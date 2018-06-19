Скачки в Аскоте: шляпки, лошади, королева и Меган с Гарри
Скачки в Аскоте - одно из главных светских событий британского лета
Они проводятся на этом знаменитом ипподроме в графстве Беркшир с 1711 года в течении пяти дней начиная со вторника.
Ворота открываются в 10:30, и публика начинает съезжаться.
Главное событие Аскота в этом году - появление на королевской трибуне герцога и герцогини Сассекских Гарри и Меган спустя ровно месяц после их пышного бракосочетания.
Молодоженам предстоит во вторник лично поздравить победителя скачек на приз Сент-Джеймсского дворца.
Ровно в 14:00 королева в ландо, запряженном четверкой виндзорских серых, прибывает на ипподром, еще через полчаса стартуют первые скачки.
Букмекеры задолго до начала Аскота начинают принимать ставки на цвет шляпки королевы в день открытия скачек. На желтый ставили больше всего. И не прогадали.
Но Аскот - это, конечно, гораздо больше, чем просто скачки.
Это демонстрация английского стиля, своего рода негласная "Неделя английской аристократической моды", что, безусловно, отражено в своде правил и в дресс-коде, причем для каждой трибуны на скачках он свой.
Самый строгий, разумеется, на Королевской трибуне.
Но даже там в 2017 году пошли на послабления и разрешили дамам появляться в модных комбинезонах со штанинами длиной до щиколотки.
Основные правила для Королевской трибуны таковы: плечи не должны быть оголены ни в каком виде. Не допускается ни оголенный живот, ни откровенное декольте.
Платья и юбки должны быть длиной до колена или ниже; допускаются брючные костюмы (пиджак и брюки - одного цвета); пиджаки, жакеты и пашмины могут быть надеты на платье.
Шляпа - это непременный атрибут, но допускаются и шаплетки с тульей не меньше 10 см в диаметре.
Селфи на Аскоте тоже не возбраняется, главное - не испугать лошадей.
Одно из негласных соревнований Аскота - это поединок женских шляп, шляпок и фасинаторов.
Так называемый женский день на Аскоте - это четверг, но посмотреть есть на что уже во вторник.
Четверг же важен не только нарядами, но и тем, что в этот день скакуны соревнуются за Золотой кубок, которой разыгрывается с 1807 года.
Скачки в Аскоте, как и многие английские обычаи, претерпевают в последние годы изменения, пополняясь новыми традициями.
Поскольку лето в Англии обычно не отличается яркими оттенками, то все буйство летних красок перекочевывает в женские наряды и украшения.
Но есть и нечто неизменное - фрак, цилиндр, свежий номер газеты "Racing Post".
Службы безопасности на таком статусном мероприятии в последние годы работают в усиленном режиме, но так, чтобы это не слишком беспокоило гостей.
Скачки в Аскоте продлятся до субботы, 23 июня.