Правообладатель иллюстрации IBM Image caption Компьютер Debater способен осмысливать речь собеседника и аргументированно отвечать

Семь лет назад суперкомпьютер IBM победил игроков американской интеллектуральной телевикторины Jeopardy. А сейчас искусственный интеллект доказал на практике, что может участвовать в дебатах - распознавать речь человека, осмысливать ее и аргументированно отвечать.

IBM устроила в Сан-Франциско презентацию нового проекта - компьютера Debater, способного участвовать в дебатах. Машина слушает собеседника и спорит с ним.

При формировании ответов компьютер пользуется данными из базы миллионов документов - газетных статей и научных журналов. Дебаты ведутся без подготовки на случайные темы.

Судьи решили, что аргументы компьютера были более полными, в то время как у человека лучше получилось презентовать ответы.

Одним из недостатков машины были повторения одного и того же аргумента, но разными словами. Также компьютер иногда выдавал странно сформулированные фразы.

Правильные решения

Одним из оппонентов компьютера была Ноа Овадия - чемпион израильского турнира по дебатам 2016 года. Она начала работать с IBM несколько месяцев назад.

Овадия сказала Би-би-си, что обучение компьютера навыкам аргументации сыграет большую роль для принятия правильных решений, в том числе при голосовании на выборах.

Глава отдела исследований IBM Арвинд Кришна отмечает, что обученная навыкам аргументации машина не сможет принять решение за человека. Но такой компьютер позволит провести содержательную дискуссию, считает он.

Эксперты опасаются, что машины, имеющие доступ к большим объемам информации, при построении ответа могут использовать предвзятые аргументы.

В IBM при этом придерживаются мнения, что компьютер в любом случае будет менее предвзятым, чем любой человек.

Как построить аргумент

Обучение компьютеров искусству спора обсуждается в научном сообществе уже несколько лет.

Сейчас машины превосходят человека во многих вещах, например, в обработке данных, в умении просчитывать ходы в стратегичесикх играх.

Но компьютерам пока не под силу учитывать нюансы речевых оборотов, понимать намеки и шутить - все эти качества пока позволяют человеку выглядеть убедительнее в дебатах с машинами.

Ученые, которые занимаются этой проблемой, пытаются научить компьютеры оспаривать доказательства и искать альтернативные точки зрения. Для этого они исследуют труды по философии, риторике, праву.

Многие ученые считают, что в ближайшем будущем машины навряд ли смогут полностью заменить человека в принятии важных решений.

"Одно дело - искать информацию в интернете о том, как насилие в видеоиграх влияет на психическое здоровье детей, и совсем другое - создать систему, которая бы автоматически собирала аргументы "за" и "против" допущения подобного насилия", - писал в октябре 2017 года профессор Крис Рид из Университета Данди.