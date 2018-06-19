Как россияне болеют за Англию вопреки вражде Лондона и Москвы

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Первый матч английской сборной на чемпионате мира проходил всего через три месяца после того, как из-за скандала с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля отношения Москвы и Лондона обострились до предела.

Корреспонденты Би-би-си приехали в Волгоград и пообщались с россиянами, которые болеют за Англию, пока британские политики и СМИ рекомендуют своим фанатам не ехать в Россию.

"Я болею за сборную Англии уже 28 лет - с тех пор, как увидел их на чемпионате мира 1990 года", - об этом Би-би-си рассказывает не приехавший в Россию британский ультрас, а Максим Широченков, инженер подмосковной шоколадной фабрики.

В Волгограде, где 18 июня Англия встречалась с Тунисом в своем первом матче на групповом этапе, Максима, одетого в форму сборной, некоторые принимают за британца и даже заговаривают с ним на ломаном английском, пытаясь показать дорогу к стадиону.

Хотя сам он в Великобритании никогда не был, Максим признается, что очень хотел бы когда-нибудь оказаться там на футбольном матче: "Вся проблема в визе - была бы у меня открытая британская виза, тогда сел бы на самолет и полетел. Но сейчас, сами понимаете, очень сложно ее делать".

Image caption Максим болеет за сборную Англии уже 28 лет

Несмотря на это, Максим уже не в первый раз приехал поддержать английскую сборную живьем. Он был и на Евро-2012, который проходил на Украине и в Польше. Туда он ездил с другом из Беларуси, тоже поклонником англичан.

До Волгограда тот, правда, не добрался, но посетит с Максимом другие матчи группового этапа - в Нижнем Новгороде против Панамы и в Калининграде против Бельгии.

Не просто увлечение

Сборная Англии - это не просто увлечение, именно за англичан Максим болел даже в легендарном матче группового этапа Евро-2008, когда Россия сенсационно выиграла 2:1 в переполненных "Лужниках".

"Вообще мои друзья, может, с удивлением относятся к тому, что я болею за Англию, но без особого негатива", - рассуждает Максим.

К первому матчу англичан на ЧМ было приковано особое внимание - и не только из спортивных соображений. После того как в марте в Солсбери после тяжелого отравления были госпитализированы экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, отношения между Москвой и Лондоном, и без того переживавшие не лучшие времена, обострились донельзя.

С тех пор две страны обменялись взаимной высылкой дипломатов, а британское правительство озаботилось борьбой с "грязными российскими деньгами". Форин-офис перед мундиалем предупреждал граждан об антибританских настроениях в России.

СМИ же вспоминали и о том, что Англия подавала заявку на проведение ЧМ-2018 и якобы до сих пор недовольна поражением.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Многие болельщики говорят, что политика их не волнует

"Это так работает пропаганда - наша работает на наших, а британская - на британцев, просто не нужно поддаваться на это", - считает Максим. Те же россияне, которые агрессивно болеют против Англии из политических соображений, видимо, пересмотрели (ведущих телеканала "Россия-1") Киселева с Соловьевым, шутит он.

Братьям Андрею и Игорю политические разборки тоже не близки - настолько, что они даже не с первого раза понимают вопрос о том, не опасаются ли они поддерживать англичан в текущих условиях.

Мужчины приехали на матч из Тульской области, оба одеты в форму национальной сборной Англии.

"А почему не болеть за Англию? Это родоначальники футбола. Я считаю, это самая сильная сборная - если не по игре, то по духу точно. И вообще футбол и политику смешивать не надо", - говорит Игорь.

Андрей уверяет, что отношение россиян к англичанам - взвешенное и взрослое, а о нагнетании со стороны Москвы нет и речи. По его словам, их с братом друзья нормально относятся к тому, что они так переживают за чужую сборную. А многие из них и сами ей сочувствуют.

"Как мы можем болеть за англичан?"

Симпатии к сборной Англии понятны далеко не всем россиянам. Игорь, Олег и Роман приехали в Волгоград из разных городов, но знакомы они давно - вместе учились в Новосибирском военном училище.

По фанзоне на берегу Волги мужчины разгуливали в футболках европейских клубов, но болеть собирались за африканскую команду.

Image caption Братьям Андрею и Игорю из Тульской области политические разборки не близки

"Мы офицеры советской, слышите, советской армии. Тут еще с нами мой сынок, спецназовец, - неторопливо рассуждает Олег. - Как мы можем болеть за англичан?".

Впрочем, по словам Олега, привлекает его и то, что команда Туниса объективно слабее. А вот Игорь признается, что намеренно болеет против англичан.

"Только англичане так нагнетали перед нашим чемпионатом. И власти, и болельщики. Но вообще это все большой праздник", - эмоционально рассуждает мужчина.

Его поддерживает и Роман, который с уверенностью высказывает мнение: "Вообще это англичане придумали расовую дискриминацию".

Похожее мнение разделяют многие российские болельщики, которые в понедельник вечером пришли на "Волгоград-арену". Атаки тунисцев стадион встречал с большим воодушевлением, чем игру их соперников.

Нашлись и те, кто скандированием "Тунис, Тунис!" пытались перекричать английских фанатов, распевавших то "Боже, храни королеву", то песню о любви к русской водке.

Напряжение, однако, казалось, существует только на словах. После победы 2:1 благодаря второму голу Харри Кейна в добавленное время российские тунисские и английские фанаты с удовольствием обнимались, фотографировались и закутывали друг друга во флаги всех цветов.

Англичане в интервью Би-би-си признавались, что обстановка в Волгограде оказалась намного более дружелюбной, чем они ожидали.

Александр из Ливерпуля рассказал, что его родные советовали ему не ехать в Россию, опасаясь расизма и антибританских настроений из-за Скрипалей.

"Но это все просто результат поведения медиа, здесь все отлично, все дружелюбные, вкусное пиво, что еще нужно?" - перечислял юноша. Его поддержал и приятель Джеймс, приехавший из Лидса: "Мы не слушаем медиа, главное - это люди, а они здесь очень дружелюбные".

"В информационной войне - только проигравшие"

Общее недовольство всех фанатов вызывали только 30-градусная жара и полчища комаров и мошки, одинаково атаковавшие и местных, и приезжих. Фанатских столкновений, о которых столько писали после битвы болельщиков Англии и России в Марселе на Евро-2016, в Волгограде не случилось.

В небольшой драке на глазах корреспондентов Би-би-си поучаствовали лишь тунисцы - правда, выяснить отношения они решили не с другими фанатами, а между собой. Что касается англичан, то они отметились только инцидентом в бесплатном поезде, с которого сняли двух болельщиков сборной.

Image caption Роман и Анна приехали в Волгоград из Новошахтинска Ростовской области

О том, что первый матч Англии в России фанаты обеих стран якобы грозились превратить если не в Третью мировую, то как минимум в побоище, слышали спасатель Роман и его подруга Анна из Новошахтинска Ростовской области.

Они держат в руках огромный английский флаг, в его же цвета окрашены и их лица. Бравада болельщиков их не напугала, рассказали они корреспондентам Би-би-си, стоя перед входом на арену за несколько минут до начала матча.

"Думаю, что если кто-то и хотел устроить что-то подобное, то сюда он попросту не приехал", - говорит Роман. Это же, по его словам, касается и обвинений России в потакании расизму.

"Мне кажется, это информационная война, в которой есть только проигравшие - например, болельщики сборной Англии, которые могли бы закрыть глаза на политику и пропаганду и приехать поддержать свою сборную", - считает он.

Анна рассказывает, что впервые так далеко выбралась за пределы родного Новошахтинска и к тому же сразу оказалась на футболе.

"Я далека от политики, но здесь я не увидела какого-то прессинга, давления и стычек между фанатами. Все очень доброжелательные, дружелюбные и с удовольствием друг с другом фотографируются", - делится впечатлениями девушка.

По ее словам, она приехала посмотреть игру и поддержать команду Англии.

"Нас ждет феерия. Это безумно интересно: чемпионат приехал к нам в Россию, говорит Анна. - Думаю, такого больше не будет, поэтому эту возможность нужно использовать".