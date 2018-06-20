Проблема пенсионного возраста: хочет ли бизнес нанимать людей за 50?

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Повышение пенсионного возраста изменит российский рынок труда: работу будут искать или пытаться сохранить люди, которым уже за 50 или даже за 60 лет. Уже сейчас проблемы с трудоустройством испытывают люди от 45 лет и старше, уверены в кадровых агентствах. Возрастные россияне дольше ищут работу, часто им приходится идти на снижение зарплаты.

Москвичке Ларисе Григорьевне - 57 лет, и она ищет работу. По действующим правилам, она два года на пенсии. Но если бы повышение пенсионного возраста уже случилось, то ей нужно было бы работать еще как минимум шесть лет.

Долгие годы она работала главным бухгалтером, но сейчас ищет вакансии просто бухгалтера.

За три недели Лариса Григорьевна не получила ни одного приглашения на собеседование.

"Никто и не позовет, - говорит она. - Сейчас такая система: сначала резюме, потом все остальное. Когда не было электронных сервисов, люди приходили на собеседование, их хоть видели, могли с ними поговорить, но в 57 лет никто тебя не пригласит на собеседование. И я это прекрасно понимаю. Если бы я была главным бухгалтером и искала сотрудника, я бы наверняка тоже не позвала на собеседование 57-летнего соискателя".

Лариса Григорьевна уже думает о "работе чисто для пенсионеров" - смотрителем музея или гардеробщицей. Но признается, что туда "немного стыдно" идти после должности главного бухгалтера.

"За последние несколько лет мы один раз устроили человека, которому было 60, но и то кандидат это скрывал. Это выяснилось в процессе", - рассказала Би-би-си менеджер рекрутинговой компании Antal Ангелина Воскресенская.

По закону работодателям запрещено указывать в описаниях вакансий возраст кандидатов. Но, как говорит Воскресенская, компании просто не зовут на собеседования людей старшего возраста, и это вынуждает соискателей занижать свой возраст в резюме.

Если кандидат все же доходит до собеседования, то у него появляется шанс, ведь работодатель сможет оценить не только его возраст, но и другие его черты, например, активность или профессионализм, перечисляет Воскресенская.

По словам Воскресенской, проблемы с трудоустройством испытывают люди 40-45 лет. "Все, конечно, говорят: "Мы не можем отказывать кандидату по возрасту, половому признаку", но это, конечно, так".

По ее словам, в итоге люди старшего возраста ради трудоустройства соглашаются на пониженную зарплату.

Почему бизнес не нанимает пожилых?

У Евгении Климовой (фамилия изменена по её просьбе) - бизнес по производству женской одежды. После того как сразу две ее сотрудницы ушли в декретный отпуск, она решила найти людей старше 45 лет на должность менеджера интернет-магазина.

"Мы никак специально не обозначали в вакансиях возраст соискателей, так как это запрещено, но при изучении резюме дополнительным плюсом стал возраст, подразумевающий наличие взрослых детей", - объясняет Климова.

В компании провели достаточно большую серию собеседований, а более 10 человек отработали "пробные дни".

Результаты Климову удивили. Оказалось, что людей старше 40-45 лет сложно назвать "уверенными пользователями компьютера", говорит она.

"Практически все соискатели старше 40-45 лет на этапе пробных дней демонстрировали заметные трудности именно в этой области: очень медленная печать двумя пальцами, поверхностное знание стандартных офисных программ, неумение создать учетную запись", - делится Климова своими впечатлениями.

По ее словам, проблемы у соискателей старше 40 лет возникают и при использовании соцсетей в работе. Они проиграли конкуренцию вчерашним студентам, которые легко пользовались "Вконтакте и "Инстаграмом".

"Мы хорошо знаем эту проблему. И проблема огромная", - уверяет основатель кадрового агентства Pruffi Алена Владимирская. Агентство проводит специальные тренинги для людей старше 50 лет.

"Навык, который есть у этих людей, не актуален навыку сегодняшнего дня. В мире активно идет диджитализация, в мире активно идут новые технологии. И компании стараются "покупать" людей, которые могут сдвинуть компании на эту сторону", - объясняет она неудачи пожилых кандидатов.

По ее словам, люди старшего поколения, получившие образование 20-30 лет назад и почти не учившиеся после, не готовы к технологическому переходу.

Проблем с поиском работы, по словам Владимирской, не испытывают ни в 60, ни в 70 лет люди, которые стали экспертами высокого уровня в своих отраслях.

Воскресенская добавляет, что проблемы часто связаны со стереотипами нанимающих менеджеров. Например, они могут по каким-то причинам не желать нанять человека старше себя. Они уверены, что люди старше 45 лет будут хуже знать английский или не хотеть развиваться.

"На самом деле, есть 25-летние кандидаты, которые ничего не хотят", - добавляет она.

Где работу не найти?

По словам Воскресенской из Antal, людям старшего возраста сложно найти работу в IT. Этот сектор ассоциируется исключительно с молодыми специалистами. Проблемы могут возникнуть в HR или продажах.

Владимирская добавляют, что пожилым будет тяжело найти работу в отраслях, которые не до конца оправились от кризиса, - это банковский сектор, девелопмент, транспорт и ритейл высокого ценового сегмента.

Самые предвзятые по отношению к возрасту - это иностранные компании, которые чаще отсекают сотрудников старших возрастов, добавляет Воскресенская.

Исключение составляют немецкие компании, работающие в России. Многие фирмы из Германии ищут именно работников старше 40-45 лет на управленческие должности.

Как трудоустроить пожилых?

Исследования HeadHunter показывают, что в последнее время работодатели стали лояльнее к возрастным сотрудникам, правда, в долевых показателях это все еще незначительная цифра.

Российский бизнес, где возраст собственников или менеджеров приближается к 50 годам, становится более лояльным к возрастным кандидатам, считает и Воскресенская.

По словам руководителя службы исследований HeadHunter Марии Игнатовой, сейчас около 10% сотрудников компаний - это люди старше 45 лет, а их доля резюме на рынке составляет около 15%.

"Население в целом стареет, и доля возрастных сотрудников будет расти: через пять лет эти 10-15% превратятся в 20%", - прогнозирует она.

После повышения пенсионного возраста искать работу придется людям старше 50-ти и даже старше 60 лет.

"Безработица может вырасти временно, но тут государство в работе с возрастной дискриминацией сыграет существенную роль",- уверен профессор финансов РЭШ Олег Шибанов.

Он приводит в пример Германию, где есть государственные программы повышения квалификации, которые помогают пожилым найти работу. Похожая программа для людей 50+ есть и в России, напоминает он, но пока она действует в пилотном режиме.

Спрос на обучающие программы вырастет, соглашается Игнатова.

Шибанов полагает, что в итоге работу смогут найти все, так как в России плохая демографическая ситуация. "Тот же сектор услуг может поглотить почти любое количество людей", - полагает он.