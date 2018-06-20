"Ты просто космос, Стас". Что говорили о сборной России до побед и после

  • 20 июня 2018
Болельщик сборной России Правообладатель иллюстрации Alexander Demianchuk\TASS via Getty Images
Image caption Эмоции некоторых комментаторов за две недели поменялись радикально

Сборная России по футболу одержала две победы подряд на чемпионате мира. Команда, которую не ругал перед ЧМ только ленивый, теперь стала любимицей болельщиков и экспертов. Русская служба Би-би-си сравнила, что о национальной команде говорили в соцсетях до старта чемпионата в соцсетях раньше и что пишут сейчас.

Юрий Дудь, главный редактор Sports.ru

До

После

Дмитрий Губерниев, комментатор "Матч ТВ"

До

После

Владимир Стогниенко, комментатор канала "Россия"

До

После

Василий Уткин, комментатор

До

После

Георгий Черданцев, комментатор "Матч ТВ"

До

После

Игорь Рабинер, обозреватель газеты "Спорт-Экспресс"

До

После

Похожие темы

Новости по теме