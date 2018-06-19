Пресса Британии: откровения отца Меган Маркл и бункер под Калининградом

В обзоре британской прессы за 19 июня:

"Обещай, что не поднимешь руку на мою Меган"

Британские газеты подробно обсуждают первое телевизионное интервью Томаса Маркла, отца американской актрисы Меган Маркл, вышедшей в мае замуж на принца Гарри и ставшей герцогиней Сассекской.

Когда Томас Маркл решил дать откровенное интервью с извинениями за свою неуместную фотосессию перед королевской свадьбой и пожеланиями всего наилучшего своему новому зятю, пишет Daily Telegraph, он надеялся расположить к себе королевскую семью.

Но беседа пошла не совсем по намеченному сценарию, и Маркл поведал миру вещи, о которых лучше было бы промолчать.

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Маркл рассказал о том, что его дочь надеется в скором времени родить ребенка, а также о том, что думает принц Гарри о Трампе и "брексите".

В интервью программе "Доброе утро, Британия" телеканала Ай-ти-ви Томас Маркл рассказал, что не любит Дональда Трампа, и сообщил, что принц Гарри посоветовал ему "дать Трампу шанс".

Кроме того, по словам Томаса Маркла, принц сказал ему, что он "открыт идее "брексита".

Проблема тут в том, что члены королевской семьи тщательно избегают политических заявлений, поскольку, как замечает Daily Telegraph, согласно королевскому протоколу они никоим образом не участвуют в политике и даже никогда не голосуют на выборах.

В интервью, за которое ему заплатили несколько тысяч долларов, 73-летний Томас Маркл рассказал, как он плакал, сидя в дешевом номере гостиницы в Соединенных Штатах и наблюдая по телевизору королевскую свадьбу своей дочери.

Маркл отказался присутствовать на свадьбе из-за проблем с сердцем и признался, что позавидовал принцу Чарльзу, который вместо него вел невесту под венец.

"Для меня это была большая честь, лучшей замены и не придумаешь, - сказал Томас Маркл. - Для него, наверное, это было большое удовольствие, ведь у него нет своей дочки".

Рассказывая о своем новом зяте, с которым он общался пока только по телефону, Томас сказал, что принц Гарри - "отличный, интересный парень" и что его дочь, "которая с рождения была принцессой", сделала хороший выбор.

По словам Маркла, принц Гарри попросил руки его дочери по телефону, на что Томас Маркл ответил: "Ты джентльмен. Обещай мне, что не поднимешь руку на мою дочь, и я, конечно, даю вам мое согласие".

Ядерное хранилище в Калининграде

Россия, по всей видимости, переоснащает свой бункер в Калининградской области, предназначенный для хранения ядерного оружия, пишет Guardian .

Федерация американских ученых (FAS) опубликовала спутниковые снимки этого хранилища, которое было недавно углублено и получило новую бетонную крышу.

"Оно имеет все признаки типичного российского ядерного хранилища", - цитирует газета Ханса Кристенсена, руководящего в FAS проектом по сбору информации о ядерных объектах.

"Там мощный внешний периметр, состоящий из нескольких линий ограждений. Сами бункеры имеет дополнительное тройное ограждение. Это приметы, характерные для всех других известных нам ядерных хранилищ в России", - говорит эксперт.

"За этим объектом мы наблюдаем уже давно, и раньше здесь тоже проводились работы, но никогда не было таких масштабных, - говорит Кристенсен. - Эти фотографии не означают, что в Калининграде есть ядерное оружие, но они свидетельствуют о том, что это активный объект".

Как пояснил газете Guardian Ханс Кристенсен, непонятно, есть ли там уже ядерные боеголовки, собираются ли их туда доставить в ближайшее время или же хранилище готовят к тому, чтобы при необходимости ядерное оружие могло быть туда перевезено в кратчайшие строки.

Шведские препперы готовятся к кибервойне

Тем временем Daily Telegraph рассказывает о том, как по соседству с Калининградом шведы готовятся к возможному нападению России на их страну.

Работы на ядерном хранилище в Калининградской области не прошли в Швеции незамеченными, пишет газета.

Но шведы, с которыми на юге страны общался корреспондент Guardian, говорят, что опасаются не столько бомбежек и военного вторжения, сколько кибератак, способных нарушить жизненно важные коммуникации.

"Я думаю, скорее всего, начнется технологическая война, которая выведет из строя все системы в стране, - говорит Стен. - Если другое государство захочет нанести ущерб шведам, это будет легко сделать, ведь мы все такие хай-тек".

Стен (это не настоящее его имя) - один из 28 тысяч членов шведского онлайн-форума, в котором обмениваются идеями активисты гражданской обороны - так называемые препперы (от англ. слова preparation - подготовка) .

Шведские препперы готовятся к полному коллапсу - выходу из строя систем энергоснабжения, коммуникаций, поставок продовольствия и даже прекращения работы правительства. И все это, как они считают, скорее всего, произойдет в результате российской атаки.

Для Свена и его жены Лины (имя также изменено) главное средство защиты - это их ферма и 365 соток земли в укромном месте, на которой они выращивают собственные овощи, ячмень и пшеницу, для которых вырыто подземное хранилище.

У них две коровы, два теленка, бык, гуси, утки, куры и кролики. Стен и Лина готовятся перейти на полное самообеспечение.

Шведские власти, тем временем, переиздали брошюру времен холодной войны, напоминающую населению, что в случае вражеского нападения их собственность и транспортные средства могут быть реквизированы, а самим им будет приказано принять участие в оборонных мероприятиях.

Эта брошюра, как пишет газета, - один из важных шагов в воссоздании шведской стратегии "тотальной обороны", решение вернуться к которой было принято в 2015 году. Другой шаг - постепенное восстановление системы всеобщего призыва на воинскую службу.

Тем временем Свен и Лина разрабатывают собственную систему коллективной обороны.

"Мы заранее поговорили с некоторыми соседями, и они знают, что у нас есть на случай, если что-то случится. Будет много работы, и когда у людей закончится продовольствие, они будут рады помочь", - говорит Стен.

Но не боятся ли Стен и Лина, что оголодавшие жители соседской деревни с населением две тысячи человек нападут на них, причем не в киберпространстве, а самым непосредственным образом - с лопатами и вилами?

"Люди знают, что у нас есть. Но они также знают, что у нас есть оружие и техника, с которой мы можем закопать их тела в землю", - улыбается Лина.

В поисках стойких бананов

Британские ученые вступили в гонку по созданию бананов, стойких к болезням и климатическим переменам, пишет Guardian.

Британцы съедают пять миллиардов бананов в год, однако поставки этого фрукта могут оказаться под угрозой из-за болезни, поражающей плантации в Азии, некоторых частях Африки и на Ближнем Востоке.

Эксперты предупреждают, что фузариозное увядание бананов, известное, как панамская болезнь, может перекинуться на Латинскую Америку, главного экспортера бананов, и ученые пытаются найти средство защиты от вызывающего болезнь грибка TR4.

Исследователи английской компании Tropical Biocentric пытаются вывести генетически модифицированные резистентные бананы Кавендиша. Именно на этот сорт приходится 99,9% мировой торговли бананами.

"Для многих в развитых странах бананы - это нечто само собой разумеющееся. Банан, выращенный в Коста-Рике и доставленный в английский супермаркет, стоит меньше, чем яблоко из соседнего сада ", - сказал газете глава этой компании Гилан Гершон.

"Но люди начинают волноваться, - предупреждает эксперт. - Это растение широко клонируется, поэтому, когда появляется болезнь, способная убить одно растение, она может потенциально стереть с лица земли целую индустрию".

Обзор подготовил Александр Баранов, bbcrussian.com