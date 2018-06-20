"Ты просто космос, Стас". Что говорили о сборной России до побед и после
- 20 июня 2018
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Сборная России по футболу одержала две победы подряд на чемпионате мира. Команда, которую не ругал перед ЧМ только ленивый, теперь стала любимицей болельщиков и экспертов. Русская служба Би-би-си сравнила, что о национальной команде говорили в соцсетях до старта чемпионата в соцсетях раньше и что пишут сейчас.
Юрий Дудь, главный редактор Sports.ru
До
Ближайшие недели живем с таким логотипом. Не любим Черчесова, который считает себя самым крутым тренером на свете, хотя не имеет для этого никаких оснований. Не любим его начальство, которое завалило все те годы, что были перед домашним чемпионатом мира. Не любим всех прочих негодяев, которые сделали так, что футбол в стране примерно в сто раз менее популярен, чем рэпчик. Но любим Россию. И этим летом - жестко за нее. @sportsru
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После
Пацаны - поклон. Стас - спасибо. #переобуваемся @sportsru
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Дмитрий Губерниев, комментатор "Матч ТВ"
До
Итак , други мои !!! Россия - Турция 1-1 !!!! 7 матчей без побед !! Хорошо , что нам не надо ехать на чемпионат мира !!! И уезжать обратно не надо !!! Мы дойдём пешком !!!! И уйдём пешком !!! И все же ! Надеюсь на футболистов и уповаю !!!! А Вы ???? Пока футбол нашей сборной похож на майонез !!!! ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ #футбол #черчесов #сборная #россия #мундиаль #вперед #верим #неверим #биатлонсдмитриемгуберниевым
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После
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Владимир Стогниенко, комментатор канала "Россия"
До
Поразительно, что после всех этих лет и всех этих ЧЕ и ЧМ (2008-й - все же исключение) наши болельщики все еще сохраняют способность разочаровываться (а разочарование, как ни крути, обратная сторона оптимизма). У нас крутые болельщики.— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 30 мая 2018 г.
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После
Стогниенко объяснил, зачем поставил песню «Ты просто космос, Стас» после матча Россия-Египетhttps://t.co/iwq5XcaJmS pic.twitter.com/6cS6wYuJ4e— #говоритмосква (@govoritmsk) 20 июня 2018 г.
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Василий Уткин, комментатор
До
Спорим, завтра Черчесова уволит президент на прямой линии?..— Василий Уткин (@radioutkin) 6 июня 2018 г.
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После
Георгий Черданцев, комментатор "Матч ТВ"
До
Да уж... Из этих 23 человек ...цать тоже можно было бы отцепить. С Турцией нужно что-то принципиально другое по составу. У того сочетания игроков, которое вышло в старте, перспектив не вижу. Время, конечно, ещё есть, но мало.— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 30 мая 2018 г.
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После
Артем 🙏🙏🙏🙏🙏🙏💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪 pic.twitter.com/qBwi9W3RON— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 19 июня 2018 г.
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Игорь Рабинер, обозреватель газеты "Спорт-Экспресс"
До
Поводов для оптимизма, увы, никаких. Коллективной игры в атаке нет. Надеялся, что сегодня побегут - не побежали. Все выглядит намного хуже, чем год назад, перед Кубком конфедераций. Кроме элементов прессинга, который заставил турок ошибиться и привёл к нашему голу, нет ничего.— Igor Rabiner (@IgorRabiner) 5 июня 2018 г.
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После
Такого количества отборной ругани не обрушивалось ни на одного тренера сборной России. А Черчесову никогда не нужно было, чтобы его жалели. Он был уверен в правильности того, что делает, - и не разменивался на ответы ненавистникам. Он ответил этими 8:1. Спасибо, Саламыч! pic.twitter.com/gLkueZ2DZg— Igor Rabiner (@IgorRabiner) 19 июня 2018 г.
Конец Twitter сообщения 2, автор: @IgorRabiner