Правообладатель иллюстрации PA Image caption Полиция Британии регулярно проводит рейды по выявлению подпольных плантаций по выращиванию конопли

Правительство Британии пообещало пересмотреть действующие правила в области употребления марихуаны в медицинских целях, заявил министр внутренних дел страны Саджид Джавид.

При этом послаблений по вопросу использования каннабиса в рекреационных целях - то есть для развлечения - ожидать не стоит, заверил глава Хоум-офиса..

Правительство решило пересмотреть правила после того, как двум детям с эпилепсией - Альфи Дингли и Билли Кэлдуеллу - отказали в получении медикаментов, произведенных на основе каннабиса.

По словам Джавида, семье Альфи Дингли, который испытывает до 150 приступов эпилепсии в месяц, выдали лицензию на получение лекарств на основе марихуаны. Родители мальчика несколько месяцев вели общественную кампанию за то, чтобы облегчить доступ к таким медикаментам. В апреле они побывали в Голландии, где состояние Альфи, по их словам, ощутимо улучшилось после употребления конопляного масла.

Семье Билли Кэлдуелла также выдали лицензию сроком на 20 дней после того, как врачи подтвердили, что ему экстренно необходимы соответствующие медикаменты по жизненно важным показаниям.

Ранее его состояние ухудшилось после того, как персонал аэропорта Хитроу изъял лекарства. Впоследствии их вернули.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Каннабис в Британии считается наркотиком, и его распространение, как и употребление, противозаконно

Саджид Джавид уточнил, что специально созданная комиссия проведет экспертизу, в рамках которой специалисты оценят терапевтический эффект определенных медикаментов. После этого будет рассмотрен вопрос о смягчении режима обращения этих лекарств.

Изменения ни в коем случае не являются первым шагом к легализации бытового употребления марихуаны, подчеркнул министр.

Какие правила действуют сейчас?

По нынешним британским законам, марихуана - это наркотик класса "Б", хранение которого запрещено. При обнаружении марихуаны владелец рискует получить предупреждение или штраф 90 фунтов, а при неоднократной поимке или при иных отягчающих обстоятельствах может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

Строгость меры зависит от количества наркотика и наличия предыдущих судимостей у нарушителя.

Наказание за продажу марихуаны - до 14 лет или штраф, сумма которого законом не ограничивается.

Сейчас марихуана - самый употребляемый наркотик в Британии. По данным за 2016 год, из более чем 16 тысячи случаев обнаружения марихуаны лишь по 292 эпизодам нарушители получили тюремный срок.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Сторонники легализации марихуаны давно ведут кампанию за смягчение правил обращения каннабиса в Британии

Сторонники легализации марихуаны аргументируют свою позицию тем, что это легкий наркотик, и он не вреднее обычных сигарет или алкоголя, продаваемых повсеместно.

Как употребление марихуаны влияет на организм?

Марихуана содержит тетрагидроканнабинол (THC) - вещество, которое вызывает эйфорию и чувство расслабления. Также в ней содержится каннабидиол (CBD).

Некоторые лекарства с содержанием CBD успешно используются для уменьшения числа приступов при эпилепсии. Также марихуана может использоваться для обезболивания.

Постоянное использование марихуаны в "рекреационных целях" может привести к негативным последствиям, предупреждают многие ученые и врачи.

В частности, как предупреждает государственная служба здравоохранения Британии (NHS), возрастает риск развития психических расстройств, таких как шизофрения. Риск повышается еще больше при употреблении марихуаны в подростковом возрасте. Регулярное курение марихуаны оказывает негативный эффект на способности к концентрации и запоминанию.

По данным NHS, у каждого десятого в результате употребления марихуаны развивается зависимость. Избавление от этой зависимости может сопровождаться резкими скачками настроения, тревогой и бессоницей.