Хорошо для государства, плохо для людей: плюсы и минусы пенсионной реформы

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После того как правительство представило законопроект о повышении пенсионного возраста, чиновники не устают перечислять положительные моменты реформы. Русская служба Би-би-си попросила двух экономистов коротко описать все плюсы и минусы повышения пенсионного возраста.

Олег Шибанов, профессор экономики Российской экономической школы

"Плюсы все больше со стороны государства", - говорит он.

Снижение дефицита Пенсионного фонда России

В соответствии с действующим законом, дефицит ПФР в этом году составит 106,6 млрд рублей, в апреле его было предложено увеличить до 256,8 млрд рублей. Ежегодно Пенсионный фонд получает трансфер и из федерального бюджета. Соответственно, если пенсионный возраст вырастет, это позволит снизить дефицит ПФР и сделать бюджета фонда более сбалансированным.

Возможность больше вовлекать людей в рабочие отношения и борьба с возрастной дискриминацией

Увеличение пенсионного возраста позволит нивелировать последствия демографической ямы 90-х годов. Сейчас население стареет, а количество людей в трудоспособном возрасте сокращается. По оценке Росстата, в 2018 году на тысячу человек трудоспособного возраста приходится 455 пенсионеров.

Возможность повысить пенсии

Новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин тоже заявил, что благодаря повышению пенсионного возраста уровень жизни пенсионеров до 2030 года вырастет на треть. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что в среднем пенсии после повышения пенсионного возраста увеличатся на 1 тысячу рублей.

Вероятное улучшение сбалансированности региональных бюджетов

Это может произойти из-за снижения объема средств, которые тратятся на льготы пенсионерам.

Снижение располагаемых доходов в первые годы

Пенсии для многих семей стали важным источником доходов. Если выход на пенсию будет отсрочен, многие семьи не получат эти средства.

Снижение располагаемых доходов влечет за собой и снижение потребительского спроса

Необходимость развития программ переобучения

Неясно, смогут ли переучить людей старшего возраста, если они захотят менять профиль работы. Такие программы пока немногочисленны, указывает Шибанов.

Влияние на "серый сектор" экономики

Часть людей старшего возраста будет работать в серой экономике, а там низкая производительность труда.

"В принципе последние годы занятость в корпоративном сегменте скорее снижалась, а в теневой экономике увеличивалась. Реформы пенсионного возраста тоже вряд ли развернет этот тренд, будет становиться больше самозанятых и людей в "гаражной экономике"", - считает Олег Шибанов.

Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой группы БКС

Повышение сбалансированности бюджетной системы

"Население стареет, поэтому расходы бюджета на поддержание сбалансированности пенсионной системы будут расти. Повышение пенсионного возраста сокращает дотации из бюджета в Пенсионный фонд, соответственно позволяет бюджету сводиться на бездефицитном уровне при более низких ценах на нефть. Это повышает устойчивость всей бюджетной системы", - говорит Тихомиров.

Доходы населения в итоге сократятся

"Сейчас люди, которые выходят на пенсию, получают дополнительный доход, даже если они работают. Этот доход теряется", - говорит Тихомиров.

Проблемы с трудоустройством пожилых людей

"Если люди в районе 60 лет потеряют работу, то их материальное положение может значительно ухудшиться", - говорит Тихомиров.

Ранее Би-би-си писала, что компании предпочитают нанимать более молодых работников. В итоге людям более старшего возраста придется дольше искать работу или идти на понижение.

Негативно для экономики

Если доходы населения снизятся, то это скажется на спросе со стороны населения. Это, в свою очередь, может привести к негативному эффекту для экономического роста.

Ранее аналитики Аналитического кредитного рейтингового агентства писали, что повышение пенсионного возраста не сможет радикально повысить потенциал роста экономики, который сейчас составляет 1,5%.