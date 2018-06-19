Скачки в Аскоте: шляпки, лошади, королева и Меган с Гарри

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Королевская карета на скачках

Скачки в Аскоте - одно из главных светских событий британского лета

Они проводятся на этом знаменитом ипподроме в графстве Беркшир с 1711 года в течении пяти дней начиная со вторника.

Ворота открываются в 10:30, и публика начинает съезжаться.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Графиня Уэссекская Софи (супруга принца Эдварда), герцогиня Сассекская Меган и принц Эдвард

Главное событие Аскота в этом году - появление на королевской трибуне герцога и герцогини Сассекских Гарри и Меган спустя ровно месяц после их пышного бракосочетания.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Это первые скачки в Аскоте для Меган

Молодоженам предстоит во вторник лично поздравить победителя скачек на приз Сент-Джеймсского дворца.

Ровно в 14:00 королева в ландо, запряженном четверкой виндзорских серых, прибывает на ипподром, еще через полчаса стартуют первые скачки.

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Букмекеры задолго до начала Аскота начинают принимать ставки на цвет шляпки королевы в день открытия скачек. На желтый ставили больше всего. И не прогадали.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принц Чарльз в этом году не стал сочетать по цвету цилиндр с пиджаком

Но Аскот - это, конечно, гораздо больше, чем просто скачки.

Это демонстрация английского стиля, своего рода негласная "Неделя английской аристократической моды", что, безусловно, отражено в своде правил и в дресс-коде, причем для каждой трибуны на скачках он свой.

Самый строгий, разумеется, на Королевской трибуне.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Солистки джазового оркестра Tootsie Rollers к выступлению готовы!

Но даже там в 2017 году пошли на послабления и разрешили дамам появляться в модных комбинезонах со штанинами длиной до щиколотки.

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Основные правила для Королевской трибуны таковы: плечи не должны быть оголены ни в каком виде. Не допускается ни оголенный живот, ни откровенное декольте.

Платья и юбки должны быть длиной до колена или ниже; допускаются брючные костюмы (пиджак и брюки - одного цвета); пиджаки, жакеты и пашмины могут быть надеты на платье.

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Шляпа - это непременный атрибут, но допускаются и шаплетки с тульей не меньше 10 см в диаметре.

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Селфи на Аскоте тоже не возбраняется, главное - не испугать лошадей.

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Одно из негласных соревнований Аскота - это поединок женских шляп, шляпок и фасинаторов.

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Так называемый женский день на Аскоте - это четверг, но посмотреть есть на что уже во вторник.

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Четверг же важен не только нарядами, но и тем, что в этот день скакуны соревнуются за Золотой кубок, которой разыгрывается с 1807 года.

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Скачки в Аскоте, как и многие английские обычаи, претерпевают в последние годы изменения, пополняясь новыми традициями.

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Поскольку лето в Англии обычно не отличается яркими оттенками, то все буйство летних красок перекочевывает в женские наряды и украшения.

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Но есть и нечто неизменное - фрак, цилиндр, свежий номер газеты "Racing Post".

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Службы безопасности на таком статусном мероприятии в последние годы работают в усиленном режиме, но так, чтобы это не слишком беспокоило гостей.

Скачки в Аскоте продлятся до субботы, 23 июня.