"Ты просто космос, Стас". Что говорили о сборной России до побед и после

Ближайшие недели живем с таким логотипом. Не любим Черчесова, который считает себя самым крутым тренером на свете, хотя не имеет для этого никаких оснований. Не любим его начальство, которое завалило все те годы, что были перед домашним чемпионатом мира. Не любим всех прочих негодяев, которые сделали так, что футбол в стране примерно в сто раз менее популярен, чем рэпчик. Но любим Россию. И этим летом - жестко за нее. @sportsru

