люди имеют в виду не смену власти, а увеличение расходов на социальную политику, комментирует директор "Левада-центра" Лев Гудков.

"Никаких фигур преемников нет, люди относятся к этому прагматично. При боязни перемен на политиков смотрят с настороженностью, а поскольку Путина воспринимают как консерватора, то считается, что именно он обеспечит статус-кво. С этим связано, например, что президент не высказался про пенсионную реформу, люди ждут, что он еще скажет свое слово", - считает Гудков.

"Наш народ связывает перемены с Путиным. Люди недовольны уровнем жизни и коррупцией, но считают, что только он может решить проблемы. Кредит доверия к президенту достаточно большой как к человеку, который олицетворяет представления народа о том, какой должна быть страна: с ней должны считаться на внешней арене, но при этом надо, чтобы люди жили хорошо. Люди хотят улучшенного брежневского варианта", - считает экономист Евгений Гонтмахер.

По его мнению, в России не может быть схемы "хороший президент - хорошее правительство": "Хороший президент хорош тем, что призывает правительство к порядку. Это пытались подчеркнуть на последней прямой линии президента".

"Ведомости": бунт неочевиден

Редакционный комментарий в свежем выпуске "Ведомостей" посвящен возможности активного протеста в России против повышения пенсионного возраста: со ссылкой на данные фонда "Общественное мнение" газета пишет, что противников реформы в стране - 82%.

"На фоне тотального неприятия повышения пенсионного возраста правительство внесло в Госдуму законопроект, который предполагает ощутимую отсрочку выхода на пенсию, и теперь ждет, перерастет ли пассивное недовольство в активное, т. е. будут ли протесты, - пишет издание. - [...] Но пока бунт как минимум неочевиден: недовольство не выходит за рамки интернета и нет ни одной реальной политической силы, которая решилась бы возглавить протест".

Газета вспоминает, что в 2005 году, когда пенсионные льготы заменяли денежными компенсациями, на улицы вышли пенсионеры по всей России. Сейчас же недовольство кипит разве что в сети, хотя повод касается фактически всех трудоспособных россиян.

Глава "Левада-центра" Лев Гудков объясняет это тем, что о повышении только объявлено, люди насторожены, раздражены и даже злы, но пока не понимают, чем им это грозит, и готовы ли сейчас выйти на улицу с протестами, - не ясно, поскольку в целом уровень удовлетворенности жизнью был достаточно высоким в последнее время.

Интернет - это механизм для спуска пара, который позволяет выразить протест в ненасильственных и формально не опасных и для власти, и для недовольных формах, отмечает политолог Евгений Минченко. Да и желающих возглавить протест пока нет.

Да и звать-то пока некуда, отмечает политолог: на время чемпионата мира в городах, где проходят игры, митинги согласовать сложнее обычного. Такой расклад, считает Минченко, минимизирует шансы на протестную активность сейчас, но впереди осенняя выборная кампания, где тема повышения пенсионного возраста может оказаться ключевой.

"Коммерсант": общественную инициативу некому рассмотреть

А газета "Коммерсант" пишет о возможных уличных акциях протеста против повышения пенсионного возраста. Они все же планируются, а пока первая петиция против повышения пенсионного возраста, собравшая на официальном портале "Российской общественной инициативы" (РОИ) 100 тысяч подписей, отправлена на имя вице-премьера, главы аппарата правительства Константина Чуйченко.

"Коммерсант" отмечает, что в Белом доме не решили, кто будет заниматься экспертной рабочей группой по оценке петиций вместо не переназначенного министром Михаила Абызова. У правительства по закону есть два месяца на рассмотрение обращения граждан, но к этому моменту, считает издание, законопроект уже может быть принят Госдумой в первом чтении.

Впрочем, по замечанию газеты, до сих пор среди собравших на РОИ 100 тысяч подписей обращений (на портале их значится 15, не считая "пенсионных") одобрение в правительственной рабочей группе получили единицы. "Непринятие инициатив граждан на уровне рабочей группы "Открытого правительства" размывало идею РОИ, и сейчас хороший повод пересмотреть этот подход", - прокомментировал глава Фонда информационной демократии Илья Массух.

Президент "Конфедерации труда России" Борис Кравченко говорит, что его организация обсуждает кампанию против повышения пенсионного возраста не только в сети, но и офлайн: "Сегодня начал работу общественный штаб, который будет координировать коллективные действия в регионах РФ".

"Мы начинаем подавать заявки в крупных городах, - рассказал он "Коммерсанту". - Чемпионат мира заканчивается 15 июля, фактически на 19 июля назначено первое чтение законопроекта в Госдуме. Я думаю, что на эти дни мы и будем подавать заявки в крупных городах".

РБК: цена среднего класса

Сколько нужно зарабатывать в России, чтобы быть причисленным к среднему классу, рассказывает газета РБК. Как подсчитали эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства, на данные исследования которого ссылается газета, минимальный уровень зарплат до вычета налогов для причисления к среднему классу в Москве составляет 121,1 тыс. рублей. В остальных субъектах РФ для этого россиянам необходимо зарабатывать как минимум 60 тысяч рублей в месяц.

В Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае, Мурманской области, Архангельской области, Ненецком АО, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Тюменской и Свердловской областях, а также в регионах Дальнего Востока (в Якутии, Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском АО и Камчатском крае) минимальные пороговые размеры зарплат для причисления к среднему классу составляют от 72,7 тыс. до 96,9 тыс. руб. в зависимости от региона.

В остальных регионах страны минимальная планка вхождения в средний класс равна от 60 тыс. до 72,7 тыс. руб., следует из расчетов экспертов.

К среднему классу аналитики отнесли граждан, которые обладают "максимальной экономической активностью". "Они предъявляют спрос на товары, которые находятся в ценовом сегменте чуть более среднего, то есть это товары повышенного качества. Таким образом, они стимулируют развитие современных производств и развитие предпринимательства. Соответственно, они создают высокопроизводительные рабочие места, повышенную добавленную стоимость, которая в результате трансформируется в уплату налогов, наполнение бюджета и рост социально-политической стабильности", - приводит РБК комментарий эксперта группы суверенных рейтингов Елены Анисимовой.

В группе среднего класса находятся люди с доходами, которые позволяют им иметь недвижимость и автомобиль, отмечают аналитики. По оценке экспертов АКРА, к среднему классу относятся граждане, которые не имеют проблем с оплатой счетов и покупкой необходимых товаров, они выезжают за границу и осуществляют накопления, а также могут позволить себе ипотеку и автокредит. Они имеют высшее образование, занимаются умственным трудом или предпринимательством.

"Известия": сидя и под кондиционером

Россияне перестанут задыхаться от жары и мерзнуть от мороза в общественном транспорте: министерство транспорта издало распоряжение, которое обязывает перевозчиков во всех автобусах, троллейбусах и маршрутках иметь работающие кондиционеры и печки.

Кроме того, как рассказывает газета "Известия", снижается количество людей, которых можно перевозить стоя - вместо пяти человек на один квадратный метр теперь можно будет перевозить только трех.

Также в новом стандарте транспортного обслуживания указано, что все остановки должны быть защищены от осадков и ветра и доступны для маломобильных граждан. И, хотя стандарт носит рекомендательных характер, его исполнение будет для властей критерием оценки работы перевозчиков.

"Перевозчики нацелены на то, чтобы максимально заработать, и идут на нарушения: набирают много людей, закрывают аварийную дверь, чтобы поставить два дополнительных кресла. Печка и кондиционер - это вообще элементарные моменты обслуживания. Поэтому данный стандарт необходимо закрепить как обязательный - если не на уровне федерального закона, то хотя бы постановлением правительства", - считает вице-президент правозащитной организации "Движение автомобилистов России" Леонид Ольшанский.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си