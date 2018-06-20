Пресса Британии: существование НАТО под угрозой

В обзоре британской прессы за 20 июня:

Что и кто угрожает НАТО?

Guardian публикует статью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в которой тот предупреждает, что разногласия между США и странами Европы угрожают самому существованию Североатлантического альянса.

"Я считаю, что Североатлантический договор - лучшая, если не единственная надежда сохранить мир". С такой цитаты Столтенберг начинает свою статью: эти слова принадлежат лорду Гастингсу Исмэю, бывшему военному советнику Уинстона Черчилля, который стал первым генсеком НАТО.

Ещё в 1952 году Исмэй предсказал, что "другие будут пытаться внести раскол в наши ряды", и что "между нами будут возникать споры".

И на данный момент, утверждает Йенс Столтенберг, эти слова звучат пророческими.

С тех пор как Альянс был создан - почти 70 лет тому назад, - жители Европы и Северной Америки живут в беспрецедентном мире и благоденствии. Но на политическом уровне наши связи оказались под угрозой.

Между США и их союзниками существуют серьезные разногласия по целому ряду вопросов: от международной торговли до проблемы изменения климата и ядерной договоренности с Ираном.

Эти разногласия реальны, и они не исчезнут в одночасье. Нигде не написано, что Североатлантический альянс должен быть вечным. Но это также не означает, что он обречен на распад.

Мы можем сохранить НАТО, отмечает генеральный секретарь. Для этого нужны политическая воля, творческий подход и много работы.

Во-первых, не стоит забывать, что разногласия возникали и раньше. Это происходило во время Суэцкого кризиса 1956 года, а также после того, как Франция решила выйти из военной составляющей НАТО в 1966 году, в результате чего штаб-квартира Альянса была перенесена из Парижа в Брюссель (Франция вернулась в 2009-м). Разногласия возникли и в 2003 году, после начала войны в Ираке.

Но несмотря на все разногласия, нам удалось сохранить единство по главному вопросу: мы держимся вместе и защищаем друг друга, пишет Столтенберг в Guardian.

Во-вторых, трансатлантические связи можно сохранить за счет изменений в самом НАТО.

По окончании холодной войны, когда уменьшилась угроза со стороны Москвы, США и Канада постепенно сократили свое военное присутствие в Европе, а европейские союзники уменьшили расходы на оборону.

Сейчас обе эти тенденции идут в обратном направлении. США и Канада укрепляют свою боеготовность для обороны Европы.

С тех пор как к власти в Вашингтоне пришла администрация Трампа, американские расходы на военное присутствие в Европе возросли на 40%.

Последний американский танк покинул Европу в 2013 году, но сейчас туда вернулась целая бронетанковая бригада. Европа также тратит все больше на собственную оборону, беря на себя все больше ответственности в этой сфере.

В-третьих, пишет генеральный секретарь Альянса, "я убежден, что политические проблемы будут так или иначе разрешены, так как в наших интересах сохранять единство".

"Две мировые войны и холодная война продемонстрировали нам, что вместе Европа и Северная Америка сильнее и богаче. В наших общих интересах, как это и было всегда, поддерживать друг друга в вопросах обороны. Сейчас это также важно, как и в прошлом", - продолжает Столтенберг.

"Перед нами стоят серьезные угрозы: от международного терроризма до распространения оружия массового поражения; от кибератак до, само собой, России, которая применяет силу против своих соседей, пытается вмешиваться в наши внутренние дела, и не стесняется применять нервнопаралитическое оружие на улицах наших городов", - подчеркивает генсек.

Экономическая мощь Северной Америки и Европы составляет половину мировой экономики. То же относится и к военной мощи, напоминает он.

"Если мы будем и дальше держаться вместе, то, каким бы не был сложным путь в будущее, это будет путь в верном направлении - ради обеспечения мира и безопасности для наших стран и почти миллиарда наших граждан", - завершает Столтенберг статью в Guardian.

"Позор для Америки"

Times публикует редакционную статью "Дети Трампа. Держать взаперти маленьких детей, пока их родители ожидают суда за незаконное пересечение американской границы, - плохая политика и предательство американских идеалов".

Детей, которых отбирают у родителей нелегально прибывающих в США с территории Мексики, кормят, поят и дают им матрасы, на которых можно спать.

Но это не может облегчить их горя. Самые маленькие из них еще просто младенцы, и мы слышали аудиозаписи того, как они плачут и зовут родителей.

Детей постарше содержат в металлических клетках, выпуская их на разминку на несколько часов в день, как будто они находятся в тюрьме.

Их муки - позор для Америки.

Да, вполне справедливо утверждать, что иммиграционная система США нуждается в реформе. Это следовало сделать уже давно - но, вместо того чтобы выдвигать предложения, которые могли бы быть одобрены обеими партиями в конгрессе, Белый дом настаивает лишь на планах, которые бы вынудили конгресс финансировать строительство стены вдоль границы с Мексикой.

Обещание строительства подобной стены было хорошим политическим ходом для предвыборной кампании Трампа, и эта идея по-прежнему популярна среди его сторонников.

Но демократы в конгрессе никогда на это не согласятся. В результате президент Трамп сейчас обвиняет демократов в том, что травмированных детей содержат в заброшенных супермаркетах.

Администрация Трампа утверждает, что по закону у властей нет другого выхода, кроме как отбирать детей у родителей, которые ожидают суда. Это неправда, отмечает газета.

Высокопоставленные представители Республиканской партии уже дистанцируются от этой политики Трампа, потому что знают: это противоречит американским идеалам, это несправедливо и, может быть, даже незаконно.

Со стороны политика Трампа по отношению к детям мигрантов выглядит бессердечной эксплуатацией младенцев из идеологических соображений.

Страна, которая отправила людей на Луну, должна быть в состоянии разработать иммиграционную систему, при которой власти могли бы различать людей, нуждающихся в политическом убежище, от экономических мигрантов - и пускать на свою территорию первых, но не вторых.

Но сначала Америка должна решить, считать ли нелегальную иммиграцию удобным инструментом для укрепления политической поддержки - или же рассматривать ее как проблему, которую следует разрешить, пишет Times.

Дефицит пива уже на носу

Financial Times пишет, что дефицит углекислого газа в Северной Европе угрожает привести к дефициту пива в пабах и магазинах.

Да, пишет газета, обычно мы слышим, что серьезную озабоченность должен вызывать излишек этого газа в атмосфере. Но он также широко применяется в пищевой промышленности, в особенности при производстве газированных напитков и пива.

В основном углекислый газ поступает на нужды промышленности с заводов, производящих аммиак.

Но пять таких заводов на северо-западе Европы временно закрылись на техобслуживание. Больше всего это задело Великобританию, где на данный момент работает лишь один такой завод.

Guardian в своей статье на ту же тему пишет, что, насколько известно, у британских производителей газированных напитков и пива запасов углекислого газа хватит лишь на ближайшие две недели.

Учитывая, что спрос на такие напитки резко возрастает во время чемпионата мира по футболу, производители уже бьют тревогу.

Некоторые из газированных напитков уже исчезают с полок супермаркетов. Среди прочих трудности испытывают Heineken, а также Britvic, который производит в Британии "Пепси".

Газета "i" пишет, что по меньшей мере одна пивоварня уже заявила, что может прекратить работу на следующей неделе из-за нехватки углекислого газа.

Кроме того, отмечает газета, дефицит газа заденет и другие предприятия - в частности скотобойни, где этот газ используется при забое животных.

Газета также отвечает на вполне очевидный вопрос: почему углекислый газ необходим при производстве пива. Он используется при разливе пива в банки.

Сначала при помощи этого газа из пустой банки удаляется кислород, так как наличие этого газа портит вкус напитка.

Затем, после того как банки наполняются пивом, к нему вновь подмешивают углекислый газ, чтобы напиток был свежим на вкус.

В пабы пиво поступает в металлических бочках, в которые также добавляют углекислый газ, который выдавливает напиток из емкости.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com