СМИ России: пенсионную реформу могут смягчить?

В обзоре российских газет за 20 июня:

РБК: как Россия закрывает "бескрайние закрома"

Проект пенсионной реформы стал неприятным сюрпризом для политической системы России, пишет РБК, ссылаясь на доклад фонда "Петербургская политика". В нем эксперты делают предположения относительно прохождения реформы и объясняют негативную реакцию общества на новость.

Неподготовленность элиты и широких слоев населения к реформе обусловлена 13-летней паузой в масштабных преобразованиях, наступившей после монетизации льгот в 2005 году. Эксперты напоминают, что тогда переход от натуральных льгот к денежным компенсациям вызвал протесты вплоть до перекрытия улиц.

Другой помехой реформе эксперты сочли "тиражирование представления о России как о великой державе" и распространение стереотипа о "всесилии" российского государства с его "бескрайними закромами".

Тем не менее в фонде считают, что реформы пройдут, и определяют несколько вариантов развития событий. Первый и самый вероятный - компромисс по инициативе власти. Второй вариант: продавливание изначального варианта реформы. Также называются принуждение обществом к компромиссу и компромисс из-за внутреннего разлома власти - конфликта президента и правительства.

Другой сценарий подразумевает продавливание изначального варианта реформы с помощью мобилизации всех властных институтов, административных инструментов и манипуляции динамикой протеста. Против такого сценария говорит "дефицит мотивации власти к действиям, которые будут расценены обществом как шоковые". Поэтому вероятность такого варианта эксперты оценивают всего в 20%. Самым маловероятным вариантом фонд называет вариант пересмотра реформы после принятия закона.

Директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов считает самым вероятным сценарием проведение властью компромиссного варианта повышения пенсионного возраста, но только при условии серьезного недовольства в обществе.

"Сама реформа снизит и без того невысокий рейтинг правительства, пострадает и рейтинг кандидатов от единороссов на выборах", - при этом Миронов уверен, что пропаганда выведет президента из-под удара.

По степени долгосрочных политических рисков для власти повышение пенсионного возраста сопоставимо с протестами против монетизации льгот, сказал РБК директор по исследованиям Института социально-экономических и политических исследований Александр Пожалов. Подобные реформы разрушают у населения устоявшийся образ "социального государства", считает он.

"Коммерсант": коммунисты вступают в борьбу за пенсионный возраст

КПРФ в июле соберет в Москве инициативную группу для запуска федерального референдума по вопросу о необходимости повышения пенсионного возраста. Коммунисты обсудят пенсионную реформу и на пленуме 30 июня.

Ранее лидеры партии критиковали проект реформы. По словам главы столичного горкома КПРФ депутата Госдумы Валерия Рашкина, вопрос референдума юридически не сформулирован, но "идея понятна: нужно сохранить тот возраст выхода на пенсию, который сейчас есть".

"Коммерсант" напоминает, что за последние десять лет состоялось лишь два референдума регионального уровня, а федеральные и вовсе не проходили с декабря 1993 года. Политолог Ростислав Туровский говорит, что "проведение референдума возможно, когда выносимая на него тема политически нейтральна".

Политюрист Роман Смирнов говорит, что "оспаривают отказ провести референдум в суде немногие".

"При этом часто возникает проблема выбора темы референдума с юридической точки зрения, а также проблема на этапе сбора подписей в поддержку референдума, - отмечает он. - Чаще всего идея провести референдум носит политически протестный характер. Если такая инициатива появляется, необходимо использовать все инструменты. Оспаривать отказ вплоть до верховной инстанции, использовать как дополнительный инструмент Европейский суд по правам человека. Если такого желания нет, то у инициаторов либо нет цели получения результата, либо это политический пиар".

"Ведомости": Навальный подключает профсоюзы к пенсионному протесту

Алексей Навальный хочет договориться с профсоюзами о протестах против пенсионной реформы, пишут "Ведомости".

Политик уже объявил о проведении 1 июля всероссийской акции, уведомления о проведении мероприятий поданы в 20 городах, где не проходит чемпионат мира по футболу, среди них Новосибирск, Краснодар, Красноярск, Новокузнецк и др. Навальный назвал преступлением повышение пенсионного возраста: "Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы".

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала изданию, что провести акции хотели в том числе в Москве и Санкт-Петербурге: "Но мы считаем, что нужно координироваться с общей кампанией протеста, особенно с профсоюзами. Поэтому мы планируем провести переговоры с другими участниками".

По ее словам, пока это обсуждение, особенно с профсоюзами, не пройдет, протесты в Москве и Санкт-Петербурге не планируются: "Это будет неправильно с нашей стороны - заявить акции раньше, чем запланировано у них. В этих 20 городах кроме нас, насколько мы знаем, никто крупных акций не планирует".

Петиция Конфедерации труда России (КТР) против повышения пенсионного возраста на Change.org собрала 2 млн подписей: в ней говорится, что для повышения пенсионного возраста нет оснований. Президент КТР Борис Кравченко отказался комментировать, будут ли они взаимодействовать с Навальным по поводу акций протестов. По его словам, КТР планирует свою акцию протеста в Москве 18 июля, сейчас обсуждается площадка для митинга.

КТР будет координировать свои действия с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР). Председатель ФНПР Михаил Шмаков сказал, что они не готовы взаимодействовать с Навальным. По его словам, их членские организации будут проводить акции в регионах, о чем было направлено соответствующее письмо: "В Москве и Санкт-Петербурге, пока идет футбол, акции запрещены, мы подадим заявки, но, скорее всего, откажут. КТР пока не выходила с нами на связь, но мы взаимодействуем".

"Ведомости": капиталы становятся белее, но в Россию не возвращаются

В статье с заголовком "Капитал взяли на испуг" газета "Ведомости рассказывает об этапах прохождения второй амнистии капитала. С одной стороны, напуганный санкциями и борьбой с офшорами российский бизнес активно пользуется очередной амнистией капитала. При этом издание считает, что сам капитал бизнесмены предпочитают хранить за границей.

Вторая амнистия капитала в статье названа "предвыборным подарком Владимира Путина", и - в отличие от прошлого раза - спрос на амнистию огромный и будет только расти, полагают консультанты. Бизнес очень активен, подтверждает представитель Федеральной налоговой службы (ФНС).

Во время предыдущей амнистии, которая завершилась два года назад, было подано всего 7200 деклараций, сообщал минфин. Теперь может быть в разы больше, уверены консультанты.

С одной стороны, бизнес напугало расширение санкций США, с другой - автоматический обмен налоговой информацией. Более 70 стран согласились передавать российским налоговикам данные, и приступят к действиям прямо сейчас, с середины 2018 года.

Это уникальный момент для бизнеса, говорит руководитель налоговой практики "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Сергей Калинин. Вторая амнистия оказалась гораздо выгоднее первой: как и в прошлый раз, ни возвращать капитал в Россию, ни платить на него налог не нужно - достаточно сообщить о деньгах и активах ФНС.

По новой амнистии можно задекларировать иностранные счета, а с репатриированного в Россию капитала не придется платить налог на прибыль или НДФЛ. Так же, как и при ликвидации до марта 2019 года контролируемых иностранных компаний (КИК). Без налоговых последствий можно ликвидировать КИК - "это абсолютно беспрецедентная история, подарок от государства", говорит Калинин.

Бизнес интересует не столько амнистия, сколько возможность безналоговой ликвидации КИК, говорит партнер KPMG Анна Воронкова. В основном пользуется ею средний бизнес с личными активами в зарубежных компаниях и на их счетах. Стоимость таких активов примерно от 1 млн евро, уточняет топ-менеджер международной консалтинговой компании.

При этом вернуть деньги в Россию по амнистии властям пока не удается. Амнистия и безналоговая ликвидация КИК не обязывают возвращать капитал, и многие предпочитают оставлять его за рубежом, говорит Калинин. Это подтверждают и банкиры. Если деньги и переводят, то чтобы не попасть под штрафы из-за запрещенных валютных операций, рассказывают менеджеры двух крупных иностранных банков, но многие потом закрывают счета и возвращают средства за рубеж.

Что еще почитать:

Никольская улица в Москве стала местом притяжения для болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу. Газета РБК пишет о том, кто больше всех заработал на чемпионате, а кто понес убытки.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си