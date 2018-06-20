Как скоро на поле боя появятся российские танки-роботы?

Правообладатель иллюстрации Savostyanov/TASS Image caption Т-14 даже в "пилотируемом" варианте сильно зависит от электронных средств связи, контроля, управления огнем

Россия разрабатывает боевые роботы, и в рамках проекта "Армата", судя по материалам военной конференции, может появиться боевой штурмовой танк без экипажа.

В докладе, представленном на XXI всероссийской научно-практической конференции "Актуальные проблемы защиты и безопасности", которая прошла в Санкт-Петербурге в начале апреля, говорилось о нескольких работах в этом направлении.

Его подготовил 3-й ЦНИИ министерства обороны, одно из направлений работы которого - автоматизация управления, разведки и обеспечения ракетно-артиллерийского вооружения.

В докладе, презентация которого попала в прессу, говорилось о перспективных научно-исследовательских работах по созданию штурмового беспилотного танка "Тачанка Б" на основе Т-14, который и сам еще не прошел цикл испытаний.

В том же докладе говорится и о других проектах - системы группового управления тяжелых и средних роботехнических комплексов, а также системы, предназначенной для координации их действий с подразделениями пехоты. Другими словами, 3-е ЦНИИ министерства обороны России создает танки-роботы для штурмового боя. И не только оно.

В России уже разработано несколько готовых легких и средних роботизированных боевых аппаратов. Некоторые из них даже проходят испытания в войсках. Например, легкая боевая машина "Нерехта", или более крупный "Уран-9", который даже показали во время парада на Красной площади 9 мая.

В настоящее время экипаж танка Т-14 находится в отдельной бронекапсуле, управляя необитаемой башней с пушкой дистанционно. Просто эта дистанция невелика. Теоретически ничто не мешает ему располагаться и вне аппарата на любом удалении, либо и вовсе доверить управление компьютеру, то есть превратить тяжелый танк в ударного робота.

Слепой и непослушный

Однако это только теоретически, на практике все обстоит намного сложнее.

В том же докладе говорится о некоторых итогах испытаний робота "Уран-9" в условиях реальных боевых действий в Сирии (Сирия уже давно служит полигоном для испытаний новейших российских боевых систем ). Судя по докладу, в ходе испытаний были зафиксированы отказы вооружения, но главное - у него очень нестабильно работало дистанционное управление, а также оптические системы.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, это демонстрирует не столько проблемы конкретного аппарата, сколько показывает недостатки роботехнических и дистанционно управляемых комплексов в принципе.

Media playback is unsupported on your device Робот-танк с ограниченным функционалом

"Это вопрос защищенных каналов связи. Нет ни одного канала, который обладал бы гарантированной стойкостью. Не только в смысле защиты, а в смысле прохождения сигнала. В этой презентации были отмечены случаи потери связи. И это в условиях, когда у противника вообще нет средств радиоэлектронной борьбы!" - сказал Виктор Мураховский.

Другой эксперт, Андрей Тарасенко из Украины, считает, что несовершенство каналов связи будет диктовать жесткое ограничение на использование роботехнических систем в будущем - только в ограниченных конфликтах, наподобие сирийского, и в антитеррористических операциях, когда небольшой штурмовой робот может оказать большую поддержку спецназу при штурме.

80 лет испытаний

Испытания дистанционно управляемых танков проходят спустя более чем 80 лет после того, как в Красной армии впервые были испытаны радиоуправляемые бронемашины, которые тогда назывались "телетанки".

Устройства дистанционного управления ставились в 1930-х годах на танки Т-18, Т-26 и БТ. Их планировалось использовать во время штурма укреплений, причем часто танк должен был просто доставить к месту подрыва взрывчатку. Другой вариант - использовать танк как огнеметную систему.

Несмотря на довольно успешные испытания, в конце концов этот проект свернули уже во время войны - эффективность таких машин была крайне низкой, сложность изготовления высокой, но главное - у них были большие проблемы с дистанционным управлением.

Небольшие дистанционно управляемые танкетки использовали во время войны и немцы. Их небольшой бронированный Goliath, правда, был скорее самоходной миной, чем танком - заполненный взрывчаткой, он должен был добраться до цели и взорваться.

Работы над дистанционно управляемыми танками не прекращались и после войны.

Правообладатель иллюстрации Zhukov/TASS Image caption Основной советский боевой танк Т-80 - в 1980-е годы на таких танках испытывали дистанционное управление

Виктор Мураховский рассказал об экспериментах, которые проводились в СССР в конце 1980-х годов. Так, например, дистанционное управление огнем, по его словам, позволяла осуществить конструкция танка Т-80.

На танки устанавливались телекамеры, устройства дистанционной связи и некоторые другие механизмы, такие как, например, специальный электроспуск для стрельбы из пушки.

На этих испытаниях из одного танка дистанционно управляли другим, причем как во время движения, так и во время стрельбы из него.

Более того, один из вариантов развития штурмовых роботехнических комплексов, который разрабатывает российская Объединенная приборостроительная корпорация, предусматривает на первом этапе создание систем на базе существующей бронетехники - танков Т-72, БТР-80 и БМД-2, и только потом, после долгого периода испытаний, переход на специальные платформы, разработанные для этих целей.

Искусственный интеллект

Автор доклада 3-го ЦНИИ минобороны делает еще более неутешительный вывод о том, что находящийся на удалении оператор наземного боевого комплекса не в состоянии оперативно реагировать на изменение обстановки на поле боя из-за несовершенства самого принципа дистанционной передачи информации.

Альтернативой уязвимым дистанционно управляемым системам являются автономные, то есть способные самостоятельно принимать решения в боевой обстановке.

Автоматические боевые системы, которые действуют без вмешательства человека, уже существуют. Например, некоторые системы ПВО или активная защита танка от противотанковых ракет способны поражать цель самостоятельно.

Эта автономность ближе к обычной мине, чем к роботу. Система просто распознает приближающуюся цель и уничтожает ее, не пытаясь принять более сложное решение.

Однако во всем мире ученые работают над созданием искусственного интеллекта, который позволит боевым системам действовать самостоятельно. Работают в этом направлении и в России.

Так, на выставке "Армия-2016", где был впервые представлен "Уран-9", его создатели уверяли корреспондента Би-би-си, что танк может действовать автономно, правда, пока для него не разработан алгоритм распознавания целей "свой-чужой". Но доказательств того, что он является полноценным роботом, так до сих пор и не появилось.

Год назад на военной конференции, посвященной роботизированным комплексам, выступал один из руководителей Федерального агентства научных организаций (структуры, которая управляла научной деятельностью, и была расформирована в середине мая) Дмитрий Цыганов.

По данным на тот момент, в год в России выпускалось около 85 научно-исследовательских работ в области робототехники. В России робототехникой занимается 47 научно-исследовательских институтов, а объем финансирования работ составлял 640 миллионов рублей (10,1 млн долларов).

Примерно треть из этих научно-исследовательских работ приходилась на создание алгоритмов управления, включая групповое взаимодействие, алгоритмы принятия решений и так далее. Например, сразу несколько направлений научной работы Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН имеют отношение к искусственному интеллекту.

Помимо искусственного интеллекта, для такого танка необходимо создать оптические системы, различные датчики контроля окружающего пространства, помехозащищенную систему позиционирования, систему обмена информацией с другими аппаратами, систему коллективного управления и многое другое.

Image caption Для танка-робота самое главное - средства контроля обстановки

Предсказать, когда все это будет создано, доведено до более-менее боеспособного состояния, испытано, отлажено, внедрено в войска, очень сложно. В докладе 3-го ЦНИИ минобороны говорится, что роботехнические танки не будут готовы участвовать в обычных боевых действиях еще 10-15 лет. Прошлогоднее предложение приборостроительной корпорации - создание пробных комплексов на базе действующих танков уже в 2019 году, войсковые испытания в 2020-м.

Однако и разработчики систем радиоэлектронной борьбы на месте не стоят. Системы дистанционного управления появились более 80 лет назад, однако до сих пор беспилотные танки не стали обычным средством ведения войны.

Виктор Мураховский считает, что ни дистанционные, ни автономные танки никогда не смогут заменить собой на поле боя человека: "Военное искусство называется так потому, что оно только наполовину опирается на естественные науки и математику, а наполовину является вещью эмпирической, опирающейся на креативные способности людей".